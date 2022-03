Mäktiga Amadou & Mariam höjer nivån

Musik Amadou & Mariam och Blind Boys Of Alabama Scen: Selam på Konserthuset Visa mer

När han inte sjunger sitter Blind Boys Of Alabamas äldsta medlem lätt ihopsjunken på en stol vid scenkanten. Jimmy Carter är flintskallig, ser oroväckande spröd ut och gäspar med jämna mellanrum. Precis som sina betydligt yngre kollegor i Blind Boys Of Alabama har han svarta solglasögon, kostym och slips. Han har nyligen fyllt 90.

Men så fort han börjar sjunga händer något. En slags helig energi strålar genom kroppen och rösten får en pondus som den inte verkar ha annars. Han ställer sig upp och hetsar publiken, ropar och skrattar. Då är det inte utan att man som evig tvivlare avundas de troende deras hängivenhet.

Gruppen startade redan 1939 och de andra originalmedlemmarna är borta sedan flera år. Deras livskraftiga jordiga gospel kompas effektivt på elgitarr, bas och trummor. De sjunger låtar som ”I shall not be moved” och Curtis Mayfields ”People get ready” innan de leds av scenen och byts ut mot äkta paret Amadou & Mariam.

Det är inte alldeles givet vad en afrorockande duo från Mali har gemensamt med en religiös sånggrupp från de amerikanska sydstaterna. Förutom i det uppenbara, helt enkelt att de alla är blinda.

De möttes för några år sedan, blev vänner och spelade in en singel. Just de två spåren – ”Bamako to Birmingham” och ”Two cultures, one beat” – är ganska svaga och fick mig att bli fundersam inför kvällens upplägg. För trots att en av titlarna alltså talar om ”one beat” så är deras musik distinkt annorlunda. Möjligen med speciell sorts bluesighet gemensam.

Men kvällen har ett naturligt flöde, där banden sjunger det mesta var för sig, fyller i en del åt varandra och gör några låtar tillsammans.

Varje gång Amadou & Mariam står på scenen så höjs nivån några snäpp. Duon har en lång rad bejublade album bakom sig. Den tufft funkiga västafrikanska musiken leds främst av hennes intensiva röst och av hans distinkta gitarrspel.

Amadou Bagayoko spelar med en fräck taggighet och är en av fåtalet gitarrister vars solon jag aldrig tröttnar på. Deras karisma liksom dubbleras med hjälp av fotsida traditionella dräkter i svart och gnistrande guld.

Musikerna samlas i Amadou & Mariams suggestiva ”Wily kataso” som sista extranummer. När de om och om igen sjunger ”leave us in peace” och ”take yourself back home”, så undrar jag om det inte rentav är en hälsning till en viss rysk ledare. Sammantaget en mäktig kväll på ett fullsatt Konserthus.

