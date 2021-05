Mäktig och levande biografi om Sylvia Plath

Biografi Heather Clark ”Red comet. The short life and blazing art of Sylvia Plath” Jonathan Cape, 1.152 sidor Visa mer

När Sylvia Plath anlände till Cambridge 1955 var det som om den amerikanska drömmen – glamourös, energisk och fickan full med dollar – drog in över landet av kol och njurpaj. Det unga, manliga, litterära avantgardet reagerade symtomatiskt sexistiskt. Plaths poesi avfärdades som ytlig, medan hennes yttre betraktades med begär. Fyrtio år senare skulle Ted Hughes dikta om sitt första möte med hennes ”long, perfect, american legs”.

Spänningen mellan den gamla och nya världen återkommer i Heather Clarks ”Red comet. The short life and blazing art of Sylvia Plath”. Läsaren lotsas genom Plaths liv. Född 1932 i New England, lysande student och lovande författare, stipendium till England, giftermål och separation från poeten Ted Hughes, två barn, självmord 1963. Under sitt liv publicerade Plath dikter och noveller, diktsamlingen ”Colossus” och romanen ”The bell jar” (Glaskupan). Efter hennes död kom samlingen ”Ariel” som knockade världen.

Någon gång kan man krokna av bokens redogörelser för publiceringar, refuseringar och pojkvänner. Men mot slutet liksom höjer sig detaljerna ur de tusen sidorna och bildar mönster: utsatthet och återhämtning, anpassning och utbrytning, inre död och överflödande kreativitet. Då är också Clarks uppdrag utfört: att skildra Sylvia Plath som en begåvad, målmedveten och produktiv författare, bortom bilden av en dödsfixerad hämndgudinna. ”Red comet” är en klassisk, litterär biografi som på ett övertygande sätt läser liv och verk som en helhet.

Cambridge kunde förstås inte veta att Sylvia Plaths bakgrund var betydligt modestare än vad hennes dyra resväskor signalerade (de var köpta på rea). Fadern Otto var tysk immigrant som klättrat på samhällsstegen; blivit professor, bildat familj, men som underlåtit att teckna en livförsäkring. Hans död 1940 blev en ekonomisk katastrof för hustrun Aurelia, som lämnades att försörja två små barn. Sylvia Plath var tidigt klar över att biljetten till högre studier hette stipendier och högsta betyg.

Utanförskapet gav en inkännande blick för – som Heather Clark säger – samhällets outsiders

Aurelia Plath uppmuntrade Sylvias skrivande. Ett fritt författarliv stod dock inte överst på önskelistan. Snarare ville hon se sin dotter fast förtöjd i den bildade medelklass hon själv kämpat för att inte falla ur. I bokens återkommande formulering ”excel, but conform” skalas Aurelias ambivalens upp till samhällsideologi och genusordning. Formuleringen ringar in det dubbla budskap som american values skickade till femtiotalets intellektuella kvinnor. Gärna briljant, men på ett trevligt sätt och utan att störa patriarkatet.

Sylvia Plaths verk har lästs som speglingar av hennes inre draman. Heather Clark avfärdar inte psykologiska tolkningar, men visar hur texternas vrede (mot en frånvarande fader) och hat (mot moderns självmedlidande och kontroll) ska läsas som litterära gestaltningar snarare än som flöden ur en sargad själ. ”Red comet” resonerar också om hur familjens sociala position ställde Plath vid sidan av. Under kriget betraktades amerikaner med tysk bakgrund av misstro, ja, fientlighet. Familjens ekonomi var skral och Sylvia fick staga upp sitt stipendium med att servera i collegets matsal. Känslan av utanförskap förstärktes av hennes depression och av självmordsförsöket 1953. Behandlingen bestod av illa utförda elchocker, som kom henne att känna sig utsatt och utlämnad. Om det händer igen tar jag livet av mig, sade hon till en vän.

Sylvia Plath drog litterär nytta av sina erfarenheter. Utanförskapet gav en inkännande blick för – som Heather Clark säger – samhällets outsiders. Som tonåring skrev hon noveller om ensamma kvinnor med enahanda liv och obefintliga ekonomiska marginaler. Det uteslöt heller inte ett passionerat intresse för samtiden. Sylvia Plath ville veta allt, förstå allt. Hon resonerade sig fram till i ståndpunkter i tidens ideologiska och politiska frågor. Atomvapen, kalla kriget och Förintelsens fasor blev tidigt motiv i hennes dikter (för vilket hon kritiserats). I ”Glaskupan” våndas huvudpersonen Esther inför paret Rosenbergs avrättning i elektriska stolen. Hade politiken inflytande på hennes text? Ja, svarade Plath själv, men från sidan.

"Red comet. The short life and blazing art of Sylvia Plath" av Heather Clark. Daniel Craig spelade maken Ted Hughes i "Sylvia".

Kanske var det ändå litteraturen som påverkade mest. Mot bilden av Plath som en spontan eruption av konstnärlig urkraft ställer Heather Clark en driven akademiker. Lärare och jämnåriga mindes en student med en extraordinär litterär känsla och beläsenhet, inte minst i modernistisk lyrik. Hennes studenter vid Smith mindes en krävande lärare. Plaths förankring i den västerländska litterära traditionen var en förutsättning för hennes eget arbete, formellt och innehållsligt. Litteraturen blev också en existentiell livlina. Woolf och Dostojevskij lät Plath bearbeta sina egna känslomässiga svängningar. De stora författarna gav litterär hjälp till självhjälp.

