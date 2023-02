Magnus Linnarsson: Redan Karl XII kämpade för Ukrainas självständighet

Vladimir Putin och Ryssland har åberopat historien för att motivera sitt pågående krig i Ukraina. Hänvisningar tillbaka till Kievriket på 800-talet används för att forma en berättelse om det storryska riket som Ukraina sägs tillhöra. Putins påståenden är klassisk propaganda och historiskt felaktiga. Från flera håll har också den ryske presidentens beskrivning av historien kritiserats. En som inte skulle hållit med Vladimir Putin är till exempel Karl XII. Vid sekelskiftet 1700 bedrev den svenska kungen en aktiv politik, och förde ett krig, där ett av målen var ett självständigt Ukraina. För Karl XII och svenskarna var Ukraina inte en del av Ryssland – det var en egen stat.

När kriget i Ukraina nu dominerar den europeiska geopolitiken är det värt att påminna om att Sverige tidigare har spelat en huvudroll i området. Under andra halvan av 1600-talet ingick den svenska kronan flera allianser med kosackernas ledning i syfte att lösgöra Ukraina från bland annat ryskt inflytande. Kosackerna var de olika folkgrupper som levde i östra Ukraina och som utgjorde grunden för det kosackiska hetmanatet, ett delvis autonomt område kring floden Dnepr. I det dåtida politiska samtalet beskrevs hetmanatet och Ukraina som en självständig stat.

Filip Orliks konstitution är ett av de tydligaste exemplen på denna politik. Dokumentet undertecknades i det svenska högkvarteret i Bender våren 1710. Kosackerna hade efter slaget vid Poltava tillsammans med Karl XII flytt till Bender i dåvarande Osmanska riket. Kosackernas hetman (ledare) Ivan Mazepa dog i Bender på hösten 1709 och till hans efterträdare valdes Filip Orlik. I samband med valet kungjordes konstitutionen. Det är emellertid något missvisande att kalla det för en konstitution. Snarare rör det sig om en överenskommelse, eller ett avtal, som förutom de institutionella ramarna för hetmanatet också reglerar rättigheter och skyldigheter för hetmanen. Det historiska dokumentet, skrivet på latin, har nu för första gången översatts till svenska av latinisten Claes Gejrot och publiceras i tryck i 2022 års utgåva av ”Karolinska förbundets årsbok”.

I en av dokumentets paragrafer beskrivs Ukrainas gränser. Den svenske kungen anges som beskyddare av Ukraina. Enligt konstitutionen ska den svenske kungen se till att de ukrainska lagarna och friheterna upprätthålls och att Ukraina inte ska läggas under främmande makt, alltså under rysk kontroll. I konstitutionen omtalas den fientliga moskovitiska hären och hur den ska drivas ut från området och besegras tillsammans med svenskarna.

I den europeiska storpolitiken vid 1700-talets början sågs alltså Ukraina som en egen stat med egna rättigheter. Det fanns realpolitiska mål i att lösgöra kosackerna från Rysslands intressesfär. Viktigare är emellertid att det i källmaterialet från Karl XII:s tid inte görs någon omedelbar koppling mellan Ukraina och det medeltida Kievriket, så som Putin velat framställa det. Ryssland och Ukraina har en gemensam historia, i det har Putin rätt, men för 1600- och 1700-talets ledare var Ukraina ett delvis självständigt område som låg placerat mellan dåtidens stormakter. Området bestod av olika kosackgrupper som var mer eller mindre självstyrande. Någon stat i ordets moderna betydelse fanns inte och relationen mellan dessa områden och Ryssland hade rört sig fram och tillbaka under tidigare århundraden.

Det medeltida Kievriket splittrades på 1200-talet i samband med mongolernas erövring av området. De följande seklerna präglades av splittring och återkommande konflikter mellan olika folkgrupper. I slutet av 1500-talet inlemmades Ukraina i Polsk-Litauiska samväldet. Det innebar i praktiken polsk överhöghet över det ukrainska området och polska eliter kom att diktera och dominera politiken. En religiös konflikt seglade också upp då polackerna ville ersätta den ortodoxa kyrkan i Ukraina med den romersk- katolska. På detta följde sociala och religiösa konflikter och motståndet mot det polska styret blev allt starkare. Det tog sig uttryck i ett antal uppror vari kosackerna var delaktiga. Det viktigaste var det uppror som mellan 1648 och 1654 leddes av den dåvarande hetmanen, Bogdan Chmelnytskyj. Upproret var både blodigt och hänsynslöst med förföljelser av judar och polacker.

Hetman Ivan Mazepa vände sig mot tsaren och slogs på svenskarnas sida mot tsaren. Foto: Fine Art Images

Inledningsvis hade Chmelnytskyj militära framgångar men sedan polackerna slagit tillbaka kosackerna under 1651 stagnerade upproret. För att fortsätta sin kamp mot Polen-Litauen sökte Chmelnytskyj allierade och vände sig därför till Ryssland och tsaren. På våren 1654 slöts ett avtal mellan kosackerna och tsaren där kosackerna garanterades beskydd av Ryssland gentemot att de svor trohet till tsaren. Avtalet med Ryssland var ett sätt för Chmelnytskyj att bryta loss Ukraina från Polen-Litauen och skaffa kosackerna en mer självständig position.

I avtalet erkände svenskarna de ukrainska gränserna och benämnde redan då Ukraina som en självständig stat.

