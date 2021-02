Maja Francis: Musiken blev som en destruktiv kärleksrelation

En skär fluffig jacka hänger på Maja Francis dörr. Intill står ett par cowboystövlar. Längre in hennes excentriskt inredda tvårummare i Stureby, i södra Stockholm, glittrar ett par rosa kängor i den varma eftermiddagssolen. Hon bjuder på rosa karameller och kaffe.

Vi sitter på var sin plaststol intill vardagsrummets stora fönster under intervjun. Från skivspelaren spelas tangomusik.

– Jag kan bli så lycklig av att titta på det här jag har hemma. Det får mig att känna mig lite som ett barn. Det är lite som medicin för mig, att omges av så mycket färger och vackra saker.

I vår släpper Francis sitt debutalbum ”A pink soft mess”. Det är inspelat och producerat av hennes partner Johannes Runemark (”Det blir bättre snart”, ”Storma tills vi dör”, ”Mi amor (Blåmärkshårt)”, också soloartist under namnet Kasino, och David Wikberg. Hon har tidigare skrivit musik tillsammans med kompisen Veronica Maggio och släppte 2018 två ep-skivor: ”Cry baby part 1” och ”Cry baby part 2”.

Sedan tog det stopp.

Inspirationen till musiken kommer ofta när hon är ute i skogen och promenerar, berättar Maja Francis. Foto: Jonas Lindkvist

– Jag mådde inte bra av musiken längre då. Relationen till min musik hade blivit något helt annat än vad jag ville. Du vet, som en destruktiv kärleksrelation, konstaterar hon.

– Jag visste inte ens att jag var deprimerad – och jag har ändå haft depressioner tidigare. Men det här var på ett helt nytt sätt. Det var som om jag sörjde att jag inte ville bli popstjärna på det sättet jag tidigare trott.

Hon blev uppmanad av nära vänner att inte sluta sjunga – om det så bara var för sig själv. Dessutom gick hon i terapi.

– När jag började skriva de här låtarna hade jag varit tyst och sovit i ett halvår. Men då började det sakta komma melodier, men framför allt texter, det som jag kämpat med tidigare.

Tillsammans med Johannes Runemark satte hon i gång och jobbade med det nya låtmaterialet.

– ”Kan vi inte bara sätta oss och spela in lite på skoj?” frågade han. Det var nästan som om han... jag vill inte säga lurade in mig i det, men vi hade bara roligt med musiken. Sedan kom vår bästa kompis David in i smeten och det var då jag fattade att shit, det här kanske blir en skiva ändå … Fan!

Maja Francis debuterade 2015 med ”Last days of dancing”. Foto: Jonas Lindkvist

Arbetet i studion fick ta den tid hon behövde.

– Det var länge svårt för mig att vara i studion och sjunga utan att bli ledsen. Det var som om min röst hade låst sig. David och Johannes hjälpte mig med att sjunga. Det var lite: ”skitsamma, det är ingen som ska höra det ändå”. Tänkte vi. Och så höll vi på lääänge.

– Och plötsligt satt jag och spelade upp en skiva för min manager och då ville vi…

Hon tar en dramatisk paus och slår ut med armarna:

– …släppa den.

Inspirationen till sitt debutalbum har Maja Francis funnit i musiken som hon älskade under uppväxtåren i Ängelholm, inte minst Joni Mitchell, Tori Amos och Dolly Parton.

– Jag gick tillbaka till mina rötter. När jag var liten lyssnade jag jättemycket på sådan här avskalad akustisk musik. Min första vinylskiva som jag hittade hos mormor var Mitchells ”Blue”. Redan som väldigt liten fastnade jag för röster. Jag blev så fascinerad av dem, berättar hon.

– Många av de där kvinnorna med fina röster som jag beundrade tidigt hjälpte mig att förstå varför jag älskar musik och varför jag själv började med den.

Albumet ”A soft pink mess” kallar Maja Francis för ”det mjuka, fluffiga och rosa stället jag vill vara på”.

I låten ”Space invades my mind” sjunger Maja Francis tillsammans med Veronica Maggio. Foto: Jonas Lindkvist

På frågan vilken genre hennes kommande skiva tillhör skrattar hon och svarar att hon inte vet. Det får lyssnarna avgöra, ”men det är åtminstone inte metal”.

– Plattan handlar framför allt om mitt trassliga och mjuka inre. Jag gillar verkligen tanken på att min musik ska få vara mjuk, men ändå intressant och spännande, säger hon.

– De flickiga attributen är, i min värld, inte nedvärderade. På ”Pink soft mess” visar jag att jag älskar det rosa – och känner för första gången i mitt liv att jag kan äga det. Det tog bara 35 år, skrattar hon och slår ut med högerarmen mot vardagsrummet vi sitter i. Där går det inte att missa att Maja Francis verkligen är besatt av allt som är rosa.

Vilken låt på albumet är viktigast för dig?

– Det där är lite som att välja sitt favoritbarn eller -katt! Skitsvårt. Jag tror att ”Tiny tornados” är en av de viktigare låtarna på skivan, kanske för att skrivandet på albumet började med den.

Vad handlar den om?

– Att när det går fort i mitt huvud känns det verkligen som små virvlar inombords. Jag har tänkt på den känslan när det liksom kliar i min kropp. Jag fick min adhd-diagnos när jag var 27 år, så låten handlar lite om hur det kan känns vissa dagar. Helt plötsligt är man ett vrak från att ha varit helt okej.

– Det är verkligen som om det kommer stormar – och plötsligt ligger man på golvet. Det kan gå så himla fort och när det händer så måste jag hålla i mig och vänta på att det kommer gå över.

Maja Francis Foto: Jonas Lindkvist

På ”Pink soft mess” har Maja Francis även samarbetat med syskonen Klara och Johanna Söderberg från First Aid Kit som numera är goda vänner till henne.

De har tidigare framträtt tillsammans, bland annat på julkonserter på Södra teatern 2019.

– De var en stor hjälp för mig att hitta tillbaka till min röst. De var så sjukt fina och peppade mig och tog med mig på spelningar. Då hjälpte de mig att förstå att det är det här jag älskar, jag vill sjunga och jag uppskattar att göra det med dem.

Vad vill du skriva om härnäst?

– Det beror på hur jag mår. Vi får höras om ett halvår. Jag tror inte att det kommer ske någon helomvändning, men jag antar att min musik kommer bli lite friare nu. Det var så många lager att ta sig igenom för att kunna skapa den här skivan, säger hon.

– Det skulle vara kul att experimentera ännu mer, bara hoppa rakt ut. Vi får se. Det kanske blir tango?