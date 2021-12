Magnus Bons: Spektakulärt och lättsmält när Stockholm lyses upp under Nobelveckan

Nobel Week Lights Installationerna runt om i Stockholm är upplysta mellan 16 – 22 till den 12 december Visa mer

Ingen som åkt via Slussen har väl kunnat undgå den väldiga lyftkranen som står där under ombyggnaden. Nu har den klätts in med gröna ljusslingor och tecknar under dygnets mörka timmar den lite kantiga konturen av en gran med röda lampor. Av en slump har den blivit stadens största ljusskulptur. Osäkert hur snyggt det är, men lyftkranen syns åtminstone tydligt.

Christine Olsen Nilsen och Joanna Avento gungar på Sense light swings i Kungsträdgården. Foto: Eva Tedesjo

Även om inte den ingår i ”Nobel week lights”, som just nu pågår för andra året i rad, står julkranen sig väl i jämförelse med flera av de lysande bidragen i Nobelprismuseets satsning. Under veckan ska ett tjugotal husfasader, broar och torg lysas upp på mer eller mindre fantasifulla sätt. Flera ljusinstallationer har lösa kopplingar till Nobelpristagare och är koncentrerade kring City. Även Västerbron pulserar i ett grönt ljusspel och Stadshuset projiceras med animerade iskristaller och jordklot. Det är spektakulärt på ett sätt som man kan förvänta sig av eventkulturen. Men samtidigt lättkonsumerat.

Making women visible på Riksplan. Foto: Eva Tedesjö

Inte ens det rörliga strålknippet som riktas upp mot kvällshimlen från Strömparterren lyckas riktigt överrösta stadens eget ljusbrus. Och på bron över till Skeppsholmen presenteras en ”Supernova” – ”stjärnornas sista andetag” – men verket liknar mest de festliga färgade lampor som numera lyser upp rulltrappor i tunnelbanan.

Det behövs ofta grepp av lyftkranens storlek för att man ska haja till. Fast jag rekommenderar den som besöker Stortorgets julmarknad att höja blicken. Annars missar man Alessandro Lupis poetiskt glittrande stjärnhimmel av speglar. Bra funkar också Aleksandra Stratimirovics två hjärnor som lyser upp Dramatens fasad. Hennes grafiskt tydliga tecken blinkar i omväxlande klara färger och är ett betydligt smartare verk än den tama hjorden av lysande älgar som vandrar på andra sidan Nybroplan.

Stadshuset i ljus. Foto: Eva Tedesjö

Även Eva Beierheimers fyndiga animation vid Stadsmuseet är sevärd. Det projicerade verket är enbart uppbyggt av frågetecken som far kors och tvärs och bildar fantasifulla mönsterslingor över museets fasad. Det fick mig att stanna till i väntan på bussen.

Har ljusskulpturerna helt tagit över efter stadens alltmer sällsynta fyrverkerier? Det tycker jag trots allt vore synd, för ett magiskt stjärnfall över Stadsgården smäller ändå högre.



