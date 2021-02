Magnus Säll: Är livealbum utan publik pandemins melodi?

När den amerikanska singer-songwritern Joan As Police Woman kom hem från en turné 2018 så gick hon och bandet direkt in i studion – för att spela in ett livealbum. Men utan en viktig detalj, själva publiken. De spelade låtarna från konserterna rakt upp och ner, med extranummer och allt. Dubbelalbumet ”Live” (Reveal Records/Border) gavs ut för några veckor sedan och var som några droppar på tungan för den som törstar efter levande musik.

Skivan är trots bristen på levande åhörare full av nerv. Jag är som lyssnare innesluten i en intim bubbla tillsammans med musikerna. Kanske pekar Joan As Police Woman på en möjlig väg framåt för musiker som vill spela in liveskivor trots pågående pandemi?

JAPW är inte den enda artisten som på senaste tiden gett ut livealbum. Daniel Norgren, The War On Drugs, Per Gessle, Little Steven och Darin är ytterligare några aktuella.

Detta trots att livaalbumet som idé har blivit både uträknat och dödförklarat flera gånger om. Jag har plöjt artiklar och krönikor om hur meningslös konceptet har blivit. Att det mest blivit en souvenir för de trogna fansen.

På 1970-talet kunde det fortfarande vara en stor händelse i en artists karriär, och ibland viktigare än studioutgåvorna. Nu för tiden smugglas de ofta ut i tysthet på marknaden. Youtubes genombrott under 00-talet blev en sorts dödsstöt. Nu kan man ofta se inspelningar upplagda bara några timmar efter själva konserten. Ett livealbum ett halvår senare är då barskrapad på all magi.

Men kanske kan pandemin få oss att tänka om?

Den senaste tiden har jag lyssnat på en lång rad livealbum. När de är som bäst så fångar de inte bara vad som händer i lokalen, utan de är även en skildring av en plats och en tid. De lyfter också fram viktiga steg i en artists utvecklingsfas.

Som när saxofonisten John Coltrane på ”Live at the Village Vanguard” (1962) visade upp en stark längtan efter frihet – inte minst med en sextonminutersversion av ”Chasin’ the trane” – och som samtidigt speglade en större pågående rörelse just då i det frihetstörstande svarta USA.

Eller när det högljudda rockbandet MC5 under revoltåret 1968 spelade in ”Kick out the jams”, där de förvandlar konserten till en kombination av extatisk kyrka och politiskt massmöte. De lyckas i samma veva hamna under övervakning av FBI.

Här intill har jag listat några andra klassiska album som det finns all anledning att lyssna till om igen. Men det finns förstås många fler för den som längtar efter ljudet av en artist som förtrollar en publik.

Ta bara följande lista: James Brown: ”Live at the Apollo” (1963), The Allman Brothers Band: ”At Fillmore East” (1971), Bob Dylan: ”Live 1966, The ’Royal Albert Hall’ Concert” (utgiven 1998), Ella Fitzgerald: ”Ella in Berlin – Mack the knife” (1960), Bob Marley: ”Live” (1975), Joni Mitchell: ”Miles of Aisles” (1974), Jimi Hendrix: ”Band of gypsys” (1970), Nirvana: ”MTV unplugged in New York” (1994), Beyoncé: ”Homecoming – The live album” (2019).

Jag har också plockat fram ”Cante gitano – Gypsy flamenco from Andalucia” (1989) igen. Den är lika lite som Joan As Police Womans ”Live” skildring av en regelrätt konsert. Det är i stället en inspelad juerga, ett slags jam session, med några toppnamn och aficionados inom flamencon runt ett bord med en flaska J&B i mitten. Gitarrer, handklapp, kommentarer och en sång som river hjärtat ur kroppen. Här görs ingenting på rutin. Vid ett tillfälle blir musiken till sist för stark så att en av deltagarna går ut och ropa ”olé, olé!” rätt ut i den andalusiska natten.

Just den sortens starka känslor som bara levande musik verkar kunna sätta igång inom oss.

10 klassiska livealbum Sam Cooke: ”Live at the Harlem Square Club” (1985). Soulsångaren Cooke har en alldeles självklar kontakt med sin unga, svarta publik. De skriker som om det vore Beatlemania under den här kvällen på en svettig klubb i Miami 1963. Skivbolaget tyckte dock inspelningen var alldeles för rå, så de gömde undan den i över 20 år. Nina Simone: ”In concert” (1964). Med den här inspelningen från Carnegie Hall i gör sig Nina Simone på allvar till ett språkrör för medborgarrättsrörelsen. Hennes röst och pianospel har som vanligt en magnifik pondus och närvaro. Ilskan är frätande i den antirasistiska ”Mississippi goddam”. Jerry Lee Lewis: ”Live at the Star Club” (1964). När rock’n’roll-pianisten besöker The Beatles gamla stamhak i Hamburg så visar han med all önskvärd tydlighet varför han kallas för ”The killer”. Lewis med band är fullkomligt furiösa, nästan aggressiva. Det är en 23 minuters chockartad urladdning. Om Kalthom: ”Al atlal” (1966) Den egyptiska superdivan gav konserter som direktsändes i radio varje månad i fyrtio års tid. Det finns en uppsjö av dem på skiva. ”Al atlal” är en sång på 45 minuter och luften är elektrisk av det totala engagemanget hos publiken. Från andäktig tystnad till eruptioner av applåder vid ett visst ord eller bara en rörelse. Johnny Cash: ”At Folsom Prison” (1968). ”The man in black”, med gästen June Carter, låter ostoppbar. Fångarna har levt hans sånger om och om igen och det märks på responsen. Cash gjorde senare en liveskiva från Österåker. Missa inte heller BB Kings ”Live in Cook County Jail” (1971). The Who: ”Live at Leeds” (1970). The Who visar exakt vilket hisnande volymmuller som fyra personer på gitarr, bas, trummor och sång kan skapa. Skivan pekar framåt mot både heavy metal och punk. Gitarriff som högsta konstart. Aretha Franklin: ”Amazing grace” (1972). En av tidernas främsta sångerskor tillbaka på hemmaplan: i kyrkan. Hon förlorar sig i sången tills allt som återstår är ett extatiskt nu. Den hyllade dokumentären som kom häromåret skildrar samma tillfälle. Året innan gav Franklin dessutom ut en annan lika klassisk liveskiva: ”Live at Fillmore West”. Deep Purple: ”Made in Japan” (1972). Det definitiva hårdrocksalbumet. Dubbelalbum med långa orgiastiska solon. ”Child in time” växer till 13 minuter, ”Space truckin’” till 20. ”Can I have everything louder than everything else?”, som sångaren Ian Gillan vid ett tillfälle säger till ljudteknikern. Miles Davis: ”Dark magus” (1977). Miles är djupt inne i sin mest elektriska period, och den här kvällen i New York 1974 har han med sig tre gitarrister. Våg efter våg av vulkaniska rytmexplosioner. Jazz som har mer gemensamt med Black Sabbath än Dizzy Gillespie. Iggy & The Stooges: ”Metallic K.O.” (1976). Även misslyckade konserter kan bli tidlösa album. Som när Iggy Pop med band på sin sista konsert 1974 spelar våldsamma rocklåtar och möts av flygande ägg och ölflaskor. Kaos är ett milt ord. Missa inte heller när synthduon Suicide blir jagade av scenen på ”23 minutes over Brussels” (1978). Visa mer

