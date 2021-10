Marcus Bornlid Lesseur: Hoppfullt att kommuntoppar vill gjuta liv i språket med poesi

När detta skrivs har Tranemo kommun redan vunnit.

Poeten Jimmy Alm från byn Uddebo värvades förmodligen inte för att dikta om traktens textilindustri och myrmarker i pr-syfte, men hans ettåriga projektanställning som kommunpoet i Tranemo är likväl en publicitetsseger av Guds nåde.

Att personer med åtstramningspreferenser nu ryar om slöseri med skattepengar kommer dock inte som någon överraskning. För människor som hemsöks av mardrömmar om statligt subventionerad konst måste det klipp (SVT 15/10) där poeten Alm själv berättar om sitt uppdrag vara djupt traumatiserande. Inslaget påminner mer än något om en sketch av Killinggänget.

Allt vad poeten säger, hans sätt att föra sig, hans lunkande i fabrikslokalen om vilken han skaldar, varje detalj i hans apparition (glasögonen, rocken, håret) framstår som en med kirurgisk skicklighet utmejslad parodi på näringslivstyckarnas nidbild av en konstnär. Något som bara understryks när han reciterar en dikt tillägnad fabriken.

”Tusentals ton av balkonger, väggar och hissgropar har lyfts med travers från dina gjutformar och blivit en del av Sveriges infrastruktur.”

Är man svag för pekoral är dessa rader ljuv musik.

Även om Jimmy Alm ger intryck av att vara en genomsympatisk person som också ser det komiska i sitt uppdrag, kan man fråga sig om fabriksdikterna automatiskt blir angelägna för dem med en relation till betongfabriken. Alm menar det.

Jag tror också att de är angelägna, fast på ett annat sätt.

Idén att inrätta en kommunpoet kommer ursprungligen från Tranemos verksamhetschef för kultur, bibliotek och fritid, Juan Ochoa-Echevarria. I en intervju med Borås Tidning (16/6) från i somras säger han att hans förhoppning är att poeten ska ”kunna ge en förnimmelse av vad Tranemo är genom att berätta om platsen”.

”Kommunala styrdokument är ju inte direkt som att läsa poesi, men han skulle kanske kunna se innebörden i dem på ett annat sätt och göra dem levande. Vad drömmer de arbetslösa i Tranemo om? Och vad är demokrati? Jag skulle kunna spåna om det här i timmar…”

Inget vore enklare än att driva med en kommunchef som hyser ambitioner om att en poet ska levandegöra kommunala styrdokument. Men Juan Ochoa-Echevarria är inne på ett viktigt spår.

Det offentliga språk som i dag präglar Sverige – en blandning av dumbyråkratisk jargong och reklamklyschor – är inte bara djupt deprimerande, utan kännetecknas även av den sortens meningslöshet som George Orwell 1946 for ut mot i sin essä ”Politics and the English language”. Det handlar om en mixtur av vaghet och inkompetens, fantasilöshet och bristande precision; ett språk som till syvende och sist tömmer orden på innebörd.

En ensam kommunpoet i Tranemo kan inte göra något åt detta.

Men lite hopp inger det ändå att det någonstans i Sverige sitter ett gäng kommuntoppar som inte propsar på all politisk kommunikation ska låta som en kvartalsrapport på en bolagsstämma, utan i stället vill gjuta liv i sättet vi talar om samhället och de strävanden som ryms däri.

Att detta sedan kanske resulterar i ett pekoral om gjutformar, det är smällar man får ta.

