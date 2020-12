Magnus William-Olsson har sett sig mätt på eleganta bilder

Diktbok Magnus William-Olsson Inget är alltid för sent Wahlström & Widstrand, 70 sidor Visa mer

Första gången jag såg Magnus William-Olsson var på Kristofferskolan i Bromma, det måste ha varit någon gång under det senare åttiotalet och kulturtidskriften Agora hade ordnat ett två dagar långt Ekelöfseminarium. Där var också Olof Lagercrantz, och uppenbarligen framträdde MWO och Lagercrantz flera gånger ihop, att döma av det postuma brev den förre riktar till den äldre kollegan i boken ”Jag talar till de döda” (2008). Där får man veta att de presenterades som ”En gammal och en ung”, vilket Lagercrantz förnöjt turnerade som ”The beauty and the beast” inför den roade publiken.

Från Kristofferskolan minns jag att skönheten MWO föreföll en smula tyngd av de poetiska fadersfigurer man kunde ana på hans axlar, bland andra just Ekelöf. För mig tog hans författarskap riktig fart när han själv vågade ta plats i sina dikter, när deras många tanketrådar och ekon från det gamla Grekland och andra anrika kulturmiljöer fick en tydligare personlig anknytning. Ungefär samtidigt tog den myckna lärdomen kropp i hans samlingar, de blev både ömmare och råare i tilltalet, antingen han vände sig mot någon bysantinsk kyrkofader, sina anhöriga eller sig själv.

MWO är snarare förbannad: boken inleds ”i raseriets tid” och mynnar i en ”preorgiastisk kramp”

Sig själv ägnar MWO rentav en elegi i sin senaste diktbok, den elfte i ordningen, som om han börjat dikta för att hålla domedag över Magnus. Boken heter ”Inget är alltid för sent” och bär tydliga spår av att det åtminstone börjar bli sent i livet. Den erfarenheten kan locka avklarnade meditationer eller centrallyriska pärlor ur de vildaste poetsjälar, men MWO är snarare förbannad: boken inleds ”i raseriets tid” och mynnar i en ”preorgiastisk kramp”, där den öppenhet mot tillvaron som föresvävar så många moderna diktare tar gestalt som öppningsmuskulaturen mot ett toalettgolv.

Så hur ska vi förstå den här vändningen i MWO:s författarskap? Börjar det likna den där illusionslösa blicken på det egna hantverket vi känner från Tegnér och andra mer eller mindre medelålders diktare: ”Dess lindansarmöda, / Dess luftsprång har jag sett mig mätt uppå”? Ja, delvis. Det står fullt klart att MWO sett sig mätt på eleganta metaforer, bilder som liksom skummats loss från tingens ytor, men den mättnaden delar han med snart sagt hela sin generation.

Emellertid är det inte så många som lyckas med konststycket att göra poesi av den. Det tycker jag MWO gör. Han vrenskas och vrider sig i sin nya okonst. Som i en dikt där han kör ”den döda farsans gamla Cheva” bara för att upptäcka en formlig armé bakom bilen:

en trashanksflock, de flesta

barnsoldater, några vuxna fria män och resten

slavar

Härskrishesa. Smutsgrå hopliter. Det här är antiken,

tror du,

Ända tills du ser i spegeln att efter dem, ur svalget i ett

moln av elyseiskt damm,

med sparvar flaxande kring lagerkransade och

hjälmbuskprydda skallar

kommer hela den jävla Parnassen i sitt

vidriga segertåg

Bilderna finns där, även om de är sönderfläkta. Energin finns förvisso, även om den riktar sig mot den parnass där MWO själv intar en obestridlig position. Och laddningen i hans förhållande till de döda är om möjligt starkare än någonsin i den här diktboken, och då menar jag inte bara de döda poeterna. Det är säkert ingen slump att det är pappas bil som MWO rattar så storstilat.

