Magnus Uggla: Det är när det går dåligt som man gör förändringar i sitt liv

– Den bästa motorn är ju att man ska visa de jävlarna, nu ska de få se. Om jag hade fått bra recensioner genom min karriär hade jag kanske slutat för länge sedan.

Magnus Uggla sitter i ett nyrenoverat konferensrum på ett av Sveriges största förlag; stort hår, skarp blick. Han är en osannolik figur i svenskt musikliv – omöjlig att riktigt greppa. Han kommer från en adlig släkt och är uppvuxen på Östermalm, gick på fina privatskolan Carlssons tills han blev relegerad. Han revolutionerade svensk rock i mitten av 1970-talet, sedan kom han sist i Melodifestivalen. Så småningom kom han att dominera 1980- och 1990-talens topplistor med ett slags genresvårbestämd satirpop, där han låg precis i gränslandet mellan att vara en hitlistornas mörka enfant terrible och klassens clown.

Numera är han, bland annat, författare. 2018 kom självbiografin ”Enda sättet att genomlida en konsert är att själv stå på scenen”, och så är han aktuell med sin till största delen självbiografiska roman ”Johnny the Fucker”. Den utspelar sig under perioden runt Melodifestivalen 1979. Magnus Uggla har just släppt en skiva som floppat, han har stora skulder till sitt bokningsbolag efter en glest besökt turné, och det står mellan schlager och att förnedra sig på Ålandskryssningar. Han väljer schlagern och ställer upp med ”Johnny the Rocker”.

I boken framträder en oväntat osäker ung kille, besatt av sin egen image, men samtidigt pragmatisk nog att helt enkelt göra det som krävs.

– Det var jävligt kul att skriva boken. Men om jag tänker tillbaka på hur det var under den här perioden så var det ju fruktansvärt. Allt med Melodifestivalen och mitt framträdande var… kanske den värsta perioden i mitt liv som artist. Speciellt under själva tävlingen när jag blev så uthängd och bara fick ettor och kände mig som en stor loser. Det var vidrigt.

En scen i boken sticker ut extra mycket, den är som en liten parodisk sketch – även om Magnus Uggla intygar att den ägt rum i verkligheten. Hans framtoning på den tiden är hård, kaxig, vissa kanske till och med skulle säga elak. Men så vill han plötsligt köpa en skiva med Abbas ”Ring ring”. Han går till sin vanliga skivbutik, och han är så otroligt rädd.

– För att skämma ut mig, ja. Det var som att köpa kondomer.

Det är en obegriplig kontrast. Hur var den här artisten så rädd för något så litet?

– Men det här var ju coola Gamla stans skivor, de var superstöddiga, kungar. Jag var nere där frekvent och köpte skivor, och de hade full koll på vad som var rätt och fel. Att komma in och fråga efter Abba visste jag var dömt på förhand.

Du var ju också cool, du hade väl kunnat göra vad du ville.

– Det kan man säga när man är 40, eller 30. När man är så ung spelar man bara cool.

Du har ofta uppfattats som en provokatör. Är det med flit?

– Haha, ja. Jag gillar att retas. Provocera. Det är klart att det är kul. Man vet oftast redan innan när folk kommer att bli tokiga.

Tokiga har folk blivit, flera gånger. Första gången var 1977 när albumet ”Va ska man ta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt” släpptes – det blev Ugglas stora genombrott och första gången hans texter skapade rubriker. Singeln ”Varning på stan” anmäldes till Radionämnden och debatterades i tv. Att skriva om att jaga brudar (vilka han i texten även benämner som ”biffar”) uppfattades som grovt sexistiskt.

Boken ”Johnny the Fucker” utspelar sig något år efteråt, och kritikstormens effekter på den unga Magnus Uggla ekar i handlingen: ”Hatet visste inga gränser och det skrämde skiten ur mig, så jag tog varje tillfälle i akt att försöka förklara mig. Hallå vänta lite, jag hade ju bara beskrivit verkligheten nere på stan för min generation.”

– På ett sätt var det skitkul, säger Magnus Uggla.

– På ett annat sätt var jag livrädd när jag öppnade tidningarna och fick se mitt namn dag efter dag. Den manschauvinistiska stämpeln jag fick då, den var jag inte bekväm med. Att jag var en mullig mansgris. Det var inte vad jag hade tänkt.

Andra gånger var rubrikerna en total njutning, säger han. Som när han släppte ”Jag mår illa” 1989 och namndroppade alla i svensk kändiselit från Lotta Engberg i raffset till en överlägset jäsande Tommy Körberg.

– Ingen i Sverige hade gjort en poplåt där man driver med kändisar och har med deras namn, det var ett helt nytt grepp. Och tidningarna var på bettet när jag släppte skivor, de började ringa runt till alla jag sjöng om direkt.

