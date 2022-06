Magiska konstverk möter skämskuddar på Berlinbiennalen

Biennal ”Still present!” 12:e Berlin biennale, 2022 Akademie der Kunste Hanseatenweg, Akademie der Kunste Pariserplatz, Hamburger Bahnhof, Kunswerke Berlin och Stasimuseum. Visas t o m 18/9 Visa mer

”Exil är ett hårt arbete”. Orden står skrivna med röda bokstäver på flera olika språk ovanpå ett collage av svartvita affischer med fotografier av kvinnor som flytt. Egyptisk-turkisk-franska konstnären Nil Yalters verk sitter på ett fönster ut mot gatan.

Ytterst Berlinisch! Stadens konstscen är mer kritisk och politisk än någon annan. Yalters fotovägg är så lik den utbredda medieaktivismen i stadsbilden att verket skulle gått obemärkt förbi om det inte markerats ut på Berlinbiennalens karta.

Det är politiskt, men är det bra konst?

Den frågan får jag anledning att ställa mig flera gånger under de tre dagar då jag betar av tiotals timmar ofta undermåligt filmad, enkanalig dokumentär videokonst och övertydliga objekt på de fem olika utställningsplatser som står värdar för biennalens tolfte upplaga.

Konstnären och kuratorn Kader Attia har sina teman. Det handlar om läkning av de sår som en västerländsk modernitet, också känd som en kolonial och patriarkal rovkapitalism, orsakat människorna och resten av jorden.

Han har valt konstnärskap med koncentration på miljöfrågor, dekolonisering och utomeuropeisk feminism. Akut viktiga och intressanta ämnen, även om det inte är första gången de avhandlas i den samtida konsten. Det är skönt att se så många okända konstnärer, annars är det ofta samma namn som valsar runt i de internationella rummen.

Jag förstår att kuratorsteamet ser biennalen som ett samtal som ska fördjupa kunskaper för att nå förändring. Men de flesta besökare kommer inte att delta i seminarier, de går för att se utställningarna. Och där blir många mediokra verk till pliktskyldiga illustrationer av kuratorns lovvärda intentioner.

Som när en konstnär ska symbolisera fryst tid genom ett liggande timglas. Magplask. En annan ifrågasätter monument över vita maktfullkomliga män genom att skulptera sin egen nakna kvinnokropp i naturlig storlek. För enkelt. En tredje har gjort muttor av kodynga och broderat en dikt som börjar ”Oh women, I am your vagina, Are you ashamed of me?” Ja. Skämskudde. En fjärde har fotografera daliters medfarna fötter och ställt ut deras trätofflor bredvid. Ett dokument över otillständighet räcker inte.

Tuan Andrew Nguyen, stillbild ur ”The specter of ancestors becoming”, 4-kanalig videoinstallation, 2019. Foto: Tuan Andrew Nguyen

En femte konstnär har helt sonika tagit övergreppsbilderna från Abu Ghraib-fängelset 2004 där amerikanska soldater sextorterar irakiska fångar, blåst upp dem i jätteformat och byggt en labyrint som besökaren tvingas ta sig igenom. Spekulativt och kontraproduktivt. Några tjejer utför en ekofeministisk meditation i en svensk urskog genom att gnida sig mot en mossig sten. Ofrivillig humor. Ytterligare någon har tagit svartvita konventionella porträtt av nigerianska kvinnor som beskriver erfarenheter av våldtäkt på lappar som satts upp bredvid. Plågsamt exploaterande.

Det alla dessa exempel har gemensamt är att de är bokstavliga illustrationer, slitna metaforer för våld och orättvisor. Är vi tillbaka på 70-talet? Helgar ändamålet medlen nu? Ska konsten sälla sig till traumaporr och eländesvoyeurism?

Vem vill bli skriven på näsan av konst utan vare sig komplexitet eller gestaltning? Dessa verk lyfter inte fram problem, de står i stället i vägen för vår blick på dem. Det hjälper inte med ett vid det här laget uttjatat grepp; att kontextualisera genom att ställa fram montrar med radikal litteratur. Besökaren kan ju inte ens bläddra i böckerna.

