Magisk Röyksopp får dansgolvet att ryka

Det är en märklig plats att ha turnépremiär på. Röyksopp har inte varit ute på vägarna sedan 2017, och när de tar sin intensiva rejvuppvisning ut i världen så inleder de i en lokal som formellt har ”restaurang” i namnet. Cirkus är byggd för musikal och krogshow och den som står på parkett är bokstavligen övervakad av sittande publik. Avståndet är så litet att man kan kan se varandras ansiktsuttryck. Inte optimala förutsättningar för att skapa klubbkänsla klockan 20.30 en torsdag.

Ändå dröjer det inte längre än ett par låtar innan dansgolvet börjar öppna sig. Röyksopp slog igenom i början av 2000-talet med hoppig instrumentalmusik som passade perfekt i tv-serier och reklam – den största låten hamnade i dåtida Appledatorer – och började sedan utveckla en säregen form av melankolisk pop. I inspelad form har duons bakgrund i den norska technoscenen ibland varit svår att skönja.

Så är det inte på scen. Hittar som ”Only this moment” och ”Running to the sea” görs i stenhårda rejvversioner. Till och med Daft Punk-inspirerade funklåtar från senaste albumprojektet ”Profound Mysteries” vrids om till något betydligt mer extremt.

De fyra dansarna är lika mycket instruktörer som artister, men när Robyns förinspelade röst har hörts för första gången behöver de inte längre ge sin tillåtelse för att publiken ska dansa. Torbjörn Brundtland och Svein Berge, som duomedlemmarna heter, står som upphöjda överstepräster i mitten men svettas snart för mycket för att ha kvar sina dramatiska utklädnader. Robotliknande poser byts mot lekfullt trumspelande och stora leenden.

Magin ligger i att trycket aldrig slutar öka. Det finns ingen paus och knappt några andningshål. Mot slutet har tuggande basgångar förvandlats till breakbeats, avskalade neonljus till livsfarliga stroboskop och 80 BPM till 120. När ”Do it again” exploderar gång på gång är det svårt att inte bli avundsjuk på de som ska delta i detta på en arena i Oslo eller en klubb i London. Förhoppningsvis slipper vi också teatern nästa gång.

