Marcus Bornlid Lesseur: Snart kommer Benjamin Ingrosso att vara Bob Dylans favoritartist

Sång- och dansmannen Bob Dylan är känd för många saker. En nära relation till läxsajten Sparknotes. Ett effektivt ghostande av Svenska Akademien. Och ett märkvärdigt förhållande till den egna fysiken som – enligt egen utsago – likt en Benjamin Button genomgått en omvänd biologisk resa: först var han gammal, sedan blev han ung. Eller som han själv uttrycker det: ”I was so much older then, I'm younger than that now.”

Dumma människor har sedan 1960-talet envisats med att tolka denna låtrad som en metafor. Den som någon gång tvekat inför vilken uttolkning som är den rätta kan nu gå till Bob Dylans hemsida, där han själv en gång för alla ger svar i en Q&A med Wall Street Journals Jeff Slate.

Hur ska man annars tolka det makalösa i att rockikonen, när han ombeds nämna sina favoritartister från de senaste decennierna, avslöjar att bland andra Oasis, Arctic Monkeys, The Klaxons och Eminem har en särskild plats i hans hjärta? Eller att han sett Metallica live vid två tillfällen?

Myriader av killar i tidiga tonåren har förälskat sig i Dylan. Vi har relaterat till honom som till ingen annan, speglat oss i hans låtar, drömt om att själva bli som han. Nu har det motsatta inträffat. Under en långsam resa neråt i åldrarna har han förvandlats till oss. Han liknar en 16-årig kille från Kalmar som precis börjat spela elgitarr.

Ge det några år så är den 11-åriga Bob Dylans favoritartist Benjamin Ingrosso.

