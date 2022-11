Mäktiga kontraster inleder årets Tonsättarfestival

Tonsättarfestivalen Olga Neuwirth Verk för orkester Solister: Andrew Watts, Joakim Agnas Kungliga Filharmonikerna Stockholms gosskör Dirigent: Baldur Brönnimann Konserthuset Visa mer

Numera är Olga Neuwirth den främsta kompositören i Österrike. Åtminstone i internationellt perspektiv. På hemmaplan är hennes status kanske inte lika självklar – liksom för Elfriede Jelinek, som hon samarbetat med ett flertal gånger. Även om Neuwirth anlitas av anrika, patriarkala institutioner som Wienfilharmonikerna, Salzburgfestspelen och Wienoperan uppstår ofta gnissel och skandalrubriker.

Men sådant hör den österrikiska kulturen till. Och i vissa avseenden är Olga Neuwirth mycket österrikisk. Som i ”Masaot/Clock without hands”, ett av huvudnumren på Konserthusets fyradagarsfestival. Ursprungsidén från beställande wienfilharmoniker var hundraårsfirandet av Gustav Mahler; något som ledde Neuwirths tankar till sin judiske farfar, också han en outsider som färdats på Donau i sökandet efter ett hem.

Floden löper som tidens ström, virvlar förbi olika etniska platser och vräker upp minnen som förgår och består. Orkestern är detta mäktiga flöde som blottar fragment av marscher, klezmer, storband, ompabompa. En oupphörligt fascinerande musikalisk bråte i Mahlers anda, dock utan subjekt eller smäktande. Men med fräck klangfantasi och stark dramaturgi.

Olga Neuwirth arbetar helst i blandformer: med inslag av video, litteratur, konst, teater, foto, performance. ”Keyframes for a Hippogriff – Musical Calligrams in memoriam Hester Diamond” är den otympliga titeln på just sådant: här medelst stor symfoniorkester, gosskör och countertenor som sjunger citat av allt från Orlando Furioso och Nietzsche till nonsensverk och graffititext. Filharmonikerna i Berlin, New York och här i Stockholm har sambeställt och fått en underbar skvader – hästgrip – till jättekantat.

Andrew Watts översinnliga och muskulösa countertenor utgör en sagolik kontrast till den förståndiga gosskören i en mäktig appell som klingar lika surrealistiskt som humanistiskt.

