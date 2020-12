Magnus Säll: Dags att återupptäcka Sveriges mest högljudda musikgeni

Våren 1976 hölls en märklig musikfestival på Moderna museet i Stockholm. I slutet av mars spelades musik av bland annat de amerikanska minimalisterna Terry Riley och La Monte Young. Men det som i efterhand har visat sig vara betydligt viktigare är att här presenterades också för första gången den då 28-årige stockholmaren och kompositören Christer Hennix i helfigur (som senare lade till Cathrine till sitt namn). Festivalen hade få besökare och det kryptiska namnet ”Brouwer’s lattice” (Brouwer var en nederländsk matematiker) hjälpte antagligen inte heller till.

Under de senaste tio åren har musiken som spelades in de här dagarna börjat ges ut på skivor internationellt. I fjol gav det amerikanska bolaget Blank Forms ut albumet ”Selections from 100 models of hegikan roku” med Hennix trio The Deontic Miracle. I engelska musiktidningen The Wire toppade albumet senare deras lista över 2019 års bästa återutgåvor.

Cathrine Christer Hennix har kallat gruppen för ”Europas mest högljudda trio” och även ”det mest ratade bandet som någonsin bildats i Sverige”. Inte utan fog. Det enda tillfället som de spelade tillsammans offentligt var under de här vårdagarna 1976. Intendenten och senare akademiledamoten Ulf Linde lär ha varit orolig för att gruppens höga ljudvolym skulle kunna skada konsten på museet.

Enbart av att lyssna på ”Selections from 100 models of hegikan roku” så anar man att Lindes oro kanske var befogad. Det låter som om hela rummet skälver. The Deontic Miracle bestod av Hennix och brodern Peter, som var jazzmusiker, och Hans Isgren, som tidigare spelat med Don Cherry. Syskonen Hennix spelar elektrifierad skalmeja och liveelektronik och Isgren spelar elförstärkt sarangi, ett indiskt stråkinstrument. På två långa stycken om vardera över 40 minuter – troligen ändå bara korta utsnitt – skapar de en helt omslutande minimalism med djupa droner och skärande, höga klanger. Några få toner upprepas energiskt om och om igen, byggs på med ekon och övertoner tills allt blir ett extatiskt, dånande nu. Det liknar ett tillstånd mer än kompositioner. Det är kort sagt ett helvetes, underbart oväsen.

Några högljudda referenspunkter kan vara: Lou Reeds ”Metal machine music”, experimentella heavy metal-bandet Sunn 0))), japanske noisemusikern Merzbow, kompositören Glenn Brancas symfonier för elgitarrer. David Toop menar i sin bok ”Ocean of sound” (Serpent’s Tail, 1995) att på en viss ljudnivå så suddas gränserna mellan genrer ut helt, att musiken ”genomtränger varje cell och skakar varje ben och får den analytiska hjärnan att tappa greppet”. Och det är exakt vad som händer när man lyssnar till The Deontic Miracle.

Catherine Christer Hennix. Foto: Rosa Menkman/Wikimedia

Inte helt oväntat var Sverige inte redo för detta i mitten av 1970-talet. Hennix försvann utomlands.

Flera andra inspelningar från festivalen ”Brouwer’s lattuce” har getts ut de senaste åren. Först ”The electric harpsichord” (Die Schachtel, 2010) som satte igång det internationella Hennix-intresset, senare kom även ”Central palace music” (Important Records, 2016) och ”Selected early keyboard works” (Blank Forms, 2018). Nyinspelad musik av Hennix har också börjat ges ut, som den mäktiga orientaliskt klingande ”Live at Issue project room” (Important Records, 2016) med hennes ensemble Choras(s)an Time-Court Mirage.

I augusti kom också en inspelning från 1974 i Stockholm med Hennix och Hans Isgren där de tolkar Karl-Heinz Stockhausens verk ”Unbegrenzt” (Blank Forms).

Entusiasterna på Blank Forms gav dessutom nyligen ut Hennix samlade texter i ”Poësy matters/Other matters”, två band om sammanlagt drygt 750 sidor. Ett verk med en osannolik spännvidd, som speglar den multibegåvade Hennix hela tankevärld. Den rör sig mellan psykoanalys, matematik, konceptkonst, islam, cybernetik, filosofi och haikudikter.

Det är som om alla år av ignorans och tystnad nu tas igen med accelererande hastighet.

Vem är då denna udda fågel, som är unik även i ett internationellt perspektiv?

Cathrine Christer Hennix föddes i Stockholm 1948. Mamman var jazzkompositören Margit Sundin-Hennix. Jazzmusiker på besök i staden sov ofta över hos familjen. Hennix började spela trummor vid fem års ålder och tog senare musiklektioner av trumpetaren Idrees Souleyman. Hon umgicks och spelade med den internationella jazzeliten på 1960-talet. Började studera biokemi, lingvistik, logik och matematik på universitetet. Gav som tjugoåring ut ”Identitäten II (score model: sound and picture poeme)” på poeten och konstnären Åke Hodells förlag Kerberos. En av de ”märkligaste utgivningarna i Kerberos historia”, som Pekka Särkiniemi skriver i Bokvännen #436 (vilket inte vill säga lite). Det består av nio lösa plastfilmer med besynnerliga tecken och diagram tillsammans med en linjal i en vit mapp. Hennix började under samma tid även skapa musik i Elektronmusikstudion i Stockholm och medverkade på en av festivalerna för den nya genren Text-ljudkonst. ”Still life, Q*” är ett av få verk från den här tiden som finns bevarade

