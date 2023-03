Marcus Dunberg: ”Nu för tiden bär en typisk kapitalist skalplagg och har en dyr cykel”

Östermalm, mellan Karlaplan och Strandvägen.

– Du kan gå in på våning sex, slå dig ner bara. Jag är på sjuan och byter om, säger Marcus Dunberg i porttelefonen.

Etage? 60-talsfasaden vetter mot Historiska museet. Våning sju lär vara högst upp, om jag räknar rätt, med terrass strax ovanför museets riddartorn.

Det är undanplockat i hemmet, avskalat. Från hatthyllan hänger en ryggsäck med logga från Campus Manilla, en prestigeskola på Djurgården som nyligen kritiserats av Skolinspektionen för att – som det brukar heta i medier – sätta glädjebetyg. Och där kronprinsessans barn går. I en skål framför hallspegeln lyser en gul p-bot.

Ta av skorna eller inte? Det uppstår en banal osäkerhet på adresser som denna. Kängorna är grova och vinterblöta, de åker av. Marcus Dunberg kliver strax nedför trappan i inneskor.

I hans bok ”Skuggland” lever alla romanfigurer självklart på Östermalm. Barnen gör bara avstickare till den nyöppnade friskola som är centrum för händelseutvecklingen. Den heter Lyceum och ligger i Stora skuggan, en sorts hemlig trädgård bortom Östermalms alléer. Skogen förvaltas av kungen. En perfekt miljö för att locka rätt klientel, anser Gunnar Grentz, som är den drivande kapitalisten bakom satsningen.

– Inget har hänt men allt är sant. Det är klart att jag använt den erfarenhet som finns utanför min dörr och tagit intryck från Campus Manilla, där mina barn går, men alla karaktärer är fiktiva, säger Marcus Dunberg.

”Skuggland” är en spänningsroman som inleds med att ett barn dör, sannolikt har det blivit mördat, oklart av vem eller varför. Därefter ägnas historien åt att nysta upp vad som föregått katastrofen. I centrum står den svårt mobbade Daniel, som utsätts för precis den typ av pennalism som gärna associeras till överklassens skolor. Frågan är hur han ens har hamnat där? Hans ensamstående mamma Vicki saknar både pengar och anor.

Till Gunnar Grentz skola finns ingen öppen kö, han och styrelsen väljer och vrakar bland aspiranterna för att skapa en högoktanig framgångsmiljö, så att de barn som senare kommer att bestämma i samhället får leka tillsammans.

– Jag ville göra en ”Flugornas herre”, fast på en skola i stället för på en ö. Skolan är en tacksam symbol för att visa det nya rika Sverige, eller vad man nu vill kalla det.

Det nya rika Sverige är det som Andreas Cervenka skrivit fram i sin prisbelönta bok ”Girig-Sverige”, som utkom i fjol. Cervenka beskriver hur ett välfärdsland kunde bli ett paradis för de superrika. Marcus Dunberg tar vid och beskriver hur de superrika lever sina liv.

Jag är uppvuxen i ett väldigt tyst hem, det var bara pappa och jag. Jag minns att jag kunde hamna i chock när jag kom hem till andra där det slamrades

Det livet är nära besläktat med de globala populärkulturella miljöer som skildras i HBO-serierna ”The White Lotus” och ”Succession” eller på lyxkryssaren i Ruben Östlunds ”Triangle of sadness”. Människorna vi möter är förankrade i en vardag där sådant som städning och handling är mycket avlägset – i stället kretsar den kring att umgås med rätt personer, bete sig som rätt personer, göra affärer med rätt personer. Och viktigast: att få kapitalet att växa.

Enligt Cervenka fanns förra året 542 miljardärer i Sverige, och varje månad tillkom 14 nya. Det har blivit trångt på toppen. Det är orsaken till att Gunnar Grentz startat skola – han måste utmärka sig. Han vill ha respekt och trovärdighet, få inflytande i fler delar av samhället.

– Det var väldigt roligt att skriva fram Gunnar Grentz. Han gav historien en skjuts framåt, ”hur depraverad kan han vara?”, tänkte jag. Men det mest intressanta är väl egentligen hur alla omkring honom blir stressade och vill positionera sig mot Gunnar och hans fru Lottan. I relation till dem går andra, som är oerhört välbeställda, runt och känner sig fattiga. Det är bisarrt.

