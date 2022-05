Maktstrukturer och miljöfrågor i fokus på Konstfack

”Omorientering” Konstfacks vårutställning 2022 Konstfack, Stockholm. Visas t o m 27/5 Visa mer

”Omorientering” är ledordet på Konstfack när över hundra master- och bildlärarstudenter presenterar sina slutprojekt. Vårutställningen är i år uppdelad i två perioder – på gott och ont. Mer plats för varje student men betydligt kortare utställningstid (kandidaternas del var slut redan i mitten av maj).

Vad betyder då det? Att ingången flyttats till källarplanet till exempel. Samt att det mesta av den stora hallen (oftast kallad Vita havet) innanför den ordinarie huvudentrén har omgärdats av böjande draperier och blivit ”Det dialogiska rummet”. Ett hundratal anföranden står på programmet under utställningsperioden.

Studenterna från den ettåriga kursen CuratorLab har kurerat det hela inspirerade av den feministiska författaren Sara Ahmeds bok ”Queer phenomenology”. Ambitionen är att stimulera till möten och ”utmana maktstrukturer”. Upplägget är resultat av de turbulenta diskussioner om utbildningen som pågick för något år sedan i och utanför skolan.

”Det dialogiska rummet” på Konstfack. Foto: Res

Hur påverkas då utställningen i övrigt av denna teoretiska överbyggnad? Knappast alls. Men kuratorerna har tänkt på det grafiska och med hjälp av en tydlig karta leds besökaren pedagogiskt från källarentréns långa gång (där verk av nio studenter med olika inriktning blandats) och vidare genom husets olika delar. Också somliga oväntade utrymmen, som biblioteket, har tagits i bruk. Lyckat faktiskt.

Masterstudenterna har varit uppdelade på sju ämnesprogram. Vissa teman finns med överallt. Ekologiska problem är ett – ofta handlar det om miljö på mikronivå, bland svampar och plankton. Karl Bern (Individuell studieplan i design) vill exempelvis hitta möjligheter att ”återställa antropisk degenerering i boreala skogar” i sitt projekt ”Formgivning och förruttnelse”.

Mer handfast är Alice Hultdins miljötema. Hennes ”Inbärga” handlar om ladornas historia och funktion, bland annat just ur miljösynpunkt. Hultdins kraftfulla bygge är det första som möter besökaren och tillhör också det jag minns bäst när jag lämnat utställningen.

Bild 1 av 2 Karl Berns projekt ” Formgivning och förruttnelse” vill öka förekomsten av ektomykorrhizasvampar. Foto: Karl Bern Bild 2 av 2 Alice Hultdins installation byggd av återbrukat virke i Konstfacks utställning ”Omorientering”. Foto: Alice Hultdin Bildspel

Inom avdelningen Individuell studieplan i design finns också en rollator, en kontorsstol samt ett projekt om interaktionen mellan människa och förarlösa fordon men de flesta har dykt ner i mer abstrakta och filosofiska frågeställningar.

Likaså är det ont om traditionella inredningsprojekt bland studenterna på ”Rumslig gestaltning”. Kroppens förhållande till rummet och människans miljöpåverkan (även den emotionella) intresserar studenterna mer men för publiken blir det ibland ogripbart.

Identitetsfrågor är genomgående viktiga för årets avslutningskull. Manligt/kvinnligt diskuteras i Matilda Envalls (Craft! Textil) ”Matters of the Heart” – ett landskap med queera figurer mellan natur, människa och djur.

Flera studenter bearbetar erfarenheter av hur det är att leva mellan olika kulturer samtidigt. Ishtar Bäcklund Dakhils installation (Visull kommunikation) med orientaliska mattor är vacker, bildromanen ”Mellan floderna” melankolisk. Bland hennes klasskompisar märks också ett stort intresse för typografi. Typsnitten blir identitetsskapande. Veronika Larsson vill förena och överbrygga kulturskillnader i en hybrid av latinska och hebreiska bokstäver. Klart intressant.

Textil skulptur av Alma Winkler i installationen ”Take my life” Foto: Alma Winkler

Utställningens emotionellt starkaste inslag ligger dock utanför allt annat: Alma Winklers tygskulpturer tungt vilande på madrasser. ”Take my life” ställer existentiella frågor om moderskap, separation och villkorslös kärlek. Figurerna är skyddslösa och alldeles oemotståndliga.

Också flera av studenterna på avdelningen Konst bearbetar aktuella samhällsfrågor. Karl-Erik Birt Berglund skärskådar till exempel konspirationsteorier i sitt ”Almosth Through the Theory of a Whole”. Minst sagt angeläget i dessa dagar.