”Red comet” bygger på ett stort arkivmaterial. Men Plaths sista dagböcker saknas. Det är en tystnad som ger fantasin fritt spelrum, skriver Ingrid Elam (DN 19/3) angående Elin Cullheds roman ”Eufori”. Romanen ger röst åt en fiktiv Sylvia Plath under det år hon födde sitt andra barn och separerade från sin man. Dynamiken mellan romanens Sylvia och Ted drivs av attraktion, konkurrens och ett lågintensivt klasskrig. Sylvia vill ligga med Ted, men avskyr hans bordsskick. Sylvia ogillar det smutsiga och självgoda England överhuvud taget; dessutom är hon höggravid och känner sig som en ko. Men genom bokens klaustrofobiska atmosfär av oro och vantrivsel, går strålar av närvaro, skärpa, energi. Ögonblick med barnen. Ögonblick när Ted inte irriterar, utan lugnar. Stunder när Sylvia är sin egen, kan ”lätta från golvet och bli ande och text”.

”Red comet” låter oss följa Sylvia Plaths utveckling genom tre decennier. Över tid blev hon alltmer angelägen om att bryta sig ur formeln ”excel, but conform”, som begränsat hennes liv och dikt. Hon ville skapa ett språk, som gick längre och djupare än den virtuosa modernism hon skolats i. Hon ville skriva om det som var på liv och död.

Genom att laborera med olika röster fångar Plath det icke-ensartade i kvinnors erfarenheter av graviditet: utmattning, tomhet, motstånd, utsatthet och moderskapets överväldigande oro

1962 skrev Plath hörspelet ”Tre kvinnor”. Det är ett fascinerande stycke text! Diktens ”Sitz im leben” är en kvinnoavdelning, där tre röster talar om förlossning, missfall och om att lämna bort sitt nyfödda barn. Heather Clark karaktäriserar ”Tre kvinnor” som en vändpunkt i Plaths författarskap och som ett brott med tidens tabu kring missfall och abort. Genom att laborera med olika röster fångar Plath det icke-ensartade i kvinnors erfarenheter av graviditet: utmattning, tomhet, motstånd, utsatthet och moderskapets överväldigande oro. Dikten kan också läsas som en kvinnlig civilisationskritik med ordet ”platt” som nyckel. Platta läkare ordnar med kvinnors kroppar, platta politiker styr världen. Kvinnor ger liv, platta män arrangerar död.

”Tre kvinnor” var inspirerad av Ingmar Bergmans film ”Nära livet”. Manus hade skrivits av Ulla Isaksson, författare till bland annat romanen ”Paradistorg” och – tillsammans med sin man Erik Hjalmar Linder – en biografi över Elin Wägner. Isakssons författarskap rör sig kring kärlek, kvinnor och moderskap. ”Paradistorg” skildrar tidens övergivna och oälskade barn, ”Aniarabarnen”. Romanens huvudpersoner representerar, om än inte entydigt positivt, ett samhällsmoderskap av Ellen Keys snitt. Det Heather Clark rimligen inte kan veta, men som en svensk läsare ser, är att alltså att ”Tre röster” står i förbindelse med en särartsfeminism som har rottrådar hos Elin Wägner, Ellen Key och Fredrika Bremer. Tanken är hisnande.

Mot bilden av Sylvia Plath som en spontan eruption av konstnärlig urkraft ställer Heather Clark en driven akademiker med extraordinär litterär känsla.

Var då Sylvia Plath feminist? Tydligt är att hon skrev om ämnen som bara några år senare skulle bli andra vågens feministiska frågor. ”Tre kvinnor” är en banbrytande skildring av den existentiella ur-situation som graviditet, födande, missfall och abort innebär. ”Glaskupan” handlar om en ung kvinnas sammanbrott, självmordsförsök och tid på mentalsjukhus. Lika mycket beskriver romanen en ordning där kvinnor förtingligas, patologiseras och spärras in tills de anpassar sig eller dör. Det är förfärande, iskallt och grymt underhållande skrivet.

Varför dog Sylvia Plath? Heather Clark avvisar tanken på hennes liv som en mörk resa mot ett oundvikligt slut. I stället pekar hon på ett antal olyckliga och sammanfallande omständigheter. 1963 var Plath ensam, sjuk och med ansvar för två små barn. Hon hade haft motgångar med sina böcker och hennes litterära nätverk krackelerade. Hon såg framför sig hur Ted Hughes stjärna skulle stiga allt högre, medan hon själv glömdes bort. I februari hamnade hon i en akut kris och remitterades till psykiatriskt sjukhus. Samma morgon som hon skulle läggas in tog hon sitt liv.

Skräcken för inspärrning och nya elchocker kan ha drivit Plath över kanten. Men Heather Clark identifierar också ett djupare mönster. Ett starkt tema i ”Red comet” är Plaths livsglädje, förmåga att komma igen, kapacitet för återhämtning. Överfört till hennes texter konstaterar Clark att ”rebirth and renewal are as central to her poems as depression, rage, and destruction”. Sylvia Plath ville förena moderskap och skrivande. Hon ville ha ett äktenskap som rymde passion och gemenskap. I februari 1963 hade drömmarna visat sig omöjliga. Livsprojektet hade fallit samman. Hon tycks ha befunnit sig på en plats utan nåd.

Eller? På skrivbordet väntade en pärm med manuset till samlingen ”Ariel”. När boken kom ut några år senare, bearbetad av Ted Hughes, hade vissa dikter försvunnit, andra kommit till. Både Plaths originalmanus och Hughes redigerade bok är mörk och dramatisk text.

Samtidigt rymmer Plaths ”Ariel” något mer. Den inleds med orden ”Kärleken drog igång dig”, riktade till sonen Nicholas. Den avslutas med meningen ”De känner smaken av vår”, om bina som flyger efter vintern. Sylvia Plaths författarskap rörde sig alltid i närheten av döden. Men i hennes sista diktsamling talar de sista orden om vår.