Titeln ”Still present!” har i alla fall ett hoppfullt tonfall. Attia vill att konsten ska väcka oss från den digitala kapitalismens konsumtionsslummer. Och några gånger händer det faktiskt.

Forensic Architecture, stillbild ur videon ”Cloud Studies (Herbicidal Warfare in Gaza)”, 2022. Foto: Forensic Architecture

Magin återfinns i två rörande videoverk av Tuan Andrew Nguyen. I den fyrkanaliga ”The specter of ancestors becoming” skildrar han filmiskt och rytmiskt det komplexa postkoloniala arvet, i sviterna av att västafrikanska soldater stred för Frankrike i Vietnamkriget och fick barn med vietnamesiska kvinnor. Tre familjeöden vävs ihop i en halvt dokumentär, halvt drömsk berättelse som med smärta skildrar hur kolonialismen trasat sönder familjer och villkorat kärleken i generationer. Ömheten i verkets utförande ger tröst och hopp om läkning.

Nguyens andra videoverk ”My ailing beliefs can cure your wretched desires” handlar om alla djur som utrotas, spärras in på zoo, stoppas upp, tvingas till cirkuskonster eller jagas för konsumtion. Vietnameserna behandlar djuren så som fransmännen och kineserna behandlade dem själva, konstaterar berättarrösten, tillhörande en utrotad noshörning. Det är en förtvivlad sång om den underkastades desperata brist på möjligheter att fly undan den maktfullkomliges nyckfulla tortyr.

Förutom detta så utklassar Forensic Architecture som vanligt det mesta, här med verket ”Cloud studies”. De verkar ha bildat trend på senaste tiden, för här finns fler statistikbaserade verk. Det är en matematiker som har gjort ett av Berlinbiennalens intressantaste verk. Fransmannen David Chavalarias gestaltar sin forskning om hur populism och högerextremism växer till på Twitter i en komplicerad nätverksgrafik som sträcker sig över en hel vägg. På liknande vis har Lawrence Abu Hamdan i den enormt långa digitala målningen ”Air conditioning” givit form åt hur israelisk militär ljudtrakasserat Libanon via militärflyg i femton års tid.

Susan Schuppli, som också arbetat med Forensic Architecture i flera år, visar tre videoverk som ingår i projektet ”Cold cases”. Hon skildrar hur Kanada koloniserar isen i Arktis, samtidigt som de kyler ned demonstrerande aktivister vid Standing rock med vattenkanoner i minusgrader. Hon dokumenterar hur kanadensisk polis haft för vana att mörda för dem misshagliga människor ur samma grupp genom att köra ut dem till avlägsna platser i tvåsiffriga minusgrader och dumpa dem där. Det är ett chockerande dokument, tydligt och kyligt gestaltat med grafer över geografi och temperaturer.

Hasan Özgür Top driver i videoessän ”The fall of a hero” med hypermaskulinitet och kopplar ihop estetiken i IS avrättningsvideor med storfilmer om romarriket och bilder av hur diktatorer velat porträttera sig själva, som Mussolini med svärd. Att sitta i det otäcka Stasikomplexets museisalar och skratta åt den här flyhänt gjorda videon om manliga maktambitioner är en lättnad.

Susan Schuppli, stillbild ur videon ”Cold cases: Freezing deaths & abandonment across Canada”, 2022. Foto: Susan Schuppli

Jihan El-Tahri frågar sig vad som saknas i sin videoessä om de forna franska kolonierna. Vad finns det inga bilder av? Hon berättar hur de koloniserade folken under det franska väldet inte hade rätt att filma sig själva. Den franska cinematografin skiftar mening i skuggan av våldet i att ta ifrån någon rätten att skildra sin egen erfarenhet. El-Tahri letar nu spår i herrarnas bilder, och besöker arkiv i västafrikanska länder där högar av filmrullar bleknar bort eftersom det inte finns resurser för att ta hand om dem.

Här blir verkligen det osynliggjorda smärtsamt synligt. Som Kader Attia ville.

Ovan nämnda konstnärer och några till räddar mig från existentiell ångest över konstens och samhällets tillstånd. I deras verk ser jag sorgen, kampen och upprättelsen.