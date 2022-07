Mara Lee: ”Jag föredrar bokryggar som är vridna motsols”

Hur sorterar du din bokhylla?

– Genre och bokstavsordning. Det ska vara enkelt att hitta saker, och det ska påminna om ett bibliotek. Jag gillar när det uppstår ett flow när man söker igenom bokhyllesrad efter bokhyllesrad. Det gör det dock inte i min bokhylla. Dels eftersom mina böcker är utspridda på olika platser, men framför allt för att böckerna är från olika språkområden. På franska (och även spanskspråkiga) böcker står ju ryggtitlarna annorlunda, de är vridna motsols så att man läser uppifrån och ner, vilket jag föredrar. Kanske är det därför som jag tillbringade så mycket tid i Frankrike när jag var yngre. I en fransk bokhandel lutar man huvudet åt vänster när man läser ryggtitlarna. Det känns naturligt, ergonomiskt samt optiskt riktigt i förhållande till att man samtidigt rör sig framåt åt höger när man går och letar längs med bokhyllesraderna. Detta kan jämföras med svenska och engelska böcker där ryggtitlarna är vridna medsols så att man måste luta huvudet starkt åt höger och läsa uppifrån och ner. Detta blir för mig otympligare när man är i rörelse. Åtminstone efter några timmar. Mycket kutande på ryggen. Det låter som en detalj, men den som gillar att tillbringa många timmar på antikvariat och på bibliotek får ett lättare liv i Frankrike. Egentligen borde jag ha skapat ett eget litet rum för böcker från Frankrike för att verkligen låta det här flowet uppstå. Men man kan ju inte få allt.

Hur fåfäng är du kring den fysiska bokhyllan? Tillåter du dig en e-bok då och då? Eller till och med en ljudbok?

– Jag har inga ljudböcker, och jag tror inte jag skulle velat ha några i bokhyllan. Dock står det ganska många vinylskivor på de nedersta raderna. Och vissa böcker ligger i travar här och där. I dikthyllorna ligger det dessutom böcker ovanpå de andra, och det är inte snyggt. Det är inte en fråga om fåfänga, utan mer om känsla. Jag är ambivalent inför böcker som jag inte gillar. Instinktivt vill jag inte ha dem i mitt hem. Men de ska ändå få rymmas i bokhyllan, för mitt huvud måste ha tillgång till böcker som jag inte har valt själv. Man kan dessutom börja gilla något efter lång, lång tid.

I sommar läser Mara Lee romanen ”Kärlekens exil” av Sandy Harry Ceesays. Foto: Alexander Mahmoud

Vet du hur många böcker du äger? Vill du avslöja en siffra?

– Hade gärna avslöjat om jag visste, men jag har verkligen ingen aning. Kan inte ens höfta.

Vilken är den senaste riktigt, riktigt bra bok du läste?

– Alice Walker, ”The temple of my familiar”, som heter ”Följeslagaren” på svenska. Eller, jag håller på och läser den. Det går långsamt, för den är så rik. Hon har en tyngd som är sällsynt, samtidigt som det finns en självklar direkthet i språket. Det är något med att ta sig an de största frågorna, ett historieberättande som spänner över sekler, ja, längre än så. Det blir så tydligt om du har något att berätta eller ej. Om något står på spel eller ej. Birgitta Trotzig hade också den förmågan.

Vem skulle du vilja skrev ditt livs historia?

– Euripides, i synnerhet slutet. Varför? För att slutet kommer att bli hårt och grymt. Och jag skulle föredra ett deus ex machina-slut.

Foto: Alexander Mahmoud

Vad får en bok att kännas bra i handen?

– Det är bara när jag inte läst en bok som jag bryr mig om hur den känns, inte under själva läsningen. Men en bok som jag helst inte skulle köpa ser ut så här: Hög och smal, det vill säga avlånga, smala sidor, väldigt lätt, och med boksidor som vägrar att öppnas. Att jag ändå har böcker som ser ut så betyder att de är viktiga. En av Anne Carsons utgåvor av ”Short talks” ser ut så. Den svenska översättningen av Girards ”Anorexi och mimetiskt begär” ser ut så.

Läste du som barn, och i så fall, vad?

– Jag var en slukare. Dock tyckte jag aldrig om serier som ”Fem”-böckerna eller ”Kulla-Gulla”, de tråkade ut mig. Jag valde alltid hellre Ulf Stark, Aidan Chambers, Christine Nöstlinger eller Bengt Martins underbara ungdomstrilogi. När jag gick i mellanstadiet läste jag allt, hylla för hylla, på bibliotekets ungdomsavdelning. Där fanns många böcker från sextio- och sjuttiotalet och en stark inriktning på socialrealism och ungdomar på glid och ren misär, som ”Gänget i tunnelbanan” av Christiane F, eller Susan Hintons böcker. Det som talade till mig genom dessa böcker var inte primärt det svåra och problematiken, utan skildringar av städer och andra platser, och gemenskapen, för jag bodde i en liten ort, och var ensam.

Foto: Alexander Mahmoud

Vad är det hemligaste eller mest pinsammaste du har i din bokhylla?

– Jag tycker inte saker är pinsamma, utan snarare bra och mindre bra, och deras plats i bokhyllan har jag ju redan pratat om. Men kanske finns det något som min sambo har fått i present och inte haft hjärta att plocka ner. Det skulle i så fall vara någon krystad bok av en amerikansk kändis eller journalist som någon välmenande bekant skänkt bort.

Vilka är klassikerna du inte har läst och som du är stressad över att du inte har läst?

– Christine de Pizans ”Kvinnostaden” äger jag och har inte läst ut. Jag är inte stressad över det, men har lite dåligt samvete. Sedan är det Augustinus ”Bekännelser”. Jag brukar läsa fram till ungefär sjätte boken, men sedan tar det stopp. Jag låter den ligga, och börjar om igen efter några år. Dock har jag den alltid i min bokhylla nära skrivbordet, för ofta behöver jag läsa partier ur den. Och då gör jag det, men sällan av ren lust. Men det är inte faktumet att jag inte läser ut boken som tynger mig. Nej, det är bristen på lust som inger mig skuld och ånger.

Vad läser du i sommar?

– Sandy Harry Ceesays debutroman ”Kärlekens exil”, Stolpes och Svenssons nyöversättning av ”Perserna” och Leopoldina Pallotta Della Torres ”Samtal med Duras”. Och omläsning av Carl-Johan Malmbergs ”Lyckans gåta”.

Fakta. Mara Lee Författare som skriver både lyrik och prosa. Född 1972, debuterade 2007 som romanförfattare med kritikerrosade ”Ladies” och kom förra året ut med ”Främlingsfigurer”. Verkar också som översättare för den kanadensiska poeten Anne Carson. Har tidigare undervisat på Biskops-Arnös författarskola och är professor i konst, knuten till Konstfack. Har tagit emot Svenska Dagbladets litteraturpris, Per Olov Enquists pris och Gerard Bonniers lyrikpris. Visa mer

