Manusförfattare i Hollywood röstar om strejk

Det pågår avtalsförhandlingar mellan fackförbundet Writers guild of America, WGA, som organiserar manusförfattare för tv och film, och deras motpart, the ​​Alliance of motion picture and television producers, som representerar tv- och filmproduktionsföretag i USA.

I förhandlingarna kräver fackförbundet bland annat höjda minimilöner för manusförfattare och skyddsåtgärder mot att använda AI utifrån manusförfattares tidigare arbeten.

För att sätta press på medieföretagen, såsom Netflix och Disney, har WGA inlett en omröstning bland sina medlemmar om att ge förhandlarna möjlighet att utlysa strejk om de nuvarande avtalsförhandlingarna bryter samman.

Hälften av alla manusförfattare i Hollywood arbetar för en minimilön, enligt statistik från WGA. Det går att jämföra med enbart en tredjedel under säsongen 2013–2014. Samtidigt har medianlönen för de bäst betalda manusförfattarna och producenterna sjunkit med fyra procent det senaste decenniet.

Manusförfattarna menar, enligt Reuters, att deras lön tagit stryk i samband med intåget av streamingtjänster som lett till kortare tv-säsonger och sämre arvoden.

– Vi känner att vi har blivit undervärderade under flera år, säger John August, manusförfattare och medlem i WGA:s förhandlingskommitté till Reuters.

Medlemsomröstningen avslutas under måndagen och resultatet väntas stå klart kort därpå. Om förbundsmedlemmarna röstar för möjligheten att utlysa strejk och förhandlingarna faller samman kan Hollywood komma att stanna upp från den 1 maj.

Inte helt oväntat vill medieföretagen undvika det uppehåll som en eventuell strejk kan innebära, särskilt efter pandemin som stängde ner verksamheterna under flera månader.

WGA:s senaste strejk under 2007 och 2008 varade i 100 dagar. Strejkkostnaden på ekonomin i Kalifornien beräknades vara ungefär 2,1 miljarder dollar, knappt 22 miljarder svenska kronor.

– Vi är optimistiska att vi kan ta oss i genom det här men förutsätter det värsta utifrån ett företagsperspektiv. Vi är förberedda och har mycket färdigproducerat material, säger David Zaslav, vd på Warner Bros Discovery.

Även om omröstningen går igenom är det dock långt i från säkert att strejken blir av. Under 2017 avblåste WGA en strejk bara timmar före den skulle bryta ut, efter att de kommit överens med motparten.

