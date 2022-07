Måneskins glammiga bulldozerrock välter allt i sin väg

Festival Måneskin Hannes Lollapalooza, Stockholm Visa mer

Kort efter att det italienska bandet Måneskin äntrat scenen på ett kvällssoligt Gärdet i Stockholm drar de igång sin Eurovision-vinnande låt ”Zitti e buoni” från ifjol. Som om den enda vägen framåt är att bara riva av den. Det är nämligen nu som kvartetten från Rom ska visa att de är en ambulerande rockakt i sin egen rätt, och av internationellt snitt dessutom.

Stockholmspubliken vaknar direkt och med den, jublet över gräsmattorna. Bland hörselkåpor, julgransglitter, tonårsgäng, benbrott, ”Frost”-ryggsäckar och allt det brokiga som hör festivalen Lollapaloozas första dag till går Måneskins glammiga bulldozerrock går från noll till hundra på bara några sekunder.

Live sparar bandet inte på någonting. Den karismatiske sångaren Damiano David tycks besitta någon form av superkraft som gör att hans slängiga kropp kan vara överallt och ingenstans samtidigt, basisten Victoria De Angelis ålar ur sig funkiga rytmer och gitarristen Thomas Raggi försvinner ut i publikhavet och tycks, för en stund, tillfälligt borttappad. Den enda som egentligen förblir på sin plats är trummisen Ethan Torchio som stoiskt hamrar fram de högoktaniga, men påfallande generiska, låtbyggena från sitt podium.

Det är snyggt och ösigt, men musikaliskt jämntjockt. Hitten ”I wanna be your slave” och protestlåten ”We're gonna dance on gasoline” höjer temperaturen och bidrar med välbehövlig sälta. Bristen på mellanlägen är påtaglig, men räddas av Damiano Davids magnetiska sång, hjärtliga sarkasm och genuina vilja att kommunicera, och interagera, med fansen.

”Vem bryr sig om musik, ni vill bara ha bröstvårtor”, ropar han skämtsamt innan han drar av sig den vita skinnjackan och sparkar igång det mindre lyckade Max Martin-samarbetet ”Supermodel”.

Mer äkta känns det i stället i den avslutande ”Lividi sui gomiti” där flera ur publikhavet bjuds upp att göra bandet sällskap på scenen. Där och då, i ett euforiskt hav av dansande kroppar, är den ytliga inramningen plötsligt som bortblåst. Fram glimtar någonting ogarderat, filterlöst och samtidigt konstnärligt intressant.

Hannes imponerar. Foto: Sofia Blomgren

En liknande, opolerad känsla återfinns när svensk r'n'b:s just nu hetaste stjärnskott Hannes kliver upp på scenen i det blåröda cirkustältet en stund senare. Två ep:s in i solokarriären har han redan samlat på sig ett pärlband av fina låtar och spelningen på Lollapalooza är en av hans första större efter pandemiåren.

Själv tycks han, som kvällen till ära ser ut att ha valt en ung Elton John som stilförebild, märkbart lättad över att tältet är fyllt till bredden. Med små medel, klaviatur och ett tremannaband på gitarr, bas och trummor gifter han skira feel good-melodier med avväpnande vardagstexter om att ligga, dansa, snooza och skapa.

Hans tonfall är lågt, men aldrig ömtåligt. Ömsom hundvalpsgulligt, ömsom kaxigt. Sången är fenomenal, också live. Den kulminerar i låtarna ”When the city sleeps”, ”Fill me up”, ”Snooze” och den ljuvliga hitten ”Stockholmsvy” med en gästande Waterbaby.

Trots att Hannes lågmälda ljudvärld har förutsättningarna emot sig så lyckas han och bandet väva en kokong som stänger ute också det stimmigaste festivalområde. Allt med värme, humor och integritet. Det är svårt att tänka sig en bättre konsert just denna sommarkväll.

