Maina Arvas: Vad vill den dansande sälen säga oss?

Tänk på en säl. Svällande spolformig kropp, tät päls och rikt späcklager under huden, korta floppiga framlabbar. Hasandes fram över land eller lojt vilande på ett skär. Kanske kopplar du inte bilden du nu ser framför dig till… dans?

Men då får vi tänka om. För om vi kunde följa med sälen ner under vattenytan skulle vi inte bara få uppleva dess undervattensvärld utan också få se den dansa. En säl kan dyka ner till flera hundra meters djup, den bara stänger öron och näsborrar, dess starka elastiska kropp klarar högt tryck och kyla. Under vattnet är den graciös, blixtsnabb, rytmisk. Svävar, skjuter fram som en pil, snurrar i piruetter. Den kan dessutom bli intresserad och komma närmare om den hör musik.

I vår har vi överraskande nog chansen att få se just säldans på scen – och kanske få följa med under ytan till en annan värld? I dansföreställningen ”Sälkvinnorna” rör sig nämligen Amanda Apetrea och Halla Ólafsdóttir i en mytologi kring ett hamnskifte mellan kvinna och säl.

Anna Vnuk är en av de medverkande i "You want it darker" på MDT.

De inleder vårsäsongen på MDT i Stockholm genom att ligga skamlöst strandade i varsin pöl, grymtande och frustande. Vad som händer sedan återstår att se: nu har jag ju naivt och fördomsfullt målat upp en polariserad bild av sälen i danssammanhang, som jag gissar möter motstånd av egensinniga och utmanande scenkonstnärer som Apetrea och Ólafsdóttir. Snarare än att hålla isär motsatspar verkar de vilja sammansmälta dem, som till exempel det vackra med det farliga i deras ”Beauty and the beast” från 2011, eller det frigörande med det förbjudna i ”Dead” från 2017.

Och flera sälar, en tanke, som det heter. För endast ett par veckor efter ”Sälkvinnorna” premiär dyker nya sälmänniskor upp på scen när koreografen Sindri Runuddes ”Sälskap” får premiär på Norrlandsoperan. Det är en familjeföreställning som gör en sensorisk djupdykning i en fantasivärld inspirerad av den mytologiska sälmänniskovarelsen selkie.

Vad vill då den dansande sälen säga oss? Kanske bara ledsaga oss till andra världar, precis så som bra dans kan göra. Och när jag spanar ut över dansvåren 2023 ser jag fler verk med rörelser under ytan, öppnade gränser till hemliga världar, drömlandskap.

”Sylph” är Halla Ólafsdottirs första verk för Cullberg. Foto: Nina Andersson

I ”You want it darker” på MDT vill den nya tvärkonstnärliga trion Sandra Medina, Lisen Rosell och Anna Vnuk öppna en lucka i tiden och ta oss till det inres mörka skrymslen. I ”Sylph” på Dansens hus frammanar Halla Ólafsdottir (igen) tillsammans med Cullbergdansarna ett gåtfullt universum för sylfider – mytiska luftandar och eteriska skogsväsen. I ”Traces” på Dansens hus låter den belgiska koreografen Wim Vandekeybus oss följa spår in i en mänsklighetens mörka urskog.

Kanske handlar det om att bli omslutna inuti en hypnotisk hemlighet? Ungefär som i Sharon Eyals suggestiva ”Saaba” från i höstas (den ges under våren på Göteborgsoperan).

Allt det här låter som löften om vad dans kan göra med oss – locka ner på djupet, in i skogen eller in i drömmen. Att se på dans är inte helt väsensskilt från att själv röra på sig, och kroppens rörelse leder ofta också till tankens rörelse. Så våga följa sälarna och sylfiderna ner under ytan och in bland träden.

”Sälkvinnorna”, premiär 2 mars, MDT, Stockholm.

”You want it darker”, premiär 25 april, MDT, Stockholm.

”Sylph”, premiär 4 maj, Elverket, Stockholm.

