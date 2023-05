Måns Mosesson: Fyra sportpoddar om att tänja gränserna

Logga in

Nostalgiskt, obskyrt och underbart

Har du alltid undrat vilket groggvirke som var kommentatorn Bengt Grives favorit? Eller vem som var 90-talets viktigaste massör inom västsvensk handboll, eller exakt hur det gick till när TV3 norpade hockey-VM från public service?

Marcus Leifby, till vardags krönikör på Aftonbladet, driver ihop med Emil Eriksson och Christian Albinsson Snett inåt bakåt, som trion själva kallar för Sveriges mest inaktuella sportpodd. Här får du inte ett ord om nutida stjärnor som Kylian Mbappé eller Maria Sharapova – däremot en djupdykning i hur Sverige slog Sovjet i volleyboll-EM 1989.

För oss som är födda i skarven mellan sjuttio- och åttiotal och gärna romantiserar tiden då vi jublade när någon kommit över en vhs-kassett med två år gamla NBA-referat, eller när sommarloven på minigolfbanan kändes eviga, är den här podden en trygg och varm gillestuga.

Det är en av poddexplosionens verkliga välsignelser: det gränslöst smala finner sin publik, och även icke insatta tycker det är kul att lyssna på människor som har kul.

På tal om det. Är Emil Eriksson den mest begåvade, minst upptäckte, historieberättaren i landet just nu?

Det kan vara så.

Poddens titel: Snett inåt bakåt

Produceras av: Oh My

Längd: cirka 90 minuter

Fullständiga avsnitt endast för prenumeranter via Patreon

Mordet blottade sportvärldens cynism

Aaron Hernandez är ett underbarn, inget tu tal om det, uppoffrande driver han sitt New England Patriots till idel segrar i den amerikanska fotbollsligan.

I omklädningsrummet är spelaren en mardröm: bögskämt, aggressivitet och självömkan i en förskräcklig kombo. Hernandez pissar på taxibilar under sina ständiga fyllenätter och skryter om sin vapengömma för folk som inte vill höra på.

Klubbens ledning, de som tjänar miljoner på superstjärnan, tittar bort.

Sommaren 2013, strax efter att Hernandez tagit sitt lag till en andraplats i NFL, skjuter han ihjäl en person med sex skott. Tre år senare tar han sitt liv i en fängelsecell.

Reportern Bob Hohler ingår i Boston Globes grävgrupp, samma redaktion som gjorde det historiska avslöjandet om sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan. Tonen i hans serie är stundtals väl pompös, men under lyssningen hopar sig de viktiga frågorna:

Kan Hernandez ha begått fler mord, som klubbjurister i så fall hjälpt honom att sopa under mattan? De hjärnskador som han ådrog sig på plan, hur spelade de in? Och kanske framför allt – är det vettigt att vi som publik betalar pengar för att se dessa moderna gladiatorer spela sig igenom smärtan?

Poddens titel: Gladiator: Aaron Hernandez and football inc

Producent: Boston Globe/Wondery

Längd: 8 avsnitt om cirka 30 minuter

Språk: Engelska

Lyxig inblick i de historiska ögonblicken

Sedan Pia Sundhage tagit över ansvaret för landslaget 2012 har Lisa Dahlkvist suttit bänkad och blivit allt mer förbittrad. Förbundskaptenen är idiot, hon fattar ingenting om fotboll, och för övrigt är allting skit oavsett.

Vändningen kommer när mittfältaren hittar på en egen låtsasgubbe.

Det är en snäll figur, en farbror som sitter där uppe i publiken och ser varje glidtackling med blida ögon. Lisa Dahlkvist är bärande för det svenska landslagets framtid, anser gubben, varje ingripande hon gör är superbt.

När Dahlkvist springer tillbaka efter ett anfall tittar hon upp mot läktaren och tackar för stödet.

I Sveriges radios podd Matchen intervjuar Richard Henriksson storspelare som ger oss den här typen av inblick i deras psyke. Ramen är varje gång en särskild match, en kamp då allt ställts på sin spets – i det här fallet OS-kvartsfinalen 2016, där ett utskällt svenskt landslag ställdes mot de till synes orubbliga mästarna USA.

Med sin bakgrund som spelare, i bland annat Djurgården, har Richard Henriksson en blick för de mentala krumbukter som avgör toppstriderna, och varför Lisa Dahlkvist till sist blev en hyllad hjälte den här kvällen.

Poddens titel: Matchen

Avsnitt: Lisa Dahlkvist och låtsasgubben på läktaren

Producent: Sveriges radio

Längd: 55 minuter

Åtta galningar sugna på att slåss

Numera är MMA en kontrollerad miljardindustri, men föregångaren till sporten håller på att spåra ur redan innan den första drabbningen.

Åtta stinna slagskämpar, den ena galnare än den andra, har 1993 samlats i ett mötesrum i amerikanska Denver för att försöka enas om reglerna i en sport som inte ska ha några regler.

Ska de tävlande få ha skor, eller är risken då för stor att någon dör?

Konceptet är uttänkt av en driftig bilskojare som länge umgåtts med frågan: om en sumobrottare skulle mucka gräl med en thaiboxare, vem skulle gå vinnande ur striden? Karatemästare mot en boxare? Helt enkelt, vilken kampsport fostrar den ultimata alfahannen?

Historien berättas med humoristisk underskruv av 30 For 30, som länge varit en institution för sportdokumentärer i filmens format. Att samma flaggskepp nu gör poddar borgar förstås för kvalitet, och när de första framtänderna flyger mot mattan och ambulanser kallas till arenan, kan man konstatera att historien om Ultimate fighting championship inte är något undantag.

Poddens titel: 30 For 30 Podcasts

Avsnittets namn: No rules: the birth of UFC

Producent: Pineapple street media

Längd: 56 minuter

Språk: Engelska

Måns Mosesson är fördjupande reporter på Dagens Nyheter och författare till boken ”Tim: Biografin om Avicii”. För sina radiodokumentärer är han flerfaldigt prisad, bland annat med Stora journalistpriser.

