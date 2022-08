Magnus Västerbro: Så skapade Tolkien sitt avlägsna och förtrollande Midgård

Medan pappa långsamt styrde motorbåten genom Luleå skärgård – långsamt, för den kunde inte annat än puttra fram – låg jag på däck och läste. Det var i mitten av 1980-talet, jag var tolv eller kanske tretton år, och trivdes sedan en tid tillbaka inte så bra i världen, och nu när jag hade fått tag i dessa fantastiska böcker – J R R Tolkiens tredelade ”Ringarnas herre” – ville jag inte ha något som helst att göra med det vanliga livet omkring mig. Böckerna slukade mig helt, jag läste som besatt, på ett sätt som jag aldrig hade varit med om tidigare och heller aldrig senare.

Äventyret och dramatiken fångade mig. Men framför allt var det själva Midgård som jag älskade. Jag ville vandra genom Fylkes böljande landskap, jag ville se det dolda Vattnadal och, framför allt, leta mig fram genom Lothlóriens förtrollade skogar. Med dessa bilder för ögonen förvandlade jag de högst vardagliga öarna i Luleås skärgård till magiska platser, där jag föreställde mig att dvärgar hade byggt djupa grottor och att alver kunde komma traskande genom granskogen.

Men jag fångades också av något annat. I berättelsen fanns en tung, djup melankoli som bara blev tydligare ju längre jag läste. För även om boken ”slutar lyckligt” – ringen förstörs, den rätta konungen återtar sin tron, de tappra hobbitarna återvänder som hjältar – är vid det laget så mycket förlorat. Frodo är märkt av sina upplevelser, alverna är på väg att lämna världen, och med dem även magin och underverken. Inget består, inte ens det mest underbara, och även de största av segrar kommer i det långa loppet att göras om intet.

Sedan boken gavs ut första gången, ungefär trettio år innan jag drev runt i skärgården och drömde mig bort, hade miljontals läsare sugits in den här världen på liknande sätt. Inte alla, redan från början var Tolkiens böcker omstridda, avskydda av vissa. Författaren har anklagats för att vara reaktionär, sexistisk, rasistisk. Men vanligare var nog att som jag bli fullständigt överväldigad.

J R R Tolkien fotograferad 1968. Foto: Alamy

Visst hade författare skapat påhittade världar innan J R R Tolkien gjorde det. Men ingen – i modern tid åtminstone – hade gjort det på samma övertygande sätt. Ända från början har därför denna bedrift mötts med förundran. Var kommer allt ifrån? Hur kunde denna stillsamma professor skapa något så makalöst, till synes ur tomma intet? Tidigt började också breven till författaren strömma, in fyllda med frågor. Var ligger egentligen motsvarigheten till Fylke? Vad baserade du Gondor på?

Vissa gånger svarade Tolkien med kommentarer som att landsbygden utanför Oxford passar väl för hobbithålor, eller med antydningar om att ondskans Mordor låg ungefär i höjd med dagens Balkan. Men egentligen ville han inte säga så mycket om dessa saker. När det gäller sagor, förklarade Tolkien i ett föredrag, är det som med en soppa man blir serverad – det viktiga är hur den smakar, inte vilka köttben som använts när den har tillagats. Han ville heller inte gärna prata om sitt eget liv, eftersom han menade att det inte var av intresse för någon annan än honom själv och hans närmaste.

Och nog går det utmärkt att läsa Tolkien utan att veta det minsta om vem han var, det gjorde ju jag som liten. Men samtidigt är hans verk djupt personliga och uttrycker i hög grad hans egna erfarenheter, drömmar och fantasier. Det betyder att man, om man verkligen vill förstå denna märkvärdiga skapelse, har en hel del att vinna på att följa honom själv i spåren genom livet.

John Ronald Reuel Tolkien föddes 3 januari 1892, i Bloemfontein i dagens Sydafrika, dit hans far, Arthur, tagit familjen för att få fart på en bankkarriär som gått i stå hemma i England. Men av oro för den unge sonens hälsa i det hårda klimatet tog modern – Mabel – sina söner med sig tillbaka till hemlandet. Då John Ronald, som han kallades, bara var fyra år dog fadern, vilket innebar att han kom att växa upp under knappa omständigheter. Men de första åren i England blev ändå idylliska för den lille pojken. Familjen levde i byn Sarehole, strax utanför Birmingham, något som präglade honom för livet – det var ett vackert, böljande jordbrukslandskap, där människor levde enkelt men bekvämt, den verkliga förebilden för det ljuvliga hobbitlandet Fylke.

