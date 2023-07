Malaysias hbtqi-community kritiserar Matty Healy

Efter att The 1975:s Matty Healy kritiserat Malaysias anti-hbtqi-lagar och kysst en av sina manliga bandmedlemmar på scen under Good vibes-festivalens första dag ställdes hela festivalen in. Bandet The 1975 bannlystes också i landet efter händelsen.

Nu får Matty Healys agerande mer kritik – och denna gång från landets hbtqi-community, rapporterar The Guardian.

”Han kan flyga ut ur landet utan att ta konsekvenserna”, säger den malaysiska dragshowartisten Carmen Rose och menar att det i stället är de malaysiska hbtqi-personerna som får ta de negativa konsekvenserna av Matty Healys agerande.

Hon menar att det som Matty Healy gjorde kan ge negativa konsekvenser i stället för positiva.

– Det som fungerar i västvärlden fungerar inte alltid här. De kan faktiskt göra mer ont än gott, säger Carmen Rose.

Dhia Rezki Rohaizad, som arbetar på Jejaka, vilket är en stödgrupp för hbtqi-personer, kritiserar landets hantering av situationen. Samtidigt tillägger Dhia Rezki Rohaizad att Matty Healy inte agerade på det sätt som landets hbtqi-personer själva hade velat belysa de diskriminerande lagarna.

I Malaysia är homosexualitet är olagligt och kan leda till upp emot 20 års fängelse.