Malin Ullgren: Prins Philips roll var hustruns i ett traditionellt äktenskap

Han var en otroligt snygg man, prins Philip. Det kan inte hjälpas att man påminns om det när bildspel i medier från hela världen visar honom från ungdomens 1930-tal och framåt. Så snygg, att jag föreställer mig att han skulle ha väckt uppmärksamhet länge under sitt liv så snart han klev in i ett rum även om han aldrig hade gift sig med en blivande brittisk drottning, och även om själv skulle ha haft en betydligt enklare bakgrund än den europeiskt allmänkungliga han fötts in i.

Det brukar vara kvinnorna som gifter in sig i kungafamiljer som får sin status höjd av ett vackert ansikte. Prins Philips liv kom att präglas av att ha en hustrus roll i ett traditionellt äktenskap. Han var en sorts objekt i marinofficersuniform, med uppdraget att stötta monarken och att vara fruktsam nog att hålla monarkin vid liv.

Att en man född för hundra år sedan fick kämpa med den positionen är knappast förvånande.

För Philip var plikten möjligen ett uppfyllande mål med livet

Och kanske är det – åtminstone delvis – därför som många britter haft så svårt att smälta Meghan Markles ovilja att stanna kvar i kungafamiljen och öva sig i konsten att inte uttrycka någon särskild personlighet alls. För även om hon som modern kvinna är besjälad av tanken på att kvinnor ska ha en egen röst, så är hon tekniskt sett inte den första som blivit tillsagd att ligga lågt för monarkins skull. Prins Philip ägnade minst ett halvt sekel åt att lära sig bli mer diskret och acceptera det faktum att han hade en biroll i dramat med titeln ”Elizabeth II”.

Han lyckades knappast alltid. Diskretionen kom inte naturligt för honom och han var känd för burdusa kommentarer, stundtals rasistiska. Inte heller tålde han att göras så mycket till gemål att hans barn inte skulle bära hans efternamn. Efter årtionden av bråk och med Winston Churchill emot sig lyckades han till slut få sitt eget förengelskade släktnamn Mountbatten (från det ostrategiskt tyska Battenberg) att sättas ihop med Windsor via ett litet men avgörande bindestreck.

Men trots konflikten i att vara en man i en traditionell hustruroll, klarade han ganska väl den biroll han tilldelats i livet. Kanske för att han var präglad i ett annat system av dygder än Meghan Markle?

I en intressant essä i brittiska tidskriften New Statesman härom månaden, diskuterades just konflikten mellan gamla ”borgerliga ideal” och samtida ”bohemiska”, som också utgör skiljelinjen mellan plikt och autenticitet (8/3). För Philip var plikten möjligen ett uppfyllande mål med livet, medan det yngre hertigparet är präglade av vår tids dygder, som kreativitet, personlig utveckling och rätten att uttrycka sitt jag.

Prins Philips födelse 1921 och död 2021 är en berättelse om hundra år i Europa, om omstörtande politik och föränderliga livsideal.

Han föddes strax söder om Korfu stad, i den vackra sommarvillan Mon Repos. Villan står kvar och den ljust aprikosfärgade fasaden suger åt sig solstrålarna som träffar udden i det joniska havet. Men huset är inte längre ett kungligt residens. 1974 konfiskerades det av den grekiska republiken.

Monarki är ett skört tillstånd. Ingen i de nu regerande europeiska kungafamiljerna visste det bättre än prins Philip, uppvuxen i en gyllene exil.