"Jag ville göra en 'Flugornas herre', fast på en skola i stället för på en ö", säger Marcus Dunberg om sin debutroman. "Jag tror att själva definitionen av rikedom är ständig framåtrörelse, progression, expansion på grund av möjligheterna som pengarna ger", säger Marcus Dunberg.

Gunnar Grentz är förtjust i god mat, fina viner och vackra kvinnor. Han beställer gärna några flickor till kaffet när han umgås med sina affärsbekanta, på lagom avstånd från Lottan och hemmet. Han är en njutningarnas man, yvig och social och skarpsynt.

Ser miljardärerna omkring dig ut som honom?

– Nej, just det stämmer inte. En tidstypisk kapitalist skulle jag säga bär skalplagg och har en dyr cykel. Det är en person som är hårt arbetande, kontrollerad, disciplinerad. Präktig och lite tråkig. Inte så kul i en roman.

Så varifrån kom Gunnar?

– Jag läste Houellebecq i somras, både han själv och hans karaktärer är ju snuskgubbar, och jag var nog lite inspirerad av honom när jag skrev om Gunnar.

Marcus Dunberg läser mycket. Gärna socialrealism. En stor favorit är Édouard Louis, han har läst alla hans böcker om den plågsamma resan från utstött och misshandlad bög i en liten fransk håla, via namn-, tand- och klassbyte, till framgångsrik och accepterad författare.

Marcus Dunberg är 47 år och debuterande författare. Hela sitt yrkesliv har han arbetat med text, främst som copywriter. Först på reklambyråer, så småningom i egen regi. Han har studerat på Berghs och är konsult för stora företag som behöver hjälp att profilera sig. Vid sidan av har han extraknäckt som journalist, för att det är kul. Först för magasin som King och Café, numera en gång i månaden som krönikör i SvD:s Perfect Guide.

Senast skrev han om de nya miljardärerna (SvD 18/3), som inte vet hur de ska bete sig. Innan det skrev han om sin dialekt, att bara de skorrande r:en fanns kvar, men att de var omöjliga att härleda. Det tycker inte jag, jag tycker det låter småländskt.

Hur skulle du beskriva din egen klassbakgrund?

– Jag skulle nog säga medelklass. Både överklass och arbetarklass är fel, så då finns bara en att välja på. Min pappa var disponent som det hette då, och vi var en av få familjer som inte var arbetare i den småländska bruksort där vi bodde. Pappa stack ut som tjänsteman.

Marcus Dunbergs mamma dog när han var sju år. Han hade en betydligt äldre storasyster som tidigt studerade på annan ort, och i skolåldern flyttade den lilla familjen vidare till Helsingborg.

– Jag är uppvuxen i ett väldigt tyst hem, det var bara pappa och jag. Jag minns att jag kunde hamna i chock när jag kom hem till andra där det slamrades och låg fotbollsskor huller om buller.

Det är bara en och annan plastikkirurg kvar på Östermalm, läkare och arkitekter bor inte här längre

Genom ett sommarhus i Mölle har han kvar sin tillhörighet i Skåne. Där tillbringar han stora delar av sommaren.

– Vi var ingen intellektuell familj, men vi hade det ganska okej ekonomiskt. Vi hade råd att resa på alpsemester och bodde i ett bra område och så.

Alpsemestrar åker också familjerna i ”Skuggland” på.

– I dag har det blivit väldigt exklusivt, men jag skulle säga att på 80-talet innebar en skidsemester till Alperna inte att man tillhörde det översta skiktet. Då var det mer tillgängligt, det har förändrats.

Våningen på Östermalm är full av konst som Marcus Dunberg och hans fru samlat under många år. Det tog 18 månader från att Marcus Dunberg skrev första bokstaven till att "Skuggland" kom ut, en extremt snabb process i förlagsvärlden.

Våningen intill Historiska museet är ljus och full av konst. Det övre planet ritades som en ateljé där arkitekten själv bodde.

