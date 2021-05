Magnus Västerbro: Hjältekonungen Karl XII var en tyrann som satte skräck i Sverige

Vi har på senare år sett flera spektakulära exempel på hur brutalt en förtryckande stat kan agera när den känner sig hotad. Belarus diktator tvingade ner ett passagerarflygplan för att kidnappa en oppositionell journalist, Raman Pratasevitj. Saudiarabiens totalitära styrande gick ännu längre, då de lät sina utsända slå till mot Jamal Khashoggi när han besökte landets ambassad i Istanbul – han ströps och kroppen styckade i ett fåfängt försök att dölja vad som hänt.

Båda dessa exempel får mig att tänka på Karl XII:s tid. Närmare bestämt får de mig att tänka på på Johan Schönheit.

Han är inte särskilt välkänd, men borde kanske vara det. För hans sorgliga öde är en illustration av den hårda verklighet som i själva verket dolde sig bakom det neutrala uttrycket ”enväldet”, en förskönande omskrivning av det tyranniska styret i dåtidens Sverige.

I början av 1700-talet hade Johan Schönheit, tidigare fältskär i Västerbotten, flytt till Hamburg för att undvika att straffas för ett censurbrott. Han hade, trots att Sveriges censor förbjöd det, gett ut den kristna romanen ”Kyske Josef”, som han låtit översätta när han satt i fängelse för ett annat brott. Från sin exil i Hamburg försökte Schönheit försvara sig och lät bland annat trycka en skrift som anklagade flera svenska ämbetsmän för korruption. Hans kritik väckte så stor uppmärksamhet att en plan utarbetades för att tysta honom – en plan som först underställdes Karl XII, som gav sitt godkännande.

Med kungens stöd i ryggen gillrade de svenska utsända en fälla. Eftersom Johan Schönheit försörjde sig som fältskär även i Hamburg var saken lätt att ordna. Man lät honom få veta att det fanns en patient i utkanten av staden som behövde hans hjälp. Men när han anlände kidnappades han i stället och förde över gränsen till det svenskstyrda hertigdömet Bremen-Verden. Efter en hastig rättegång dömdes han till fängelse i Marstrand. Men även från cellen fortsatte Schönheit att skriva texter som angrep svenska myndigheter, kyrkan och enväldet som sådant, som han anklagade för att hålla ”det svenska folket i neslig träldom”.

Då dömdes Johan Schönheit till döden och avrättades, den 30 juli 1706. Men innan han halshöggs skars hans tunga av och hans högra hand kapades – det var ju med handen som han skrivit och tungan som han uttalat sina brottsliga ord. Både handen och tungan spikades upp på en skampåle, som en varning om vad kan hända den som envisas med att fritt uttrycka sina tankar.

Johan Schönheits fall är ovanligt, i varje fall på ett sätt. De flesta som anklagades för vad som på den här tiden kallades majestätsbrott gjorde vad de kunde för att undvika att dödas genom att be så hemskt mycket om ursäkt. Den taktiken prövade till exempel bonden Lars Larsson i Övermo i Dalarna (som historikern Martin Linde berättat om) när han år 1710 dömdes till döden för att, mitt under brinnande krig, ha sagt att han inte brydde sig det minsta om Karl XII lever eller inte och inte heller tänkte be för kungens hälsa. Han ursäktade sig med att han hade en skada i huvudet och därför inte alltid visste vad han sa. Ursäkten godtogs och straffet omvandlades till det näst strängaste – Lars Larsson tvingades löpa inte mindre än nio gatlopp.

Porträtt av Karl XII från 1715. Foto: Album

Hotet om straff för majestätsbrott spelade en nyckelroll i uppbyggnaden av det system som rådde i landet under först Karl XI:s och sedan Karl XII:s tid. Det var nämligen under den förstnämndes styre på 1680-talet som det så kallade enväldet kom att införas, det system som innebar att kungen hade ”makt och våld efter sitt behag”. Det var en historisk nyhet, för tidigare hade svenska regenter alltid behövt ta hänsyn till vad riksdagen gick med på, liksom till riksrådet, den mäktiga adelns män.

Detta ändrades av Karl XI, som kunde använda sin starka position som militär ledare för att pressa riksdagen att ge honom allt större befogenheter. Först slog ständerna fast att kungen inte alls behövde lyssna på rådet. Sedan gick de med på att han även skulle kunna stifta lagar på egen hand utan att fråga riksdagen först. Allt skedde alltså med ständernas godkännande. Steg för steg gick de med på att överföra i princip all sin makt till den suveräne härskaren. Den slutliga kontrollen tog Karl XI i och med den så kallade kassationsakten från 1689, som gjorde det straffbart att överhuvud taget ifrågasätta kungen, eller att ens lägga fram något förslag som kunde inskränka hans makt.

Det innebar att Karl XI under sina sista år hade nästan absolut kontroll över sitt rike. Och det märktes. Sverige på 1690-talet var ett land där i varje fall delar av befolkningen levde i ständig rädsla för sin härskare. Den italienska markisen Alessandro Bichi skrev om hur man hukade vid hovet – ”alla är rädda, och ingen vågar säga ett ord”. En annan utländsk resenär menade att om man vill betrakta ”det nakna tyranniet” så ska man bege sig till Norden, för där är folkets träldom ovanligt synlig för alla.

