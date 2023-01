”Maktens diskreta charm” är en uppgörelse mellan superrika svenskar och araber

Fakta. Ahmed El Attar

Dramatiker och regissör från Egypten, som även driver en repetitionsstudio och en teaterfestival i Kairo. Har tidigare bland annat skrivit pjäserna ”On the importance of being an arab” och ”Before the revolution”, som utspelar sig före demonstrationerna på Tahrirtorget år 2011. Återkommer i sina pjäser ofta till familjen, som han betraktar som en spegel av samhället.

– I totalitära regimer där fadersfiguren är den med makt är det vad folk reproducerar i relationen till den politiska makten. Och det intresserar mig, säger Ahmed El Attar i en intervju med TT.