Hur hamnar man här som copywriter och frilansande journalist?

– Jag har varit yrkesverksam i 25 år, i perioder har jag varit framgångsrik med stora uppdragsgivare som betalar bra. Vilket inte är samma sak som att vara förmögen. Det blir man inte i det här skrået. Konsten har jag och min fru samlat på oss under många år.

Vad lockade dig att bosätta dig här och sätta dina barn på Campus Manilla?

– Det är väl inte som om jag kommer från en helt annan plats. Jag känner mig hemma och bekväm, det är mitt liv. Visst är det oerhört homogent på de prestigefyllda skolorna här omkring, men det var väl samma sak på min vanliga skola i Helsingborg. Vi pratade om vem som hade starkast pappa och om vem som hade finast bil, jag tror det finns överallt.

I ”Skuggland” är alla intresserade av rikedom. Enda skälet att intressera sig för kultur eller bildning är för att det skulle kunna ge status.

Varför måste det vara så torftigt att vara rik?

– Jag tror att själva definitionen av rikedom är ständig framåtrörelse, progression, expansion på grund av möjligheterna som pengarna ger. På engelska säger man big fast life. Det är själva motorn. Motsatsen är fattigdom och att livet står stilla. Du föds på ett ställe, det händer inte så mycket och sen dör du.

Vad har hänt med det borgerliga idealet och den klassiska bildningen, det hör väl också hemma i överklassen?

– Jag skulle säga att det idealet har försvunnit. Kapitalet har knuffat ut den typen av värderingar. Och jag upplever att de som är uppvuxna i en mer borgerlig miljö har lämnat det bakom sig. Det är mossigt.

Så gamla pengar trumfar inte nya längre?

– Absolut inte. I dag är alla stora pengar nya pengar.

Beteendemönstret hos män med pengar i ”Skuggland” präglas av känslan att stå över svenne-världen. Ingen bekymrar sig för hur den mobbade Daniel mår efter ett grovt övergrepp, oron handlar om vad det kan innebära för skolans och styrelsens anseende. Utpressning och hämnd är en del av att göra affärer, så länge det sker på armlängds avstånd från den som bestämmer.

Det finns ett fokus på heder och en nonchalans inför lagen som påminner om den kriminella sfären. Den som författare som Diamant Salihu, Evin Cetin och Johanna Bäckström Lerneby beskrivit de senaste åren.

– Jag har inte tänkt på det förut, men det stämmer nog. Det ambitiösa förhållningssättet med ”framåt, framåt, framåt” finns nog hos båda de grupperna. Och jag tror också de delar ett förakt för medelklassen. För deras livlöshet och slapphet. Att man nöjer sig, och att man förlitar sig på staten.

Ja, det resoneras inte så mycket i de här kretsarna, de är verkligen doers! Medelklassen känns mer iakttagande och passiv. Som att en del av den sociala koden är att analysera och gärna raljera över andras beteenden.

– Som du gör nu, menar du? Jo, precis. I Gunnars Grentz värld hyllar man personer som får saker gjorda och pratar om att reward follows risk. Man måste våga satsa.

Mitt i snabba-klipp-världen befinner sig Vicki, mamma till utsatta Daniel. Det vill säga, hon bor på Östermalm men hon har ingen självklar tillhörighet. Hon hamnade där på grund av Daniels pappa, men han är numera död. Och förresten var han bara en vanlig läkare.

– Det är bara en och annan plastikkirurg kvar på Östermalm, läkare och arkitekter bor inte här längre, säger Marcus Dunberg.

Till skillnad från alla runt omkring har Vicki inte kämpat för att nå sin plats, och hon gör heller inget för att stiga i rang. Hon är helt oförmögen att navigera i miljön. Hon är en människa som inte klarar av livet, varken att dra in pengar eller att kämpa för sitt barn. Och så dricker hon för mycket och säger fel saker vid fel tillfällen.

I Lyceums föräldragrupp är hon en extremt udda fågel, och just av det skälet ställer hon till oreda och gör de andra, de minglande mammorna med blonda lockar och tajta kroppar, oroliga. Det skapar en viss komik och värme i berättelsen. I en grupp där alla självklart kämpar för att nå samma mål, hänger en och dinglar på helt annat håll.

