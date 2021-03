Maja Hagerman: Den svenska borgerligheten intalar sig att man kan surfa på SD:s framgångsvåg

Liberalerna ska välja väg på söndag (28/3). Kan ett samarbete med SD accepteras eller ej? Då frågan debatteras drar jag mig till minnes vad Mattias Karlsson sa på Sverigedemokraternas senaste partistämma hösten 2019. Han brukar beskrivas som partiets chefsideolog och är den som tagit fram principprogrammet.

Vi är redo nu, sade han till partikamraterna. Vi är på väg mot regeringsmakten. ”Vi bär en tusenårig nations och kulturs öde på våra axlar”. Och i valet 2022 ”har vi på riktigt chansen att göra upp med hundra år av socialdemokratisk kontroll över vårt samhälle.”

Samtidigt varnade han: ”Om vi ska lyckas med att inte bara vinna makten. Utan också behålla makten tillräcklig länge för att på riktigt få till stånd en djupgående samhällsförändring, ja, då kommer det inte att räcka med att bara vinna majoritet i kammaren. /…/ Vi måste genom etablerandet av konservativa tankesmedjor och studentorganisationer göra insteg i den intellektuella sfären och akademin där morgondagens ledare finns. Vi måste bygga vidare på konservativa medier som gör skillnad på riktigt. Vi måste börja bryta det socialistiska maktmonopolet på kulturområdet och inom civilsamhället. Vi måste ta steget från parti till folkrörelse.”

Striden i Sverige har stått mellan vad Karlsson kallade två radikala vänsteridéer: liberalism och socialism. Det är dessa ideologier som lyckats förstöra Sverige. Det som behövs är i stället en tredje ideologi, konservatism.

Vad är det egentligen för ”konservatism” Karlsson talar om? Konservativ i förhållande till vad? Om större delen av 1900-talets politiska och demokratiska historia – årtionden av socialdemokratisk och liberal politik – varit ett misstag. Vad vill man då backa tillbaka till? Då hamnar man ju före det demokratiska genombrottet och rösträttsstridens dagar, hos just de nationalkonservativa som var emot liberalism och socialdemokrati, som var emot demokratins reformer.

Förändra i små steg, säger Karlsson, men samtidigt får han sina åhörare att känna förskalven av en omvälvning. Tankerevolutionen han aviserar handlar om ett nytt identitetsbygge för Sverige. För att det ska lyckas behöver SD slå in en kil mellan svensk självförståelse och 1900-talets historia. En tankemässig revolution ska framkallas som ska få folk att sluta tänka på det Sverige som byggdes upp från 1930-talet som något bra. Hur får man in den tanken i folk? Hur får man den att sätta sig? Karlsson talar om att han vill ”utmana den sjuhövdade röda draken i alla nästen som den kontrollerar.”

Åkesson å sin sida har skildrat det som gulligt, nästan romantiskt, när han som femtonåring blev medlem i partiet 1995. Sverigedemokrater marscherade de här åren på gator och torg med jättestora svenska flaggor, i raka led med sammanbitna fanbärare och höll brandtal mot moskéer. Men partiet ville frigöra sig från 1930-talsnostalgin, inte förknippas med rakade huvuden, skrålande ”sieg heil” och ”ut med packet”. Man ville bli ett vanligt parti. En ompaketering behövdes, och det var den Åkesson och hans unga vänner lade ner sin själ i.

Man må säga att den blev otroligt framgångsrik. Men så pågick den också under just de år då SD, på ett helt annat sätt än andra partier, via internet och sociala medier kunde få speciellt stöd från sina skuggtrupper.

Stora delar av svensk borgerlighet intalar sig nu att man kan surfa på SD:s väldiga framgångsvåg, utan att bli slukad av den och sluta som dess fånge. Det liknar hur republikanerna i USA släppte fram Trump i tron att kunna tygla och använda honom. Ett antal år senare är partiet i stället gisslan hos trumpismen. Och Trump visar allt mer ogenerat var han står ifråga om demokratin, han fortsätter hävda att valet var stulet och ser lugnt på när supportar stormar Kapitolium.

För eller emot SD. På söndag måste Liberalerna välja, i nästa val är det vi.