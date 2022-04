Magnus Säll: Därför är Moor Mother en av de viktigaste rösterna i USA i dag

Först är det rösten. Den är mörk, dov, pockande, ibland nästan hotfull. Jag vet ingen samtida stämma med större pondus. Den kan ena stunden låta som en västafrikansk orisha (gudom) som kastar ut förbannelser, och i den andra som en mormor som förklarar livets mysterier för ett barn.

Sedan är det orden. Ett vindlande flöde som både liknar politiskt brandtal och surrealistisk stream-of-consciousness-lyrik. Hon utforskar teman som rasism, polisvåld, minnen, trauma, slaveri. Att kalla henne en politisk poet är ett understatement.

Moor Mother är en av USA:s mest spännande röster just nu. Man kan kalla henne jazzpoet, avantgarde-rappare eller modern shaman i rastaflätor. Hon heter egentligen Camae Ayewa och kommer från Philadelphia. Hon är nästan löjligt kreativ. Verklistan svämmar över alla bräddar. Bara förra året gav hon ut soloalbumet ”Black encyklopedia of the air” och ”Open the gate” med frijazz-combon Irreversible Entanglements, där hon är fast medlem. Hon medverkade även på omtalade utgåvor som Sons Of Kemets ”Black to the future” och The Bugs ”Fire” och skivan ”Brass” ihop med rapparen Billy Woods. Hon skrev också liner notes till nyutgåvorna av poeten och föregångaren Nikki Giovannis sjuttiotalsalbum. Hon har samarbetat med så olika artister som Art Ensemble Of Chicago, Zonal, Siifu, Armand Hammer och Jerusalem In My Heart.

Men det tar inte slut där. Moor Mother är också ena halvan av noiseduon 700 Bliss, del av konstnärskollektivet Black Quantum Futurism och ingår i punkiga duon Moor Jewelry. Hon har gett ut flera diktsamlingar, skapar konst, curerar utställningar och har skrivit en frijazz-musikal. På något sätt hinner hon också med att vara biträdande professor i komposition på University Of Southern Californa. Hon är alltid närvarande någonstans i den musikaliska underjorden. Hon påstår att hon spelat in åtta album bara under pandemin. Det är inte omöjligt att det ges ut ytterligare en skiva samtidigt som jag skriver den här texten.

Producent för soloalbumet ”Black encyklopedia of the air” är svenske Olof Melander, som hon samarbetat med tidigare. Han har skapat en slags drömsk, jazzig hiphop för hennes slogans och ordlekar. Hon har med glimten i ögat kallat albumet för en ”sell out”, eftersom det ges ut på den hyfsat stora etiketten Anti. Uttalandet får man dock ta med en stor nypa salt. Att lyssna på skivan är en mörk vandring bland förvrängda röster och spöklika ljud. Det är 32 minuter med extremt hög densitet. Hon utforskar ofta modersbegreppet, mest i betydelsen förebild och uppfostrare, som en hyllning till den långa raden av mammor, mostrar, mormödrar i den afroamerikanska historien. ”In memory of all elders/all holders of history”, som hon säger i låten ”Tarot”.

Moor Mother skapar också ett slags tidshål där hon låter svart motstånd från förr slinka in i nutid och framtid, likt en afrofuturistisk magiker. Tid är ett centralt begrepp. Hon har i en intervju med Pitchfork sagt att fler musiker borde ägna sig åt blues, frijazz och gospel: ”Inte enbart för att det är svart amerikansk klassisk musik – utan för att det är en frihetsteknologi”.

””Black encyclopedia of the air” utsågs till 2021 års näst bästa album enligt The Wire (som även hade flera av hennes andra på samma lista). Den är tänkt att vara första delen i en trilogi.

Moor Mother är också lokal aktivist i Philadelphia. Hon har protesterat mot bostadssegregationen och startat festivalen Rockers. Hon har dessutom i tio års tid varit tränare för tonårstjejer i basket på en skola. I en intervju med en lokaltidning har hon sagt att all hennes kreativitet växer fram ur hennes hemkvarter i norra Philly: ”Det finns ingen skillnad mellan konst och aktivism. Det är mer hur man lever sitt liv”.

På söndag kommer hon till Fasching i Stockholm tillsammans med just Olof Melander. Det är passande att det sker på arbetarrörelsens dag. Det är svårt att tänka sig ett bättre sätt att avsluta ett 1 maj-firande på.