Marcus Dunberg har tagit sig an arbetet med romanen som en riktig miljardär, med disciplin, kontroll och hårt arbete. Från att han skrev första bokstaven till utgivning har det gått 18 månader, en extremt snabb process i förlagsvärlden (åtminstone tills författarparet Grimwalker i en DN-intervju förra veckan outade att de planerar för 10 böcker på sex månader.) Hans heltidsarbete har hela tiden löpt på som vanligt. Han har ägnat sig åt romanen på morgnar och ledigheter.

– Jag skriver snabbt och intuitivt, sitter inte och vänder och vrider på beslut. Jag tycker om karaktärer, stämningar och miljöer men är egentligen inte så intresserad av en stark intrig. Det har jag fått jobba med.

Han googlade hur lång en genomsnittlig roman brukar vara och fick reda på att den innehåller ungefär 80 000 ord. Hans blev 85 000.

– Jag har ju hållit på med text i hela mitt liv och visste att om jag anstränger mig så blir den litterära verkshöjden okej. Jag läste några nutida deckare innan jag började och tänkte: ”det kan i alla fall inte bli sämre än det här”.

Foto: Thomas Karlsson

Däremot hade han ingen aning om hur han skulle strukturera en berättelse som höll läsarens intresse uppe i 350 sidor. En skicklig redaktör på förlaget Bokfabriken har varit till stor hjälp, Marcus Dunberg tycker att han gjorde många nybörjarmisstag som krävde onödigt extraarbete.

– Jag ser bara den här boken som ett mandat att få skriva en bok till. Jag tror inte att jag ska bli en ny Knausgård, jag har inga höga förväntningar. Jag tänker på det som en längre resa för att på sikt ställa om till att bli författare.

Det är ju ganska höga ambitioner ändå, att kunna leva på författarskapet?

– Jo, men det kanske blir om tio år. Mitt andra jobb är fortfarande väldigt kul.

Trots att romanens excentriske Gunnar Grentz lever ut sina behov ganska våldsamt känner man som läsaren ändå en viss sympati för honom. Marcus Dunberg är själv mycket förtjust i sin romanfigur och tänker sig en uppföljare där vi får veta mer om den skrupelfria affärsmannens bakgrund.

– Jag skulle säga att ett centralt begrepp i berättelsen är frihet. Gunnar är besatt av frihet och oberoende, men det gör honom ganska ensam.

Marcus Dunberg har vävt in ett citat som han tycker om i romanen. Det kommer från Ulf Lundell, vilket inte är utskrivet, och lyder ”vill du ha din frihet, så får du ta den”. Han menar att det ringar in en del av drivkraften bland näringslivstopparna.

Jag tänker att det vore spännande om Gunnar Grentz fick lyssna på Ulf Lundell i nästa bok. Vi går nedför trappan, passerar två tavlor som hänger på väggen intill varandra. På den ena står det ”I am VERY RICH”, på den andra ”I am VERY POOR”.

– Det är väl det här det handlar om, säger Marcus Dunberg. Att alla kan känna sig som både och. Rikedom är relativt.

I hallen ligger p-boten kvar. Jag blir konfunderad. Är det ett sätt att visa upp något? Eller får han alltid böter? Jag måste mejla i efterhand och fråga.

Marcus Dunberg svarar:

”Nej, jag får nästan aldrig böter, jag är alldeles för ordningsam och kontrollerad för sådant slarv. Det var en ren tillfällighet. P-boten kom dessutom från en parkering som var enligt bestämmelserna. Jag kommer dock inte att överklaga den, det är för tidsödande och frustrerande.”

Marcus Dunberg Född: 1975. Yrke: Har arbetat i reklambranschen som copywriter hela sitt yrkesliv. Driver eget kommunikationsbolag. Utbildad på Berghs School of Communication. Har skrivit för King och Café, är krönikör i SvD:s Perfect Guide. Familj: Gift och har två barn som är 9 och 11 år. Båda går på Campus Manilla på Djurgården. Aktuell med: Debuterar som författare med spänningsromanen ”Skuggland” på Bokfabriken. Visa mer

