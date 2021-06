Magnus Säll: Dagens politiska jazz är aldrig endimensionell

Rösten är hes av frustration och uppdämd ilska, den är uppenbarligen på väg att gå sönder. Spoken word-poeten Joshua Idehen framför en text där skildringar av de amerikanska slavfälten blandas med tv-bilderna där George Floyd kvävs till döds av polisen. Allt går i cirklar, blir ett och samma. Hans desperata ord studsar mot låtens dova rytmer och sorgset klagande saxofoner: ”I do not want your equality/It was never yours to give me/And even then it was too minor – too little – too late!”

Den omskakande låten ”Field negus” inleder jazzbandet Sons Of Kemets nya, fjärde skiva ”Black to the future”. Det är ett stridsrop från 2021.

Om någon frågar hur dagens protestmusik egentligen låter, så landar vi ungefär här: radikal jazzmusik, gärna förstärkt med uppläst poesi (som om själva musiken inte längre räcker till för allt man vill få sagt). Black Lives Matter-demonstrationerna har ruskat om världen, och seismografiskt känsliga jazzmusiker har skildrat och bearbetat rörelserna i tiden. Det påminner om hur musiker på sextiotalet speglade medborgarrättsrörelsen och Black power-revolten.

”Politiska omvälvningar och vitaliserad jazz brukar gå hand i hand för afrikan-amerikaner, och det här Black Lives Matter-präglade ögonblicket är inte annorlunda”, har musikjournalisten Greg Tate skrivit i The Fader.

Album från de senaste åren med Damon Locks, Matana Roberts, Sons of Kemet, Irreversible Entanglements, Soweto Kinch och Angel Bat Dawid går alldeles utmärkt att ställa bredvid klassiker som Archie Shepps ”Attica blues” eller Max Roachs ”We insist! – Freedom now suite”.

Musikern och konstnären Damon Locks. Foto: Kristie Kahns

På samma sätt som Black Lives Matter-rörelsen är internationell har den här strömningen av spjutspetsjazz förgreningar i både Storbritannien och Sydafrika.

Det rör sig sällan eller aldrig om endimensionell plakatkonst. När det gäller Sons Of Kemets aktuella album har bandledaren Shabaka Hutchings påpekat att låttitlarna kan ställas upp och läsas som en dikt. Skivan får mig att tänka på Steve McQueens omtalade filmserie ”Small axe”, eftersom den innehåller många delar av en svart erfarenhet: såväl uppror och fest som inre utveckling.

Londonbandets originella sättning – saxofon, tuba och två trumset – är en bra utgångspunkt för att tänja på jazzens gränser. De väver in rytmer från hiphop, afrobeat, karibisk musik och begravningsmarscher från New Orleans. Musiken är experimentell men går samtidigt att dansa till. Precis som många av de andra musikerna som nämns bär de med sig flera lager av svart musik och allt fogas mosaikartat samman.

Sons of Kemets nya platta heter ”Black to the future”. Foto: Udoma Janssen

Musikern och konstnären Damon Locks från Chicago gör på sitt färska, andra album ”NOW” ett nedslag i samtiden. Tillsammans med kollektivet Black Monument Ensemble gör han filosofisk, trumbaserad och soulindränkt jazz. Körer, elektroniska rytmer och samplade filmröster är viktiga beståndsdelar.

Medlemmarna i gruppen är mellan 9 och 52 år gamla. Frustration över sakernas tillstånd har på ”NOW” lett vidare till frågor om engagemang, gemenskap och vad som faktiskt utgör ett samhälle. Den vackra, karnevaliska låten ”The body is electric” är en hyllning till den kollektiva kraften i en demonstration och titeln är dessutom en blinkning till poeten Walt Whitman. ”The new is possible. We will do what we can”, som Damon Locks skriver i omslagstexten.

Camae Ayewa, Moor Mother. Foto: Bob Sweeney

Argast av artisterna är antagligen amerikanska kvintetten Irreversible Entanglements. Kanske inte helt oväntat, eftersom de bildades under en manifestation mot polisvåld. Deras album ”Who sent you?” var ett av förra årets allra bästa. Det är en omskakande blandning av mullrande bas, attackerande trummor, fanfarblåsande saxofon och trumpet och inte minst poeten Moor Mothers mörkt allvarliga röst: ”At what point do we stand up?/At the breaking point/At the point of no return”.

Hon heter egentligen Camae Ayewa, har gjort flera soloalbum och medverkar även på ”Black to the future”. Hon har blivit något av den här politiska jazzvågens hovpoet. I framtiden hoppas jag få höra henne läsa under en amerikansk presidentinstallation.