1968 reste Hennix till New York. Med hjälp av Hodell fick hon ingång till stadens avantgardekretsar, träffade bland andra John Cage, Walter De Maria och La Monte Young. Den senare kom att bli oerhört betydelsefull. Studerade i likhet med Young för den indiske mästersångaren Pandit Pran Nath. Hennix är starkt påverkad av såväl klassisk indisk som japansk musik. Reste under flera år fram och tillbaka mellan Stockholm och USA. Spelade trummor i olika konstellationer i New York, med bland andra cellisten Arthur Russell. Hemma i Stockholm startade hon förutom The Deontic Miracle även gruppen Hilbert Hotel.

Begreppet ’renässansmänniska’ används alldeles för frikostigt, men här verkar det faktiskt ha bäring. Hennix är en överskridare av flera sorters gränser: geografiska, konstnärliga, könsmässiga

Hon är utöver sitt musicerande dessutom konstnär, filosof, poet, matematiker, datavetare. Hennix har haft utställningar i New York, Amsterdam, Stockholm, Hong Kong. Hon har studerat vid universitetet i Berkeley och arbetat nära den ryske matematikern Alexander Sergeyevich Yessenin-Volpin. Dessutom varit verksam som professor i matematik och datavetenskap vid bland annat prestigeuniversitetet Massachusetts Institute of Technology.

Begreppet ”renässansmänniska” används alldeles för frikostigt, men här verkar det faktiskt ha bäring. Hennix är en överskridare av flera sorters gränser: geografiska, konstnärliga, könsmässiga.

I det givande förordet till boken ”Poësy matters” skriver redaktören Lawrence Kumpf att orsaken till att Hennix varit så undanskymd är delvis självvald: hon har vägrat att se sitt skapande som en kommersiell produkt.

Hon har levt långa perioder i Amsterdam och Berlin och studerar just nu klassisk arabisk och turkisk musik i Istanbul. Till och med den tyska huvudstaden verkade vara för trång. I en intervju med The Wire för några år sedan sa hon att grannarna har ringt till polisen när hon övat i sin studio. Och att det är svårt att hitta en lämplig arrangör som är riktigt beredd på de omfattande konserterna: ”Normalt sett så kastar de ut oss efter fyra–fem timmar.” Helst skulle hon vilja vara i en lokal med musiken dygnet runt.

I Sverige har intresset för hennes musik efter 1970-talet varit minst sagt svalt. Det finns bara enstaka texter skrivna på svenska, bland annat en artikel på den nedlagda musiksajten Sound of music. Tiden borde vara mogen för en Hennix-festival på svensk mark (självklart när coronaläget så medger). Kanske på Fylkingen eller Slakthuset?

Att Cathrine Christer Hennix tillsammans med den amerikanske samarbetspartnern Henry Flynt på 1970-talet använde termen ”hallucinogenic/ecstatic sound environments” känns logiskt. För hennes musikaliska värld är allomslutande och sinnesutvidgande. Hennix har ett starkt intresse för musikteori. Hon rör sig bakåt till en punkt i historien då det som kallas liktempererad stämning inte slagit igenom i den västerländska musiken. Till det som kallas ren stämning, och som förenar medeltida, europeisk kyrkomusik med till exempel blues och balinesisk gamelan. På samma sätt spelar också dronen en viktig roll i hennes verk, den ihållande ton som är klangbotten i såväl medeltida som en del utomeuropeisk musik.

Cathrine Christer Hennix är inte intresserad av rytm, harmonik eller melodi – utan enbart av Ljudet med stort L. Det är ett slags musikens urtillstånd. Tiden luckras upp och man hamnar lätt i ett slags trans. Att till exempel lyssna på hennes verk ”The electric harpsichord” är som att bada i klanger. De 25 minuter som finns tillgängliga (leta på Youtube) känns lite fjuttiga eftersom verket egentligen är ”oändligt” och helst ska avlyssnas på 100 decibel. Det kan påminna om en indisk raga. Här finns ingen utveckling eller framåtrörelse. Övertonerna skimrar som solblänk i ett oändligt hav.

Ulf Linde skrev en presentation av Cathrine Christer Hennix konst till utställningen ”Toposes & adjoints” på Moderna museet 1976. Hon ska även ha hjälpt Linde med hans arbete att tolka konstverk av Marcel Duchamp. I sin text uppmärksammar han den komplexa, avancerade teoribildningen som låg bakom, men att den inte var nödvändig för den konstnärliga upplevelsen. Den utstrålade en nästan andlig kvalitet, ett säreget ljus. Han skriver i ”Mysterium fascinans – The epistemic art of Cathrine Christer Hennix”, som ingår i boken ”Other matters”, att när konsten väl fanns på plats inne på museet så tog själva dess aura över allting i sin närhet. Linde skriver att det mest anmärkningsvärda draget i Cathrine Christer Hennix konst är dess ”obegripliga frid”.

Detsamma kan sägas om hennes musik.