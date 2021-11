Magnus Säll: Zanzibars musik väver samman världsdelar

Magnus Säll guidar till taraab-musiken via sju låtar

1. Siti Muharam: ”Kijiti”

Sångerskan Siti Muharam är barnbarnsbarn till Siti Binti Saad, taarabmusikens portalgestalt, som hon hyllar på sitt mästerliga debutalbum från ifjol. Låten ”Kijiti” handlar om ett verkligt rättsfall på 1930-talet. En gravid kvinna blev våldtagen och mördad, men domstolen dömde inte förövarna – utan vittnena. Ett sju minuters isande drama.

2. The Culture Musical Club Of Zanzibar: ”Bashraf salama”

Taarab-musikerna organiserar sig i speciella klubbar, och The Culture Club Of Zanzibar är störst. I ”Bashraf salama” hörs genrens släktskap med Egyptens maffiga stråkorkester. Ett smäktande och mjukt vaggande instrumentalstycke, inte olikt en båtresa.

3. Bi Kidude: ”Muhogo wa Jang’ombe”

”Jag röker, jag dricker och jag sjunger. Jag behöver ingen mikrofon”, säger den legendariska sångerskan Bi Kidude i dokumentären ”As old as my tongue – the myth and life of Bi Kidude”. Det hörs i den här inspelningen från 1989. En rak, ”no bullshit”-röst som spräcker granit.

4. Zuhura Swaleh & Party: ”Ya zamani”

Taarab spreds även in till fastlandet, där hamnstaden Mombasa i Kenya skapade sitt eget sound. Där var det vanligt med det japanska stränginstrumentet tashkota och indiska tablas. De gungande rytmerna i låten ”Ya zamani” bär fram Zuhura Swalehs vemodiga röst. Från den underbara samlingen ”Zanzibara 2 – Golden years of Mombasa taarab, 1965-75” (Buda).

5. Shakila & Black Star Musical Club: ”Macho yanacheka”

Även i den lilla tanzaniska kuststaden Tanga skapades en egen form av taarab under 1960-talet. Gruppen Black Star Musical Club uppdaterade soundet med elgitarr, bas och orgel. Det läckra groovet i ”Macho yanacheka” med sin spöklika bas är som gjort för att samplas.

6. Ikhwani Safaa Musical Club: ”Ukichungua”

När det gäller diskussionen om världens äldsta band borde Ikhwani Safaa Musical Club från Zanzibar vara en toppkandidat. De startade 1905, skaffade lokal och beställde instrument från Egypten. I den gnistrande ”Ukichungua” från 1988 kombineras svällande stråkar och flöjter med en diskret elgitarr.

7. Siti Binti Saad: ”Wewe paka”

Taarabmusikens urmoder Siti Binti Saad med band och en sångtitel som helt enkelt översätts till ”Du är en katt”! Trots den begränsade ljudupphämtningen hos en gammal 78-varvare tränger Siti Binti Saads skarpslipade röst igenom med full styrka.