Där väcktes han intresse för språk, och för sagor. Modern undervisade honom i latin och han visade sig ha lätt för att lära. Samtidigt läste han berättelser av alla de slag, helst sådana som utspelade sig i främmande, förunderliga världar. Mest av allt älskade han sagan om Sigurd Fafnesbane, den store drakdödaren – en berättelse som fick honom att längta ”djupt och hett efter drakar”. Det var också under denna tid som han blev övertygat troende. Modern hade som ung lämnat den engelska kyrkan och blivit katolik, vilket fick delar av hennes familj att ta avstånd – och nu förde hon vidare sin starka gudstro till sonen.

Ur den nya tv-serien ”Maktens ringar”. Foto: Alamy

Men den idylliska tillvaron i Sarehole tog slut bara alltför tidigt. Åtta år gammal tvingades John Ronald flytta in till Birmingham, vars oljud och osande fabriker fyllde honom med en livslång motvilja inför det moderna, industrialiserade samhället. Till råga på allt gick hans mor bort när han var tolv, och Tolkien blev till sist inackorderad i ett hem med andra föräldralösa ungdomar.

Där mötte han den tre år äldre Edith Bratt. Snart var de förälskade, och efter att ha väntat i tre år då Tolkiens förmyndare stod i vägen, kunde de till sist förlova sig. Relationen bestod livet ut, trots många konflikter. I grunden fanns, skrev Tolkien efter hennes död, en stark kärlek, som enligt honom bottnade i att de två hade räddat varandra från ”den förfärligt svåra barndom vi hade”.

Fallenheten för språk gav Tolkien ett eftertraktat stipendium till Oxford, där han efter att ha börjat som klassicist bytte till att studera engelska, särskilt fornengelska – den moderna litteraturen, till vilket han räknade Shakespeare, intresserade honom inte alltför mycket. I stället var det de äldsta anglosaxiska texterna, som hjälteeposet ”Beowulf”, som lockade. Stor entusiasm ägnade han även åt studier av andra språk, som fornnordiska och finska.

I en samling anglosaxiska dikter läste så Tolkien en dag en text, som skulle få stor betydelse för resten av hans liv. I den fann han följande rader: ”Hell, Earendel, ljusaste av änglar/över Midgård sänd till människorna”.

Något i den korta texten gav honom ”en egendomlig rysning”. Vem var Earendel? Och i vilket sammanhang hörde han hemma? Den unge studenten Tolkien, då 21 år gammal, bestämde sig för att utforska den värld som han tyckte sig kunna ana bakom de kryptiska raderna – vilket också innebar att fantisera och skriva om den.

”Tolkiens hade redan som barn ägnat sig åt att skapa nya språk”, skriver Magnus Västerbro. Foto: Alamy

Nära besläktat med detta var ett annat av Tolkiens stora intressen – att skapa nya språk. Det hade han ägnat sig åt redan som barn, men i takt med hans ökade lingvistiska kunskaper blev hobbyn – eller avkopplingen, kanske besattheten – allt mer uppslukande. Vid sidan av studierna kunde han inte låta bli att skapa ett eget, detaljerat språk, inspirerat av finskan, som han tänkte sig talades av de alver som levde i den forntida värld som han nu såg allt tydligare framför sig. Sedan hittade han på ännu ett språk, inspirerat av walesiskan. Båda dessa – som i böckerna kallas quenya och sindarin – förde i sin tur med sig nya idéer om världen där de talades, för Tolkien var övertygad om att varje språk ska ses som ett unikt uttryck för ett särskilt folks kultur och historia.

Så bröt det första världskriget ut, något som skulle visa sig vara avgörande för Tolkiens utveckling, och som på senare år har lyfts fram allt mer i den ständigt ökande floran av studier av den store mannens liv. För även om hans viktigaste böcker kom ut efter det andra världskriget var det ändå ”the Great War” som präglade honom mest.

Först lyckades John Ronald hålla sig undan krigstjänsten, men till sist gick den inte att undvika. 1916 skickades han, 24 år gammal, till Frankrike som signalofficer och deltog i det förödande slaget vid Sommes. Två av hans närmaste vänner dog, och själv såg han krigets fasor på nära håll. I slutändan var det den så kallade skyttegravsfebern som räddade honom undan fronten. Resten av kriget tillbringade han i lasarettsalar eller som konvalescent i hemmet. Det var en påfrestande tid, men innebar också en möjlighet att skriva på allvar.

För det var nu som hans fantasi verkligen fann utlopp. Allt som han tidigare ägnat sig åt – språkstudierna, fornengelska ”Beowulf”, den finska sagosamlingen ”Kalevala”, isländska och grekiska myter, legenderna om Arthur och hans riddare, germanska berättelser om drakar och magiska svärd, liksom barndomens sagor om älvor och andra övernaturliga väsen – hade börjat smälta samman och utgjorde det stoff som han formade sin egen mytvärld av. Kriget hade spelat stor roll för detta, skriver John Garth i boken ”Tolkien and the Great War”. Intresset för sagor och myter som väckts när han var barn, och som språkstudierna hade fördjupat, fick en mer vuxen form efter upplevelserna i världskriget. Så uppstod sagorna om Morgoth, ondskans herre, och hans kamp för att ta över världen och alvernas förödande krig mot honom.