”Mikael Wiehe blev galen och stämde mig – det var som att jag lade krokben för honom och han gick rakt i den fällan”

Eller när han gjorde en cover av Mikael Wiehes ”Vem kan man lita på?” och ändrade en textrad, från originalets ”Robert Zimmerman har flytt till landet med miljonerna” till en rad om att Björn Afzelius dragit till Italien med stålarna.

– Han blev galen och stämde mig. Det var som att jag lade krokben för honom och han gick rakt i den fällan.

Trots alla rubriker har personen Magnus Uggla i mångt och mycket varit en gåta genom åren. Hans familj existerar knappt på bild på hela internet. Han själv syns aldrig på mingelbilder, han har aldrig släppt in en journalist i sitt hem. Jag frågar var han står politiskt; säger att det är något jag aldrig har kunnat lista ut.

– Det är medvetet. Jag går inte ut med mina politiska åsikter. Det är ett val jag har gjort. Att säga vad man röstar på är lite som att gå ut med att man hejar på Djurgården. Vilket jag förvisso har gjort. Men då tyckte alla AIK:are att fy fan, honom kan man inte lyssna på.

Så det är för att inte alienera lyssnare som du håller det hemligt?

– Ja. Folk får en bild av hur man är som person om man säger att man röstar på det ena eller det andra. Jag lämnar det åt andra att ägna sig åt politik. Jag blir glad när du säger att du inte har någon aning om vad jag röstar på, det känner jag mig nöjd med.

I boken grubblar du mycket över ditt varumärke.

– Det har jag gjort i hela min karriär. Så länge jag levde på att ge ut skivor vart tredje år, så var det det viktigaste jag hade att förhålla mig till: Att behålla min image. Jag lärde mig att inte tacka ja till idiotiska grejer. Att skivan före ”Johnny the Rocker” floppade tror jag berodde mycket på att jag gjorde allt – hängde på premiärer, var med i veckotidningar, tackade ja till reportage. Efter det lärde jag mig att ligga lågt. Så levde jag fram till 2006.

Det är just där, i mitten av 00-talet, hans nya roman slutar i en framåtblickande sekvens. Magnus Uggla har just bestämt sig för att sluta turnera, att spelningen han just gjort på Cirkus ska bli hans sista. Då ringer telefonen. Det är Christer Björkman.

”Jag började blogga och öppna upp mitt privatliv lite, bli lite mer offentlig”

Det blev ytterligare en Melodifestival för Uggla. Inte heller denna gång blev det någon rungande succé. Och Magnus Uggla bestämde sig för att helt ändra inställning till allt som hade med karriären att göra: nu skulle han i stället tacka ja till allt.

– I samma veva hade jag börjat blogga också, och tyckte att det var så kul. Jag började öppna upp mitt privatliv lite, bli lite mer offentlig. Och på den vägen är det. Det är när det går dåligt som man gör förändringar i sitt liv. Om det bara tuffar på och går bra, då ger man sig aldrig ut på stickspår. Men så fort man floppar så har man inget att förlora.

Sedan dess har han följaktligen gjort… det mesta. ”Så mycket bättre”, två gånger. Jurymedlem i ”The voice”. Realityshowen ”Var fan är mitt band?” där han reste runt Sverige i jakt på musiker, och uppföljaren ”Var fan är min revy?” En krogshow, en monolog som satts upp på Dramaten, ”Stjärnorna på slottet”. Han har startat en podd tillsammans med sin dotter.

Och så har han girat ganska skarpt vad gäller sina låttexter, också. Efter att – med några få undantag – ha varit en betraktare, en skildrare, började han skriva mer personligt.

– Jag var trött på att vara rolig, trött på att ha med folks namn i låtarna. Jag ville skriva en skiva som var helt naken och melankolisk. Så 2011 gjorde jag ”Innan filmen tagit slut”. I kölvattnet från den släppte jag min version av Olle Ljungströms ”Jag och min far” som blev otroligt uppmärksammad. Och jag har väl varit inne på den linjen sedan dess.

Är det läskigare att skriva på det sättet?

– Nej, det tycker jag inte. Men med ”Jag och min far” kände jag att det var väldigt personligt, jag tänkte att det här handlar ju bara om min pappa, det kommer ingen jävel bry sig om eller kunna relatera till, haha. Jag var väldigt oförberedd på att den skulle bli en så stor framgång.

”Det var dags att släppa den ironiska stilen och göra något seriöst”

Väldigt många bygger hela sitt artistskap på att skriva väldigt personligt och på att det går att relatera till, många ser det som hela poängen.

