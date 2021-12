Malin Lindroth: Att prata om nuckan som ful eller snygg har aldrig intresserat mig

När jag passerade femtio hände något avgörande, en förändring som jag sörjer och förbannar på ett sätt som vida överträffar förbannandet av kroppens förfall som det pratas så mycket om på kultursidor just nu. Kalkonhals? Gäddhäng? Vem bryr sig? Det som verkligen har stört mig sedan jag gick in i den traditionella tantåldern är upplevelsen av att kollektivanslutas till en berättelse vars dramaturgi jag inte känner igen mig i.

Upplevelsen påminner om hur det var i förpuberteten. Då, när man för första gången skulle knycklas in i en historia om kvinnolivet som en enkelriktad vandring in och ut ur synlighet. Vid femtiosex står jag där igen, redo för akt två, där blickar sägs slockna och osynligheten slår till. Skiftet märktes om inte annat på hur den riktade reklamen i mitt Facebookflöde förändrades. Annonserna för fertilitetspreparat hade upphört något år tidigare. Nu gav till och med Elitsinglar upp. Jag scrollade genom annonser för lyxiga seniorboenden, yoga-på-ålderns-höst och inkontinensunderbyxor från Wish och kände det mäktiga suget från den urgamla berättelsen om idealt kvinnoliv. En liknande känsla kommer för mig när jag tar del av den senaste tidens debatt om åldrande och fulhet. Jag läser om de kvinnliga kulturskribenterna som upplever att de är för fula för att vara med i tv och känner hur jag sugs tillbaka till ruta ett, tillbaka till den tid i livet när skönhetsnormen satt som ett järnband kring allt man tänkte, allt man sa. Ful eller snygg? Sedd eller osedd? Jisses. Ska man aldrig gå fri?

Jag är inte ointresserad av fulhet. Tvärtom vill jag gärna läsa om den och är beredd att försvara den i en tid där renhetsidealen skrämmer mig så mycket mer än tanken på ett säckigt ansikte i badrumsspegeln. En problematiserande text om upplevelsen av fulhet skulle vara väldigt välkommen, så också texter om inre förtryck och om dödsångest.

Den text som drar i gång hela debatten är ingetdera. När Ann Heberlein sörjer sitt utseende på SvD:s kultursida handlar det om så mycket mer än den egna ledsenheten, hon vill också vara sanningssägaren som bryter tabun, säger det ingen annan i kulturvärlden vågar .”En sanning som inte får uttalas”, heter det i ingressen, och jag fattar ingenting.

En människa vars kropp aldrig tillskrivits begärlighetens makt hade säkert kunnat skriva en förbjuden text om det egna ansiktet. Men inte är det förbjudet för en medelålders kvinna som definierar sig själv som en före detta snygging att beklaga sin upplevda osynlighet? Den blicken är väl snarast det mest premierade, reproducerade och understödda perspektiv på flickors och kvinnors liv som finns. Är det inte vad de sa oss hela tiden, idolerna, de bättre vetande och hela skönhetsindustrin? Att livet skulle liksom upphöra på andra sidan begärets blick?

Jag har skrivit en del om avvisande och om livet bortom den blickarnas kamp som Ann Heberlein beskriver. När jag häromåret uppfann en figur som jag kallar nuckan var det många som ville prata om erotiskt kapital. Om nuckan nu var den ofrivilligt partnerlösa måste det väl på något sätt ha med fulhet att göra? Men att prata om nuckan i termer av ful eller snygg har aldrig varit intressant för mig. Vad jag däremot blivit varse ju mer jag har umgåtts med nuckgestalen är det kapital som tillkommer den som mönstrar på ”rätt” historia.

Visst, man blir kanske bättre bemött och mer tagen på allvar om man räknas som snygg i gängse mening. Men det finns också en inte obetydlig vinst i att ansluta sig till berättelsen om kvinnolivet som en spikrak vandring in och ut ur begärets blick. Oavsett var man nu placerar sig själv på snygghetsskalan kan den historien fungera som ett kvitto på att jag har levt det som räknas som idealt kvinnoliv. Kanske är det därför historien är så överlevnadskraftig, också bland oss som inte delar vare sig livserfarenheter eller estetiska preferenser med de skribenter som sörjer sitt unga ansikte.

Den så kallade skönhetsdebatten gör något med oss. Jag märker det hos mig själv, och jag märker det hos vänner som retar sig på det som skrivs. Plötsligt sitter vi där, i färd med att positionera oss i en berättelse som aldrig var vår. Om vi nu inte var de som fick kåta män att vända sig om efter oss på gatan, så där som kåta män visst har för vana att göra om det är rätt ställt med mig, ja då kanske man kan vara den fula och glada? Eller kanske hon som först var jättesnygg, sedan tappade stilen och var glad för det? Spekulationerna skaver. Oavsett hur halvsnygg eller helful jag kommer fram till att jag var är det samma gamla dans kring samma gamla blick och den står mig upp i halsen. Det får räcka nu.

Det finns frihet i att bli äldre. Ann Heberlein skriver i sin text att hon hoppas på en tid när begären släcks och egointresset slocknar. För egen del tror jag mer på den sortens frihet som jag drömde ihop för nuckans räkning, den frihet som följer när man trasslar sig loss ur en historia som bara gjort en ont.

