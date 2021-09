Magnus Säll: Hos paret Don och Moki Cherry fick jazzen en utopisk kostym

Alltså, ska det här föreställa jazz?

Musikerna spelade märkliga instrument från Brasilien, Indien och Mali. De satt på stora mattor och bar hemsydda kläder i brokiga mönster. Runt scenen hängde gobelänger i gnistrande blått, gult, lila, rosa med ord som ”Sa re ga ma pa dha ni sa” (en fras ur den indiska musiken).

Det var för övrigt oklart vilka som egentligen var musiker, här fanns visst både barn och kompisar och alla deltog med samma självklarhet. Huvudpersonen Don Cherry hade lämnat sitt huvudinstrument kornetten hemma och spelade istället piano och de indiska instrumenten tanpura och harmonium. Han brydde sig inte om jazzens ekvilibristiska solon utan sjöng enkla melodier som alla kan nynna med i. Som en del av konserten ingick dessutom en dansk dockteater från Christiania.

Sammantaget liknade de mer ett resande hippiesällskap än ett traditionellt jazzband.

På festivalen i Chateauvallon, sommaren 1972, presenterade den amerikanska jazzmusikern Don Cherry tillsammans med sin svenska fru, konstnären Monika ”Moki” Cherry, sitt nya koncept för en större publik för första gången: Organic Music Theatre. Några andra som ingick var Christer Bothén och Naná Vasconcelos. Även om musiken var lågmäld, så var konserten ett kraftfullt ställningstagande.

Bild 1 av 2 Don Cherry, Moki Cherry och Christer Bothén håller en workshop för barn, cirka 1973. Foto: The Cherry Archive, the estate of Moki Cherry. Bild 2 av 2 För Don och Moki Cherry var musiken en familjesak. På främre raden; en ung Eagle-Eye Cherry, Don Cherry, Palle Danielsson och Moki Cherry. Bakom dem syns Bobo Stenson (längst ut till vänster), Jan Robertson (cello) och Christer Bothén (sax). Foto: The Cherry Archive, the estate of Moki Cherry. Bildspel

Det som paret ägnade sig åt under de här åren kan sägas vara att bryta ner hierarkier. Mellan professionella musiker och amatörer och barn, mellan scen och publik, mellan jazz och all världens folkmusik, mellan väst och öst. Även mellan det konstnärliga skapandet och livets alla övriga delar. Här fanns rent utopiska kvaliteter. När jag ser Don Cherry på ett foto iklädd ett slags tigerrandig klänning tänker jag att han kanske letade efter en annan sorts manlighet också.

Konserten sändes i fransk tv och inspelningen ges nu ut på skivan ”Organic music theatre: Festival de jazz Chateauvallon 1972”. Det är bara en liten del av den omfattande satsning som Blank Forms i New York i år gör för att lyfta fram Don Cherrys ”svenska” period och samarbetet med Moki. De ger också ut skivan ”The summer house sessions”, med långa böljande kollektiva improvisationer inspelade i en sommarstuga i Nacka 1968. Liksom den fascinerande, omfattande boken ”Organic music societies”, en tegelsten med foton, intervjuer, essäer, skivomslag, dikter och teckningar.

Det italienska skivbolaget Black Sweat har samtidigt släppt lp:n ”Om shanti om”, en konsert från 1976. En slags final på Cherry-året är en heldagskonsert i Köpenhamn i helgen, och två konserter i Paris nästa vecka.

Blank Forms omfattande, imponerande satsning är en av årets stora kulturhändelser. Styrkan är att de visar upp Don och Moki Cherrys gärning som en helhet, ett gemensamt konst- och livsprojekt.

Bild 1 av 2 Moki Cherrys omslag till Don Cherrys skiva ”Organic music society” från 1973. Bild 2 av 2 Nya boken ”Organic music societies”, där Lawrence Kumpf, Magnus Nygren och Naima Karlsson är redaktörer, ges ut av Blank Forms. Bildspel

Paret träffades 1963 och flyttade 1970 till ett nedlagt skolhus i skånska Tågarp. Han var ett av den nya, fria jazzens mest omsusade namn, inte minst efter perioden i Ornette Colemans banbrytande kvartett i slutet av 1950-talet. När trumpetaren landade i Sverige ruskade han om den lokala jazzscenen ordentligt, och fick här samtidigt impulser till att spela det som senare döptes till world music. Moki skapade målningar och textil konst som användes till skivomslag och scendekor, hon sydde också scenkläder.

Don Cherry var alltid på väg, en musikens nomad. Ett av hans motton löd: ”Progress with only beginnings, and no end”.

I boken ”Organic music societies” skriver musikforskaren Ben Young att Cherrys kollageartade musik strävar efter ”det oändliga”, och att det kanske är därför den är så lockande för en nutida publik: ”remsor av ljud överlappar varandra på samma sätt som i modern elektronisk musik”.

Musiken verkar ligga utanför tiden. Bara början, inget slut.