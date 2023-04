Magnus Säll: Afrofuturismen hittar tillbaka till framtiden i Afrika

Logga in

När sångaren Baaba Maal medverkade i superhjältefilmen ”Black panther” (2018) och sedan i förra årets uppföljare ”Wakanda forever”, var det som om han passerade genom en portal. Ut på andra sidan kom en uppdaterad sångare i ny musikalisk inramning.

Baaba Maal, som fyller 70 år i sommar, tillhör annars den gamla epokens västafrikanska musiker. Han fick sitt stora genomslag under världsmusikvågens 1980-tal. Hans starka, högtflygande röst har aldrig svikit honom, även om hans estetiska preferenser ibland har gjort det. När svenske Ludwig Göransson skulle göra musiken till filmerna så reste han med Baaba Maal på en turné i Senegal för att få inspiration. I samma veva verkar sångaren ha fått ta del av kraften i filmens supermaterial vibranium. För så intressant som han låter på nya albumet ”Being” har han inte gjort på många år. Maal kombinerar massiva traditionella västafrikanska trumrytmer med ett digitalt och ofta distat sound. Han verkar ha tagit starkt intryck av den yngre generation afrikanska musiker som laborerar med begreppet afrofuturism.

När termen afrofuturism myntades i en essä 1993 var det ett sätt att beskriva afroamerikaners förhållande till science fiction i olika former. Det har kommit att bli ett kraftfullt frihets- och motståndsbegrepp. Utgångspunkten är att skapa alternativa framtider, ofta just i plural, fritt från rasism och annat förtryck. Afrofuturism går att hitta inom film, konst, litteratur och inte minst musik.

Inte sällan görs det med referenser till traditioner och begrepp (verkliga eller påhittade) från olika delar av Afrika. Nu har det kommit en lång rad musiker från Kenya, Uganda eller Kongo-Kinshasa som tagit tillbaka begreppet till ”the motherland”.

Videorna är en påminnelse om att afrofuturism sällan handlar enbart om musiken, utan lika mycket om skivomslag, kläder och titlar.

Ta bara den kongolesiske rapparen Lova Lova. På Clandestinofestivalen i Göteborg förra året hade han knallröd kaftan, glasögon gjorda av ölburksbottnar och löshår i en lång man. Kompad av två basister och en trummis jagade han fram en intensiv afropunk och ropade ”Space is the place!”. Orden var förstås ingen slump utan en titel från Sun Ra, afrofuturismens själva anfader. I videon till låten ”Mambu” har Wilfried Luzele, som han egentligen heter, drivit tematiken ett steg längre. Bland brinnande eldar och motorcykelhuliganer i Kinshasas ruffigaste kvarter står han iklädd vingar av plåtbitar, vajrar och gamla kretskort, det liknar en superhjältedräkt från ett skrotupplag. I slutet klättrar också en liten kille med orangeröd mantel och ett slags märkliga hemgjorda cyberpunkglasögon upp på ett tak. Han skulle kunna vara Lova Lovas yngre jag. Rapparen har berättat om hur han under en tuff uppväxt där bägge hans föräldrar dog tidigt, skapade sig alias som ”Double-King” eller ”Monster” för att fly de outhärdliga omständigheterna. Videon är också en påminnelse om att afrofuturism sällan handlar enbart om musiken, utan lika mycket om skivomslag, videor, kläder och titlar.

MC Yallahs smattrande, hårdslående rap får henne att verka oövervinnerlig.

Den kenyanska rapparen MC Yallah har inför färska albumet ”Yallah beibe” lanserat videor där hon i guld och med högburet huvud går genom en djungel likt en drottning, eller så står hon i en urblåst industribyggnad med lysande discogolv iklädd sidenkimono med drakar. Albumet med sina förvridna digitala beats och hennes smattrande, hårdslående rap får mig att tänka på när Gregg Allman kallade bluesmannen Muddy Waters för ”skottsäker”. Hon verkar oövervinnerlig.

MC Yallah tillhör kraftfältet kring skivbolagen Nyege Nyege Tapes/Hakuna Kulala i Ugandas huvudstad Kampala. Här växer ofta de nya framtidsspejande uttrycken fram. Förra veckan kom även soloalbumet ”Mille morceau” med kongolesiske DJ Finale. Han ingår i det ”eko-aktivistiska” musikkollektivet Fulu Miziki som bygger sina egna instrument av skräp och uppträder i vilda masker och dräkter, som en karnevalsparad från havsdjupen. På skivan uppdaterar han soukous och annan kongolesisk musiktradition med elektroder och digital mjukvara, vrider den som i ett prisma.

I researchen inför den här artikeln hittar jag ett blogginlägg av den nigerianskamerikanska science fiction-författaren Nnedi Okorafor där hon myntar uttrycket ”africanfuturism”, som tydligare än sin syskonterm betonar det afrikanska perspektivet. Det passa utmärkt även för musiken här ovan.