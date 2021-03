Mångfasetterat konstprojekt för ridsportsnördar

Utställning Marie Fahlin: ”Centauring” Marabouparken konsrhall, Sundbyberg. Visas t o m 2/5 Visa mer

”Wrrraaaajd! Aj tjaij tu wrraajd.” Det är en knäpp men rolig scen, som ur en besvärlig dröm: I en sadel som balanserar på en piedestal sitter en person med en penna i munnen och försöker artikulera orden ”I try to ride”.

Den filmade performancen är en av många delar i koreografen Marie Fahlins forskningsprojekt vid Institutionen för dans på Stockholms konstnärliga högskola,”Moving through choreography – curating choreography as an artistic practice”, som nu slutpresenteras i form av en utställning på konsthallen Marabouparken i Sundbyberg.

Det är en presentation som är många saker på en gång: en undersökning om gränsen mellan koreografiska och kuratoriella praktiker, en utställning, en avhandling, en plattform för framträdanden.

Och en smått fetischistisk arena för hästmänniskor. Hela projektet är en djupdykning i affekter och erfarenheter som genereras inom ridsportens dressyrträning, där ryttarens och hästens kroppar genom olika manövrar idealt förenas till ett kraftfullt och balanserat ekipage.

Centauern, den mytologiska hästmänniskan som förenar två olika kroppar, används också som bild för sammanflätningar av skilda discipliner och verksamheter i forskningsprocessen.

Stillbild från Marie Fahlins filmade performance "ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me".

Hästen är i princip frånvarande, i stället är det dressyrens terminologi, instruktioner och utrustning som är själva redskapen för undersökningen. Utställningens centrala yta refererar direkt till ridbanan och dess positionsangivelser genom bokstäver: A, C, X, V, K, och så vidare. Längs ena väggen finns upphängningsplatser för träns och sadlar, som en ordnad sadelkammare. Delar av utrustningen har gett sig av på egna vägar – betsel, sporrar, nackremmar – som om de väntade att användas på nya sätt.

Här finns också också filmade dokumentationer av performancer från tidigare delar i forskningsprocessen. De utgör tveklöst utställningens starkaste delar. Här utforskar dansarna (exhibitors, som Fahlin kallar dem) med förskjutningar och variationer ridsportens instruktioner, ibland på ett sätt som gör att gränserna mellan människa och häst blir oklara.

Dressyrens terminologi används som en koreografisk ready made för att komma åt svårgripbara och ofta starka tillstånd som intimitet, lydnad, rädsla. Dessa undersökningar av relationen mellan språk och kropp är bärande för projektet. Och som en av många galna ”återvändare” inom ridsporten vet jag att det, som i många fält, är omöjligt att förstå vad dessa termer och instruktioner betyder om man inte utför dem.

Stillbild från Marie Fahlins filmade performance "ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me". Från Cristina Capriolis dansperformance "Deldimma"

Fahlin understryker i ett ”appendix” till arbetet – en av avhandlingens få textbaserade delar – att detta är den form av ”skrivande” arbetet bygger på: ett ”skrivande” där begreppen undersöks och omskapas genom görandets precision. Kanske är detta också ett ställningstagande i förhållande till den konstnärliga forskningens möjliga akademiska ”dressering”, ett ämne som återkommande diskuteras och debatteras.

Men om begripligheten väsentligen uppstår i görandet hos den som utför dessa akter, vad händer då med publiken som betraktar det hela utifrån? Flera av de tidigare delarna i Fahlins projekt har, som hos många konstnärer de senaste decennierna, byggt på försök att luckra upp denna gräns mellan den som producerar och den som konsumerar. Se vad som händer om betraktaren kan medverka och inte enbart betrakta på avstånd.

Kanske är jag förblindad av min egen ridsportnördighet

Att denna mer krävande deltagande form av ”betraktande” inte finns med i slutpresentationen antar jag beror på pandemin, som ju omöjliggör all kroppslig närhet. Utställningen fungerar väl att bara betrakta, men jag tror att möjlighet till interaktion hade gjort den lättare att greppa.

Under de kommande söndagarna, fram till disputationen i konsthallen den 28 april, genomförs ändå flera interventioner av andra koreografer och föreläsare på ett covidsäkert sätt, som ett framlyftande av andra som på olika sätt medverkat i processen.

Kanske är jag förblindad av min egen ridsportnördighet men jag ser detta arbete som oerhört intressant på så många nivåer, både när det gäller frågan om konstnärlig forskning i dag och den ”centaur” som föds fram på gränsen mellan utställning och dans.

