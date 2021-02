Maja Hagerman: Riksrätten mot Donald Trump skriver mediehistoria

Omröstningen i riksrättsprocessen mot Donald Trump kommer av allt att döma att avgöras till Trumps fördel. Oavsett vilka fakta som presenteras kommer många republikaner att ogilla åtalet. Men när åklagarsidan i veckan lade fram sin sak handlade det om något mer än att övertyga ovilliga senatorer. Det var på många vis historia. Inte minst mediehistoria.

Presentationen bestod i långa partier av film. Korta filmklipp varvades med stillbilder. I drabbande saklighet hade den drag av en historisk dokumentär med riksrättsåklagare som berättare. En omsorgsfullt vävd historia, pedagogiskt tydlig, dramatiskt orkestrerad och med noga utvalda, berörande scener och cliffhangers.

De välkända klipp, som vi sett så många gånger placerades nu i en vidare händelsekedja. När attackmän krossade kongressbyggnadens rutor och bröt sig in visades händelseförloppet inte bara ur upprorsmakarnas perspektiv utan också från andra hållet, i övervakningskameror i huset och i kameror som misshandlade polismän bar på sina kroppar. Minut för minut får vi följa skeendet ur flera olika perspektiv.

Händelserna tog fart den 6 januari klockan 13, just då vicepresident Mike Pence gjort klart att elektorernas röster skulle räknas utan det ingripande som Trump hoppats på. Kort efter det, då rösträkningen börjat, bröt folkmassan igenom stängslen.

Åklagarna gör en tillbakablick: Redan under våren 2020 hade Trump, ställd inför dalande opinionssiffror, börjat hävda att han inte kunde garantera en fredlig maktöverlämning om valet var riggat, alltså underförstått om han förlorade. Budskapet hade upprepats hela hösten. Och de våldsamma extremisterna var förberedda, bröt sig in i kongressbyggnaden, öppnade dörrarna från insidan och släppte in folkmassan. Utrustade med buntband och elpistoler uppgav de sig vara beredda att döda Pelosi, Pence eller vilka kongressledamöter eller medarbetare de än skulle stöta på.

Några meter bort, på andra sidan en vägg eller en dörr, får vi sen se ledamöter evakueras medan andra medarbetare kryper undan och försöker gömma sig i panik. Manus är skickligt uppbyggt med en parallellskildring inne i kammaren och hos folkmassan utanför, samt en bit bort i Vita huset där presidenten avvaktar utan att ingripa.

Åklagarna vänder sig med denna laddade dokumentära nutidshistoria till en långt vidare publik än de ovilliga republikanska senatorerna. Processen kan följas i realtid i tv-kanaler över hela världen. Men den tänkta publiken är faktiskt ännu större. Det är en hel eftervärld. Presentationen som visades i onsdags ligger nu offentligt publicerad på kongressens webb. Där kommer den att finnas kvar under en överskådlig framtid för generationer av historiker, forskare, skolungdom och studenter att titta på. Ett historiskt filmdokument skapat för att ingå i världens kollektiva minne.

Historia i dokumentärfilmens form är något mycket kraftfullt. Det är övertygande att med se egna ögon. Eller själv höra polismannens hemska vrål av smärta när han skadas av intränglingarna. Film påverkar med trovärdighet, förnuftsmässiga förklaringar och genom känslor. Det som hänt blir mänskligt, personligt och verkligt. Fakta och känslor kan mötas i en insikt: Faran var större än du trodde.

Men historisk dokumentärfilm har också kraft som lögn. Ola Larsmo påminde i en krönika (DN 10/2) om den propagandafilm som Sverigedemokraternas sajt Samtiden producerat, ”Ett folk, ett parti”, och som påstår att rasbiologin var socialdemokratisk. I verkligheten stod rasbiologins grundare och drivande kraft i Sverige, Herman Lundborg så långt ifrån socialdemokratin man kan komma, han var inte sosse utan snarare nazist. Men filmen har vid det här laget runt 700 000 visningar på Youtube. Till råga på allt har producenterna utan att be om lov eller hänvisa till källan snott bilder ur den dokumentärfilm undertecknad gjort om Lundborg.

Vi måste vänja oss vid att historien som film kan finnas i många olika händer nu. Vem som helst kan ”låna” bilder ur digitaliserade arkiv och förvrida historien utan att ange någon källa i egna eftertexter. Men vi behöver bli mycket bättre på att lära oss att känna igen skillnaden. Inte minst bör SVT börja bevaka och belysa historia som dokumentärfilm och göra fler egna filmer.

För tjugo år sedan fanns vid Sveriges Television historiker med särskild kompetens inom historisk dokumentärfilm, Olle Häger och Hans Villius. Deras arv är det nu hög tid för företaget att börja ta tillvara.

Läs fler texter av Maja Hagerman