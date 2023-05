Mänskligt och mäktigt när Depeche Mode intar Stockholm som duo

Konsert Betyg: 4. Betygsskala: 0 till 5. Depeche Mode Scen: Friends arena, Solna. Visa mer Visa mindre

Mitt i ”Everything counts” är det som att Dave Gahan plötsligt kommer på var han är, vad han gör, vem han förväntas vara. Med några snabba uppmaningar och armrörelser vevar han i gång Friends arena som den generösa publikdomptör han är.

Då är vi ändå en bra bit över en halvtimme in i konserten. Fram till dess har allt varit avskalat, nedtonat, närmast medvetet bedövat, från den atmosfäriskt surrande technoinledningen i ”My cosmos is mine” förbi återhållna versioner av ”Walking in my shoes” och ”It’s no good” fram till den strålande soulballaden ”Sister of nights”. Även senare låtar som ”Precious” och ”Speak to me” är långsamt stegrande och låter hela tiden som om Gahan och Gore står stilla tillsammans blickande mot en blekgrå himmel över Bowies Berlin.

Efter att bandkollegan Andrew Fletcher dog, nästan exakt ett år sedan just den här kvällen, kanske det måste vara så också.

Det finns något väldigt mänskligt i hur det nya Depeche Mode, nu som duo, försiktigt provar sig fram, att en vanligtvis så väloljad och närmast självgående arenarockmaskin länge kör på lägre varvtal för att en viktig del av motorn försvunnit.

Samtidigt: Även om Depeche Mode bara består av Martin Gore och Dave Gahan nu så är de alltjämt ett av världens största rockband, och till skillnad från merparten av konkurrenterna, alls inte bara på gamla meriter. Vilket inte minst bevisas av att ”Ghosts again”, förstasingeln från senaste albumet ”Memento mori”, här knyter ihop då- och nutid utan att varken bli nostalgisk eller jagande efter ett desperat uppdaterat sound. Tempo- och humörhöjare portioneras också ut. En mäktig ”I feel you” här, en ”Its no good” med tjutande Robert Fripp-gitarr från Martin Gore där, i det lågmälda. Även om Depeche Mode befinner sig i en helt ny situation, vet de självklart vad de gör. Det här är inte deras första rodeo.

Och även om och när Depeche Mode sänker takten något så har de alltid volymen uppskruvad. Det säger givetvis något om var arenakonserten som svårt uppblåst nöjesindustrifenomen hamnat att Depeche Mode kan överraska genom att bara vara ett högljutt och storslaget rockband rakt upp och ned. Utan simpla gimmickar, utan enkla tricks, utan fyrverkerier. Om Depeche Mode lagt krut någonstans är det där det räknas – på ljud och ljus. Få band utnyttjar de fördelar arenarocken ändå har, de muskler man får på en scen av Friends storlek, med samma självklarhet.

Den försiktiga inledningen lägger också grunden för en mäktig final. Där den ofrivilliga duon och deras medmusiker till slut är tillbaka på fötterna igen. Med en ”World in my eyes” tillägnad Fletcher. Med en fantastisk ”Stripped”. Med ett knäckande bra extranummersparti där Gahan och Gore möts i en försiktig ”Waiting for the night” och en fin kram för att sedan bränna av en förlösande hitkavalkad med ”Just can’t get enough”, ”Never let me down” och en brutalt krängande ”Personal Jesus”.

