Malin Ullgren: Jag har svårt att svälja den bild som Meghan ger av sig själv

Det hör numera till den brittiska monarkins metod att hovet straffar inifrån och enskilda medlemmar av kungafamiljen jävlas utifrån.

Intervjun som hertigparet av Sussex, Harry och Meghan, nu har gett till Oprah Winfrey, är en sådan beprövad tvåstegsraket – etablerad av prinsessan Diana 1992. Det är en tvåstegsraket för de medlemmar av kungafamiljen som har gett upp om fungerande relationer och nu bara vill äga berättelsen om vad som har hänt och slåss med vapen som monarken själv aldrig kan använda.

1992 kom alltså Andrew Mortons bok ”Diana. Her true story”, som, visade det sig med tiden, hade prinsessan själv som huvudkälla. 1995 följde steg två i hennes rekyl: intervjun i BBC där hon sade de klassiska orden: ”Vi var tre i äktenskapet”.

Eftersom 90-talet var en långsam tid i jämförelse med vår, klarar Harry och Meghan av sin raket på bara ungefär ett halvår: I augusti förra året kom biografin ”Finding freedom. Harry and Meghan and the making of a modern royal family”, där det var mer eller mindre uppenbart att författarna hade fått information direkt från hertigparet, även om de på papperet inte hade haft med boken att göra. Redan nu kommer så intervjun. Inte helt förvånande, anspelar också Meghan och Oprah Winfrey på Dianas BBC-intervju.

Att seden förbjuder drottningen, prins Charles och Harrys storebror William att tala ut på samma sätt, gör dem knappast maktlösa. Samtalet hos Oprah kretsar kring hur undanskuffade och oskyddade Meghan och Harry har känt sig, och hur de uppfattat en rad bestraffningar i form av aggressiv tystnad, borttagna titlar och indragna konton.

Dianas framträdande i BBC framstod stundtals som mycket manierat. Hon slängde informationsbomber omkring sig samtidigt som hon tittade skyggt och vädjande upp mot intervjuaren. Meghan är en bättre skådespelare, eller helt enkelt mer äkta och oförstörd i sitt sätt – jag vet verkligen inte. Men det är svårt att fullt ut tro på den bild hon målar upp av sig själv, som en så naiv amerikansk tjej att hon inte hade minsta aning om att även det privata livet i kungafamiljen kan vara strängt präglat av hovetikett.

Första gången hon skulle träffa drottningen minns hon det som att hon tyckte att det skulle bli kul, eftersom hon gillar mor- och farmödrar, och därför blev jätteförvånad när Harry frågade om hon visste hur man niger.

Ett så till den milda grad troskyldigt inträde i brittiska kungahuset som Meghan beskriver har jag svårt att tro på. Men det är möjligt att det går en skarp linje mellan européer och amerikaner här.

Att man som tittare i någon utsträckning alltid blir manipulerad när riktigt kända människor gör tv om sina lika berömda konflikter, är ett faktum. I synnerhet när Oprah Winfrey, drottningen av ledande frågor, är inblandad. Men bortsett från Meghans behov av att utmåla sig själv som den schysta antitesen till en golddigger – att hon har det behovet är i sig inte svårt att förstå – så finns det delar av den här intervjun som är direkt tragiska: avslöjandet att medlemmar eller någon medlem av den kungliga familjen upprepade gånger spekulerade i vilken hudfärg parets kommande barn skulle få: hur ”bruna” de skulle bli.

Och lika rasistiska som hudfärgsfunderingarna är, lika mycket klargör de vilken sorts tankegods som alltid är i svang kring monarkier

Om det de säger är sant, måste det ha varit oerhört smärtsamt att möta den sortens rasism i sin egen familj.

Och lika rasistiska som hudfärgsfunderingarna är, lika mycket klargör de vilken sorts tankegods som alltid är i svang kring monarkier: blodet och den upphöjda ärftligheten, glamouren kring dna.

Den brittiska blodsmystiken har klarat sig igenom enorma skandaler under hela 1900-talet. Tål den också rasism? Kanske, så länge drottning Elizabeth lever. Sedan kan det nog bli svajigare än man kan föreställa sig just nu.