Ytterligare en allierad fann kosackerna i Sverige. Sedan 1655 låg Sverige i krig med Polen, bland annat som en följd av det uppror som Bogdan Chmelnytskyj startat och som också inneburit att Ryssland anföll Polen-Litauen 1654. Chmelnytskyj startade förhandlingar med Karl X Gustav och svenskarna och i oktober 1657 slöts ett fördrag mellan Sverige och kosackernas ledning. I avtalet erkände svenskarna de ukrainska gränserna och benämnde redan då Ukraina som en självständig stat. Fördraget från 1657 fick emellertid begränsad betydelse då Karl X Gustav snart riktade sin armé mot Danmark och det polska kriget avslutades.

Avsevärt större betydelse fick kosackernas avtal med tsaren och under de följande årtiondena kom Ukraina att knytas närmare Ryssland. Bogdan Chmelnytskyj hade hoppats på större självständighet för kosackerna och Ukraina, men avtalet kom istället att innebära att tsarens inflytande ökade. Avtalet innebar också att Ryssland kunde legitimera sina anspråk på området och på områdets historia. Det är bland annat den här länken som Putin har återknutit till när han menar att Kiev och Ukraina har historiska band som en del av Ryssland.

Under stora nordiska kriget (1700–1721) återupptogs de politiska kontakterna mellan Sverige och Ukraina. Under hetmanen Ivan Mazepas ledning hade Ukraina fortsatt varit politiskt orienterat mot Ryssland. Denna politik ändrades när svenskarna marscherade mot Ryssland 1707–1708. I valet mellan att strida mot Karl XII eller att vända sig mot tsaren, valde Mazepa att gå över till svenskarnas sida. På hösten 1708 kungjordes från det svenska fältkansliet att Karl XII ingått ett förbund med Mazepa och kosackerna, och att de nu stod under svenskt beskydd. Anledningarna till att hetmanen bytte sida har debatterats livligt av historiker, inte minst i Ukraina och Ryssland där frågan blivit kraftigt polariserande. Mazepas val att alliera sig med Karl XII grundade sig i att svenskarna skulle besegra Ryssland och driva ut de ryska styrkorna från det ukrainska området. Dessa förhoppningar grusades på slagfältet i Poltava 1709 då den svenska armén blev slagen.

Hetman Pylyp Stepanowitsch Orlyk, som på svenska kallas Filip Orlik (1672-1742). Foto: Album / Fine Art Images

Efter Poltava var kosackernas och Ukrainas öde i kriget knutet till svenskarna och förhoppningar om framtida militära framgångar. Överenskommelsen mellan Karl XII och kosackerna i konstitutionen från 1710 understryker ånyo detta – Karl XII var kosackernas och Ukrainas beskyddare. Trots nederlaget vid Poltava är det uppenbart att kriget inte sågs som förlorat. I den fjärde paragrafen i konstitutionen förutses segern i kriget, genom att ”hans höga majestät, kungen av Sverige, med framgångsrik vapenmakt tvingar Moskoviten att ingå ett fredsavtal”. Förhoppningarna om ett självständigt Ukraina med hjälp av svenskarna levde i högsta grad 1710. Kosackerna såg här en möjlighet att med hjälp av Sverige hävda sig mot Ryssland.

Förbindelserna mellan Sverige och Ukraina under andra halvan av 1600-talet har resulterat i att det i dag finns stora mängder källmaterial i Riksarkivet i Stockholm som berör perioden. I många fall är det ett unikt material. När det gäller Ukrainas ställning under perioden har historikern Jan Mispelaere nyligen visat att den svenska ledningen, från Karl X Gustavs dagar, betraktade Ukraina som en självständig stat. Visserligen låg det i Sveriges intresse att Ukraina och kosackerna deltog i kriget mot Ryssland. Men den svenska politiken följde en rak linje, från det första avtalet 1657, via det beskydd som Karl XII lovade Mazepa, till det som stadgades i Filip Orliks konstitution. Den gemensamma nämnaren var Ukrainas självständighet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fortsätter kampen för det fria Ukraina. Foto: SERGEY DOLZHENKO, SERGEY DOLZHENKO / EPA / TT

I ett större historiskt perspektiv är den svenska politiken gentemot Ukraina och allianserna med kosackerna under andra halvan av 1600-talet goda exempel på hur politiska mål växlar under olika perioder. Kosackernas ledning fattade olika beslut för hur de på bästa vis skulle bevara sin autonomi – beslut som inkluderade närmanden och allianser med både Sverige och Ryssland. Att som Vladimir Putin påstå att Ukraina historiskt varit en del av Ryssland är helt enkelt inte korrekt. Trots det har Ryssland anfört historiska skäl, tillsammans med stormaktsdrömmar från Sovjettiden, som en av huvudanledningarna till kriget i Ukraina. Ett krig som med förfärande resultat lagt stora delar av landet i ruiner. Om något så visar detta hur svårt, för att inte säga omöjligt, det är att använda sig av historiska argument för att motivera politiska beslut. Ukrainas och Sveriges gemensamma historia visar tvärtemot vad Putin hävdat hur den politiska ledningen långt tillbaka i historien arbetade och argumenterade för att Ukraina var en självständig stat.

Magnus Linnarsson är docent i historia vid Stockholms universitet och redaktör för Karolinska förbundets årsbok.

