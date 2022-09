Malin Ullgren: Jag letade efter förtrollning – och fann drottning Elizabeth

Drottning Elizabeth II finns inte längre. Ett nästan hundra år långt liv är slut.

Det är obegripligt att man fäster sig vid en människa man aldrig har träffat. Men ganska tidigt i livet gjorde jag Elizabeth till min. Jag behövde henne till något.

Barn letar efter stabilitet och förtrollning – det måste ha varit under en sådan jakt jag hittade henne, på bild i Svensk Damtidning: ett vänligt och helt oåtkomligt ansikte.

Det var också det här med historien, eller min längtan in i historien. Hon tycktes komma från en obestämbar plats, ett stort förr i tiden, som verkade inget mindre än förtrollad. Det var som om hon hade kommit raka vägen från drottning Victorias knä, med förstahandsinformation om takkronor med levande ljus och hemliga trädgårdar.

Själv var hon kanske inte den mest fantasifulla människa man kan tänka sig. Ändå förstod hon att behovet fanns – behovet av en levande rest från en förlorad värld.

Hon tillhörde historien mer än samtiden och för det blev hon älskad av främlingar.

Inget präglade drottning Elizabeth II:s tid på tronen lika mycket som strävan efter beständighet i en tid som ville bli nyare än någonsin förr.

När hon föddes i april 1926, hade både den ryska och den tyska släkten förlorat sina riken. Inte ens i det brittiska imperiet vågade kungligheterna bortse från att det till synes eviga kunde visa sig lika lätt att riva sönder som siden.

Hon kallades ofta plikttrogen, men jag undrar om hon inte också blandade den känslan med en egen längtan in i historien, in i det förflutna

Det var det nya som 1900-talet hade fört med sig till hennes släkt – uppgiften att ständigt motivera sin kungliga existens.

Men kanske behövde hon aldrig motivera den inför sig själv.

Hon kallades ofta plikttrogen, men jag undrar om inte känslan gick mycket djupare än så, om hon inte också blandade den med en helt egen längtan in i historien, in i det förflutna.

När hon kröntes i juni 1953 var hon under en del av ceremonin klädd i en vit klänning, en colobium sindonis, en tunika som symboliserar att monarken står bar inför Gud. Hon smordes med olja under en rit som följt den brittiska monarkin i tusen år. Samma för Henry VIII och för hans dotter Elizabeth I, samma för George VI och för hans dotter Elizabeth II.

Tvivlade hon på det rimliga i en ceremoni med syftet att visa att den brittiska monarkin är en fråga för Gud?

Det verkade aldrig så. Vad hon allra minst lär ha tvivlat på var innebörden av att vara en del av den tusenåriga traditionen. Och ännu mer – vikten av att inte själv bli slutpunkten.

Mer än en gång fick hon som regent fatta beslut som drabbade hennes närmaste, men som var det bästa för kronan: när hennes syster prinsessan Margaret inte fick gifta sig med mannen hon älskade, när hon fick ta ifrån sin son, prins Andrew, hans kungliga uppdrag därför att han var en del av skandalen runt Jeffrey Epstein.

”Att cancellera sin egen son var kanske det bittraste offret drottningen fått göra för att uppfylla sina plikter”, skriver författaren och tidigare chefredaktören Tina Brown i biografin ”The palace papers. Inside the House of Windsor – the truth and the turmoil” (2022).

Säkert var det bittert. Men för en drottning som visste hur lätt de mäktigaste familjer kunde förlora allt var det ett offer hon var beredd att göra.

De fiktiva porträtten av henne, i tv-serier och i filmer, har nog varit mer sentimentala än drottningen själv. I filmen ”The queen” från 2006, som handlar om tiden strax efter prinsessan Dianas död 1997, finns en scen där monarken (Helen Mirren) blir andlöst betagen av och stilla betraktar en kronhjort. I Tina Browns bok skrattar en hovman torrt: ”Drottningen skulle ha skjutit.”

Det var för folket, för medierna och därmed för monarkins överlevnad som hon under sin 70-åriga regenttid ibland fick göra sådant som ur hennes perspektiv var eftergifter för tidens alltmer måttlösa krav.

Det som hade hänt när Charles gifte sig med Diana Spencer, var att den monarki som Elizabeth skolats in i hade upphört

Trots de moderniseringar som skett under drottningens tid, trots att hon själv ska ha sagt att ”jag måste synas för att bli trodd”, går det inte att jämföra med den genomgripande medialisering av monarkin som påbörjades vid bröllopet i juni 1981.

Det som hade hänt när Charles gifte sig med Diana Spencer var att den monarki som Elizabeth skolats in i hade upphört. Kanske blev det inte fullt tydligt för henne, eller för någon, förrän Diana dog.

På det viset skedde ett slags revolution också under Elizabeths tid på tronen. Men inte den sorten som drabbat hennes ryska och tyska släktingar. I stället var detta en revolution där medieindustrin och medborgarna på sätt och vis gick samman för att äga monarkin.

Drottningen själv ingick aldrig i det tysta avtalet mellan medier och undersåtar. Hennes gammeldags form av offentlighet fick ett ännu högre värde i en kunglig familj bestående av allt skickligare mediespelare.

För dem som tror på monarkin som statsskick är människors behov av ceremoni och tradition ett grundläggande argument.

Det svåra är bara att inte alla kungar, inte alla drottningar, kan det Elizabeth II kunde: bära andras längtan efter att nästan kunna röra vid historien.