Svenska Charlotte Brändström har regisserat två avsnitt av ”Maktens ringar”. Foto: Alamy

På kort tid skrev Tolkien flera av de centrala berättelserna i det verk som han senare gav namnet ”Silmarillon” – om staden Gondolins undergång, om den tragiske hjälten Túrin Turambars hopplösa kamp och död, samt, förstås, berättelsen om kärleksparet Beren och Lúthien, som möts då han ser henne sjunga och dansa i en förtrollad skog. Den sistnämnda började som ett eko av en verklig händelse under krigsåren, då Tolkiens nyblivna hustru just sjöng och dansade för honom i en skogsglänta i Yorkshire. Annars är kopplingen mellan hans eget liv och berättelserna mer indirekta. Tolkien menade själv att han inte bara ”hittade på” det han skrev om, utan upplevde ofta att sagorna och legenderna kom till honom ”som gåvor”, eller som att han nedtecknade ”något som redan fanns där”, en redan existerande värld som blivit honom given att upptäcka.

Oavsett vilket kunde han, under de första åren efter krigsslutet, medan familjen växte och Tolkien fick arbete först som docent i Leeds och sedan som professor i Oxford, fortsätta att skriva fram detta avlägsna, förtrollade Midgård, i allt större detalj. Berättelserna var fulla av hjältedåd och äventyr, men också djupt tragiska, eftersom den kamp som fördes mot ondskan i grunden var hopplös. Bara ett gudomligt ingripande kunde rädda människor och alver från Morgoths övermakt.

På så vis speglar sagorna Tolkiens egna erfarenheter – det förlorade barndomsparadiset, hans mors tidiga död, förlusten av nära vänner i kriget. Men de kan rimligen också ses som uttryck för hans katolska tro, övertygelsen om att det enda verkligt bestående är Herrens kärlek och nåd.

Verklig riktning fick hans arbete dock först en dag kring år 1930. Han var fullt upptagen med provrättande, då han plötsligt råkade på en tom sida. På den skrev han genast ner en mening som kom till honom utan att han hade en aning om vad den betydde: ”I en håla i marken bodde det en hobbit.”

Den Earendel som han en gång undrat över hade blivit till Earendil i Silmarillion. Nu fick han fråga sig vad en hobbit var. Så inleddes arbetet med den barnbok som 1937 utgjorde Tolkiens debut som författare. ”Hobbiten” blev en stor framgång och förlaget bad om en uppföljare. Han började genast skriva, och den magiska ring som dök upp i den första boken växte i betydelse. Snart stod det klart för Tolkien att det han nu skrev på skulle låta honom dra nytta av hela den värld han så länge ägnat sig åt. Efter tolv år var ”Ringarnas herre” till sist färdig, och när den efter ytterligare några år kom ut, 1954, började den genast vinna läsare världen runt.

”Tolkien menade själv att han inte bara ’hittade på’ det han skrev om, utan upplevde ofta att sagorna och legenderna kom till honom ’som gåvor’.” Foto: Alamy

Att säga att bokserien orsakade en sensation är ingen överdrift. Att den på många sätt gick emot de rådande litterära trenderna är också uppenbart. Litteraturvetaren Brian Rosebury har påpekat att Tolkien likt många 1900-talsförfattare, som George Orwell, James Joyce och T S Eliot, använde historia och myter för att berätta nytt, utifrån sina egna livserfarenheter. Men till skillnad från de litterära modernister som hyllades på 1950-talet finns i hans verk ingen som helst ironi, skriver Rosebury – böckerna är djupt allvarliga och högstämda på ett sätt som snarare går tillbaka på långt tidigare epokers berättartraditioner. Av modernismens brottande med textens sanningsanspråk finns heller inte många spår. Tvärtom tycks Tolkien övertygad om att en text verkligen kan skriva fram en hel värld.

Och det var alltså den världen jag själv mötte, flytande i Luleå skärgård, tre decennier efter att den första gången gavs ut. Av den nyss skisserade bakgrunden märkte jag då inte mycket. Men när jag i dag läser om ”Ringarnas herre” – ytterligare nästan fyra decennier senare – tycker jag mig på många håll kunna finna spår av Tolkien själv, och då inte enbart på ett tilltalande sätt. För hans avsky mot det moderna samhället bar också med sig sådant som en djup skepsis till den representativa demokratin liksom till många andra av de samhällsförändringar som jag själv ser som stora framsteg för mänskligheten. Mest svårsmält är den ogenerade kulten av den gode konungen, liksom romantiseringen av den hjältemodiga döden, ja, över huvud taget av det rättmätiga kriget – sådant som hela mitt vuxna jag spontant reser sig emot.

