Magnus Säll: Förkrossande vital retromusik om ett långt lantbrukarliv

Det måste ha varit en imponerande syn. Den 67-årige Robert Finley bar cowboyhatt, skinnbyxor, ormskinnsboots och trekvartslång rock i läder. Plus ett matchande hölster för sin hopvikbara, vita käpp.

”He walked in like he was straight out of the swamp”, som producenten Dan Auerbach har sagt om det första mötet med den svarte soulmannen. Finley har dessutom en rå gospelpassionerad röst som med lätthet matchar hans look.

Robert Finleys nya skiva ”Sharecropper's son” (Easy Eye/Border) är bara den senaste i en rad produktioner som matats ut från Auerbachs studio de senaste åren. Dessutom det andra albumet som de gör tillsammans.

”Sharecropper's son” är en slags lantarbetares självbiografi i tio kapitel. Robert Finley växte upp på landet i Louisiana och slet på åkern redan som barn. Han är nästintill blind och upptäcktes först i 60-årsåldern. Inget tyder på att skivan är inspelad efter 1980, men det är ändå förkrossande vital musik. Blues och soul lika näringsrik som fet åkerjord.

Dan Auerbach från slammerrockduon Black Keys har länge varit en omsusad och grammyvinnande producent. Perfekt att kasta in om man vill få till ett 70-talsdoftande sound. Han har jobbat med Lana Del Rey, Dr John, CeeLo Green och många andra. Men nu verkar han, som i fallet Finley, mest vara intresserad av att hitta okända röster och ge dem rätt kostym.

Dan Auerbach. Foto: James Quine/Alamy

Han startade sin studio Easy Eye Sound i ett gammalt callcenter i Nashville för ett tiotal år sedan. 2017 bildade han ett skivbolag med samma namn. Dan Auerbach är förstås alldeles för ung (född 1979) för att själv ha vuxit upp med den musik han vurmar för. Det är mer nostalgi för en idé om att den bästa musiken skapades i 60- och 70-talets sydstater. Med hans händer på studioreglagen blir retro ofta relevant och spännande. Han verkar jobba konstant: som bandmedlem, soloartist, gitarrist, låtskrivare, producent och skivbolagsdirektör.

Under 2021 har han bland annat producerat och gett ut swamprockaren Tony Joe Whites omarbetade demos på ”Smoke from the chimney” (Easy Eye/Border) och soulsångaren Aaron Frazers debut ”Introducing” (Dead Oceans/Playground). I sommar väntar nya album med Yola och Shannon And The Clams.

I förbifarten har han dessutom gett ut ett nytt album med Black Keys. ”Delta kream” (Nonesuch/Warner) är en hyllning till den ruffiga så kallade hill country-blues som duon formats av. Tillsammans med bluesveteranerna Kenny Brown och Eric Deaton river de av en bunt covers av RL Burnside och Junior Kimbrough. Auerbachs mjuka röst kontrasterar mot det pulserande groove som musikerna hamrar fram. Resultatet är en mörk primitivistisk schamanmusik. Allt spelades in på några timmar, pålägg överflödiga. Att albumet hittills bara fått en enda recension i svensk press är förvånande.

