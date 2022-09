Maja Francis och David Ritschard nomineras till Nordic Music Prize

I nomineringen beskrivs hur Maja Francis, efter ett decennium av sökande efter sitt musikalisk utryck, nu lyckats skapa ”en skimrande rosa galax i det svenska popuniversumet. Med en röst och melodier som kombinerar sårbarhet med styrka är hennes debutalbum en blandning av svensk country och unik sad girl-pop”.

Francis tar på sitt debutalbum sig an ämnen som mental ohälsa, vänskap, pms och kärlek. Hon har vidare samarbetat med den internationellt framgångsrika systerduon First Aid Kit i låten ”Mama”. Jurygruppen sammanfattar hennes musikaliska uttryck som en uppdaterad version av Kate Bush, ”eller en ung Dolly Parton med en modern och dramatisk take på popmusik”.

Det svenska countrypop-fenomenet David Ritschard nomineras för sitt andra album ”Blåbärskungen”. ”Ett av årets mest hajpade album bland svenska manliga 40+ hipsters”, skriver Nordic Music Prizes jury.

”Precis när alla tänkte att genren ’sad guy with guitar’ var begraven och bortglömd, slog David Ritschards alternativa countrypop ner som en bomb i det heldigitala och det överproducerade musiklandskapet”.

På sitt andra album har David Ritschard nått en bred publik med låtar om Stockholms södra förorter och folk som befinner sig längst ner på samhällsstegen, betonar juryn.

Country-popparens vardagsbeskrivningar fungerar som en ”social rapport om ett land som skildrar det som finns bakom alla Instagram-filter och glamorösa yta”, konstaterar prisjuryn.

Läs mer:

Recension: David Ritschard är den svenska countryns nya fanbärare