Men invändningarna sveps ändå åt sidan. För magin finns kvar. Midgård är och förblir hänförande. Och sorgen jag känner på de sista sidorna, när det visar sig att den förtrollade världen trots alla offer som gjorts är på väg att dö eller i varje fall klinga bort, på väg att förvandlas till något lika trist och grått som den verkliga världen omkring mig, är lika stark som någonsin tidigare.

Se även ”J R R Tolkien: en biografi” Av Humphrey Carpenter, svensk översättning Disa Törngren och Åke Ohlmarks, 1978 (senaste utgåva 2002) ”Tolkien and the Great War” Av John Garth, 2003 ”Tolkien: A cultural phenomenon” Av Brian Rosebury, 2003 Visa mer

Tolkien och hans källor John Ronald Reuel Tolkien (uttalas Tolkin, med långt i), 1892–1973, var under stor del av sitt liv professor i först fornengelska och sedan engelska i Oxford. Under hans livstid publicerades ”Hobbiten”, 1937, och ”Ringarnas herre”, 1954–55 (på svenska 1959-61). Efter hans död utgavs ”Silmarillon”, 1977, som sammanfattade de myter han arbetat med en stor del av sitt liv och som sammanställdes av hans son Christopher Tolkien. I Tolkiens verk kan man hitta spår av många olika källor och även dra paralleller till andra verk, en följd av hans breda kunskap om historia, myter och folksagor. Några exempel: Bilbo. Huvudpersonen i ”Hobbiten” antas ha lånat sitt namn av den engelska benämningen för ett kort sticksvärd som i 1500-talets England kallades just ”bilbo”, efter den baskiska staden Bilbao (Bilbo på baskiska), där de först tillverkades. Frodo. Huvudpersonen i ”Ringarnas herre” har ett namn som bygger på fornengelskans ”fróð”, den vise. I äldre myter talas om danska kungar vid namn Fróði, ett namn förknippat med fred (och som möjligen kan höra ihop med gudanamnet Frej). I en germansk saga förekommer även en ”Frotho” som ger sig ut på skattjakt. Enter. De vandrande trädvarelserna i Tolkiens värld har fått sitt namn från fornengelskans ”ent”, jätte. I äldre myter förekommer också gestalten ”Green man”, med ett trädansikte, möjligen en symbol för återfödelse och fertilitet. Tolkien sa också att enternas angrepp på fästningen Isengård kommer sig av hans egen besvikelse över Shakespeares rader i ”Macbeth”, där det talas om att ”Great Birnham Wood” ska sätta sig i rörelse, men det till sist bara visar sig vara soldater som smyckat sig med kvistar och grenar. Tolkien ville skapa en situation där träden verkligen gick ut i krig. Silmarillerna. De magiska ädelstenarna som gett namn till ”Silmarillon” har paralleller i det finska eposet ”Kalevala”. Där finns en övernaturlig smed, Ilmarinen, som skapar det magiska föremålet Sampo, som kommer att stå i centrum för strider och förräderi, motsvarande de juveler som i Tolkiens bok skapas av alvsmeden Fëanor. Smaug. Berättelsen om en drake som vakar över en skatt i ”Hobbiten” har lånat mycket från det anglosaxiska diktverket ”Beowulf”. Där berättas om hur en tjuv smyger in i en drakes håla och stjäl en bägare av guld. När draken upptäcker det ger den sig ut och bränner ner det omgivande kungadömet, precis som Smaug gör i Tolkiens bok. Númenor. I Tolkiens värld var detta en ö som skänktes till människorna som tack för deras kamp mot Morgoth. Númenor blev mäktigt och frodades, men härskarna blev till sist korrumperade av Saurons ondska och ön förstördes av den ende Guden och sjönk i havet. Berättelsen utgår från den gamla sagan om det sjunkna Atlantis, som redan Platon berättade om. Númenors öde lär skildras i den nya serien, ”The rings of power”, som snart visas på Amazon prime. Källa: ”A dictionary of sources of Tolkien”, David Day, 2019 samt ”The road to Middle-Earth”, Tom Shippey, 2003. Hela artikeln har faktagranskats av Tolkienkännaren Beregond, Anders Stenström. Visa mer

Läs mer:

Charlotte Brändström: ”’Maktens ringar’ är det hemligaste projektet jag någonsin jobbat med”

Judith Kiros: ”Jag bar regelbundet mantel och pluggade högalviska”

Nathan Hamelberg: Tolkiens sagor handlar om att öppna gränser och välkomna främlingar