– Det är möjligt, jag kanske inte har koll på de artisterna. Jag lyssnar inte så mycket på texter. Jag har aldrig sett mig själv som en textförfattare. I början tyckte jag att texter var ett nödvändigt ont, krampaktigt skrev jag texter bara för att ha något att sjunga.

Men det är väl så de flesta skulle beskriva dig, som en briljant textförfattare?

– Framför allt ”briljant”, tack så mycket! Jo, det tror jag också, men det var inte därför jag började, utan för att jag tyckte att jag skrev så bra musik. De mer allvarliga texterna var ett naturligt steg för mig att ta, det var dags att släppa den ironiska stilen och göra något seriöst. Men nu har jag kört fast i det, så det blir väl tillbaka till ”Fredagsdrinken” igen.

Fredagsdrinken, ja. Under flera års tid har Kung Uggla, som han kallar sig på Instagram, varje fredag lagt upp ett nytt videoklipp där han firar in helgen genom att blanda en drink. I skrivande stund är det 281 000 personer som följer hans konto, och fredagsdrinken har uppnått viss kultstatus. Ungdomar kommer fram till honom på stan och skriker efter drinkar, berättar han.

Magnus Uggla har inte släppt ett album med nya låtar på tio år, men i april dök singeln ”Fredagsdrinken” plötsligt upp, med sedvanlig brottarrefräng. Det var lätt att se det som ett opportunistiskt sätt att kapitalisera på den virala succén. ”Magnus Uggla hyllar Fredagsdrinkens fans med ny singel”, stod det i pressutskicket.

Magnus Uggla väljer tre Instagramkonton Max Verstappen (@maxverstappen1) ”Han är formel 1-förare. Jag har varit bilintresserad sedan jag var fem år, men aldrig fattat F1, bara tyckt de kör runt, runt. Min kärlek föddes för några år sedan när jag såg en Netflixserie om F1 och blev helt jävla besatt. Jag följer det slaviskt sedan dess.” Anderson Cooper (@andersoncooper) ”Jag tycker att han är en otroligt bra amerikansk journalist. Han är stabil i det han gör.” Sigge Eklund (@siggeeklund) ”Han är fantastiskt bra. Jag önskar jag och min dotter hade ambitionen att göra en lika bra podd som Alex och Sigge, men det kommer vi aldrig att göra, vi har inte den tiden. De skriver skitbra, är verkligen förberedda.” Visa mer

Det är bara det att låten inte alls är en hyllning. Orkar man lyssna på texten hör man i stället en rätt syrlig kommentar. ”Låtar jag komponerat med oförtröttlig flit, vilka ofta briljerat, betraktas som skit av ett gäng som skrålar, sjunger, till och med tigger”, sjunger Magnus Uggla. Det kanske inte direkt är en förolämpning av fredagsdrinkens fans, men inte heller långt ifrån.

– Du ska veta att jag aldrig någonsin sålt mitt Instagramkonto, inte en enda gång gjort något kommersiellt med det, säger Magnus Uggla när jag frågar om singeln var ett affärsmässigt drag.

Låten sätter fingret på rätt mycket i din karriär – det kluvna förhållandet till både publiken och industrin. Du är bra på att spela spelet, samtidigt tar du ett steg tillbaka och beskriver spelet.

– Det är lite så. Det finns något tudelat i det. Kids i dag kommer fram och har ingen aning om att jag har gjort sjutton album utan känner mig bara som han som presenterar fredagsdrinken. Det finns något sorgligt över det hela. Tragikomiskt. Det var väl det som gjorde att jag skrev låten.

”Ulf Lundell, till exempel, inte fan är han ute och hänger med några artistkollegor?”

Uppfattar du själv att du tillhört en krets inom svenskt musikliv?

– Tvärtom. Jag har aldrig haft några musikerkollegor, jag känner inte direkt några andra artister. Jag har alltid sett mig som en outsider i musikbranschen.

Hur är det ens möjligt att jobba inom en bransch i så många decennier utan att uppgå i den?

– Det tycker jag inte är så konstigt. Det är väl bara ett val. Jag tycker inte att det är så kul att hänga med andra artister, jag har aldrig någonsin tänkt tanken att jag ska behöva umgås med dem. På turné umgås man ju med sina musiker, men… Ulf Lundell, till exempel, inte fan är han ute och hänger med några artistkollegor? Han sitter bara där nere på Österlen och är sur. Jag sitter bara på Östermalm och är sur. Vad är skillnaden?

– Men visst, många musiker och artister hänger ju. Jag kommer ihåg när jag gjorde ”Så mycket bättre” sist, med Petter och Miss Li och vilka det nu var, alla kände varandra. Jag kände ingen. Jag var helt utanför det där kotteriet. Jag bara: ”Vad kul det vore att hänga någon gång och göra någon låt!” Alla bara tittade tyst på mig och tänkte ”jag vill fan inte göra någon låt med honom”.