Men hela tiden fanns hotet där: den som klagade för mycket kunde straffas.

Ändå är det troligt att enväldet i varje fall till en början hade ett stort stöd i breda kretsar. För senare delen av Karl XI:s styre innebar en lång period av fred, då en rad lyckade reformer av förvaltningen och rikets ekonomi kunde genomföras. På så vis bekräftades vad Aristoteles skrivit nästan två tusen år tidigare – en stark kung kan ibland vara bra för ett rike. Problemet är bara, som Aristoteles också påpekade, att även en skicklig kung måste lämna över makten till slut, och då är risken stor att det går illa.

I Sveriges fall visade sig detta när Karl XII blev regent. Kanske hade han kunnat bli en duglig fredstida härskare, men det fick han ingen tid att visa. Den unge kungen kastades i stället in i ett förödande krig, då Sverige år 1700 anfölls av tre av sina grannländer. Till att börja med lyckades Karl XII väl med att försvara sitt rike, med hjälp av den starka armé som hans far byggt upp. De snabba segrarna gav honom av allt att döma hybris, vilket bidrog till att han sedan avvisade alla möjligheter att avsluta det långa kriget. Och det trots att det snart var uppenbart att fienderna var för många, och trots att det svenska folket med allt mer desperation i rösten bad om fred.

Men hela tiden fanns hotet där: den som klagade för mycket kunde straffas. När svenska riksdagsmän samlades i Stockholm 1710 och 1713 för att diskutera vad som skulle göras i kungens frånvaro – Karl XII var då i det Osmanska riket efter förlusten vid Poltava – hängde hotet från kassationsakten över dem, den lag som förbjöd all fri debatt och alla politiska förslag som kunde tolkas som en utmaning av kungens auktoritet.

Sådant var i och för sig inte unikt för Sverige. I själva verket hade en rad länder i Europa blivit envälden under 1600-talet. Men under samma tid växte också motkrafter fram.

Sådant var i och för sig inte unikt för Sverige. I själva verket hade en rad länder i Europa blivit envälden under 1600-talet. Men under samma tid växte också motkrafter fram. I England växte parlamentets inflytande på bekostnad av kungamakten. Och i samma land lanserade filosofen John Locke sina tankar om att de som styr bara får göra det med sina undersåtars medgivande – annars har folket rätt att störta dem. Dessa idéer fick också genomslag i Sverige, men först efter Karl XII:s död. Då visade det sig nämligen att motståndet mot enväldet i det tysta blivit massivt under krigsåren.

När kungen stupade i Norge den 30 november 1718 skedde därför en dramatisk förändring. Enväldet avskaffades och i stället infördes en ny författning som gav riksdagen nästan totalt makt. Det betydde inte att en modern demokrati hade införts, för denna riksdag kontrollerades av ett mindre antal inflytelserika grupper. Men skillnaden mot enväldets system var ändå enorm. Detta nya Sverige beskrevs till exempel av Voltaire som ”det friaste landet i världen” – och i efterhand är det tydligt att ett stort steg hade tagits mot den demokrati som långt senare skulle följa.

Men det handlade inte om en rätlinjig process, tvärtom. Under 1700-talets andra hälft återkom enväldet, under Gustav III, som samlade allt mer makt omkring sig innan han mördades av en grupp adelsmän som såg sig som frihetens och den gamla författningens försvarare. Först 1809 var enväldets tid i Sverige slut en gång för alla, i och med att Gustaf III:s son Gustaf IV Adolf avsattes. Sedan följde ytterligare en utdragen politisk kamp, fram till 1921 då till sist allmän rösträtt infördes för både män och kvinnor.

Allt detta tänker jag på när nyheterna kommer om diktaturernas övergrepp mot sina folk i länder som Saudiarabien och Belarus.

Av allt detta kan man lära sig att det tar tid att gå från ett uppenbart förtryck till en fungerande demokrati – i Sveriges fall tvåhundra år, om man räknar från Karl XII:s död. Men en lärdom är också att sådana förändringar trots allt är möjliga, att nya sätt att styra med tiden kan bli självklara.

Allt detta tänker jag på när nyheterna kommer om diktaturernas övergrepp mot sina folk i länder som Saudiarabien och Belarus. Förr eller senare kommer den säkert även där, dagen då de som kämpar för ett friare styre kan jubla på samma sätt som många gjorde i Sverige i början av december 1718, då nyheten om att Karl XII hade stupat spreds över landet.

Erik Benzelius, bibliotekarie vid Uppsala universitet, hörde till de som blev rusiga av lycka när han fick veta att kungen var borta och att enväldet därmed skulle falla. Alla som vet hur hårt svenskarna varit hållna, skrev han i sin dagbok, och alla som vet ”vilket kärt ting en rätt frihet är”, kan föreställa sig den lycka de nu känner. Vi gråter, skrev han också, men det är tårar av glädje, inte av sorg.