Men det där är ju bara din egen projektion.

– Ja, det är klart att det är. Men det var så jag kände! Att alla kände varandra. Jag kände inte någon.

Hur är den känslan då? Är du nöjd eller finns det en sorg i det?

– Just då tyckte jag att det var lite tråkigt. Petter hade jobbat med så sjukt många olika artister och jag kunde känna en viss avundsjuka, att jag också skulle vilja jobba med Linnea Henriksson eller någon sådan där begåvad artist. Men nu för tiden är det inte direkt något jag tänker på.

”Det är vidrigt att bli äldre – man inser ju när man är 67 att man kanske bara har tio, tolv bra år framför sig”

Du är väldigt svår att placera in i en genre eller en krets musikaliskt, du glider lite ovanpå den svenska musikhistorien.

– Ja, när man ska summera typiska åttiotalsgrejer hamnar jag inte i de facken. Jag rundar eller går utanpå det där. Jag har min karriär och den ser ut på ett annat sätt.

Du är 67 nu, det är en ganska vanlig pensionsålder.

– Jag har inga planer på att pensionera mig. En av fördelarna med mitt yrke är att man kan hålla på så länge man har hälsan och har lust. Den lusten har jag fortfarande.

Vad tycker du om att bli äldre?

– Det är vidrigt. Man inser ju när man är 67 att man kanske bara har tio, tolv bra år framför sig. Det känns som en ganska kort tid. Men det är inte så mycket att göra åt det, det är bara att försöka trycka bort ångesttankarna och jobba vidare som om allt var bra. Men det är inte kul. Jag hade hellre varit 20 igen.

Jag har uppfattat det som att du är en ganska ångestfylld person i perioder.

– Absolut. Vem är inte det, har inte alla människor ångest i perioder.

Är du bra eller dålig på att hantera den?

– Jag lever fortfarande, så jag måste väl vara bra på det?

Det är en ganska lågt satt ribba …

– Det går i perioder. Men det är asjobbigt när det pågår.

Är du en sådan som får utlopp för det genom att skapa?

– Menar du att det krävs ångest för att göra något bra? Nej. Men om det är något som är bra med att skapa så är det att det håller ångesten på avstånd, man håller sig sysselsatt. Och så får man inte kröka för mycket heller.

Har du gjort det?

– Ja, absolut. Och då får man ångest.

”Jag kan käka glass varje kväll, men när jag märker att jag håller på att svälla upp så slutar jag – min kropp ska inte bestämma över mig”

Till skillnad från många andra artister har du aldrig känts som alkoholisttypen.

– Nej, det är jag inte. Jag saknar den genen. Jag kan vara rökare men sluta bara så här [fingerknäpp]. Jag har snusat som en galning, men kan hålla upp i tre veckor eller två år. Detsamma gäller nästan alla vanor, jag kan bara bryta dem. Jag kan käka glass varje kväll, men när jag märker att jag håller på att svälla upp så slutar jag bara. Jag drack 5, 6, 7 koppar espresso om dagen – sedan slutade jag från en dag till en annan. Min kropp ska inte bestämma över mig, det är jag som bestämmer.

Du har en anti-beroendepersonlighet?

– Ja, det är superkonstigt. Jag kan ha svårt att begripa hur folk blir alkoholister och måste fylla på hela tiden, för sådan är inte jag.

Finns det något dåligt med den egenskapen?

– Ja, vet du vad som är trist? Man blir väldigt fyrkantig som person. Jag upplever att jag är sjukt tråkig. Ospontan. Om någon föreslår att man ska gå och ta ett glas ser jag bara framför mig hur trött jag blir efteråt. Det är inte så kul. Det är roligare att vara spontan, är det inte det?

Han ser sig absolut inte som en författare, säger han, det här är bara en bisyssla. Han skriver låtar hela tiden, även om han inte släpper dem. Ett tag var han inne på americana och country.

– Just nu blir det mest shuffle, och det är ju inte så populärt, så jag vet inte riktigt vad jag ska göra med låtarna.

– Jag har träffat producenter som tycker att ”nu ska du göra texter som du gjorde på åttiotalet fast i modern stil”. Och ja, kanske.

Är du sugen på det?

– Det finns något i ”Fula gubbar” som jag fortfarande tycker är jävligt bra. Kunde man göra något sådant i vår tid så vore det kanske kul.

Vad hade du varit för sorts artist om du var ung nu?

– Då hade jag varit hiphoppare tror jag. Det är en stil jag inte har vågat ge mig in i, man måste vara rätt person för det, men hade jag varit 20 år i dag hade jag nog gjort det.

– Det hade passat mig. Snärtiga texter och bra refränger.



