Margaret Atwood: Jag trodde ”Tjänarinnans berättelse” var skönlitteratur

Under det tidiga 1980-talet roade jag mig med att i romanform utforska en framtid där de Förenta staterna upphört att vara förenade. I romanen hade delar av landet omvandlats till en teokratisk diktatur med en konstitution byggd på religiösa grundsatser och lagar hämtade från 1600-talets puritanska New England. Jag lät romanen utspela sig på och omkring Harvarduniversitetet, en institution som under 1980-talet utmärkte sig genom sin liberalism men som tre århundraden tidigare i huvudsak ansvarat för att skola det puritanska prästerskapet.

I Gilead, romanens fiktiva teokrati, hade kvinnor precis som i 1600-talets New England ytterst få rättigheter. Väldigt specifika russin plockades ur Bibeln och tolkades sedan bokstavligt. Med inspiration från den reproduktiva ordningen hos Jakobs familj i första Mosebok kunde fruar till högt rankade patriarker be sina makar skaffa barn med kvinnliga slavar, eller ”tjänarinnor”, för att sedan hävda att barnet var deras eget.

Innan jag så småningom färdigställde romanen och kallade den ”Tjänarinnans berättelse” pausade jag arbetet med den flera gånger, eftersom jag tänkte att den var för långsökt. Tji fick jag. Teokratiska diktaturer tillhör inte det förflutna: det finns ett antal sådana på planeten i dag. Vad hindrar då USA från att slå in på den vägen?

Ta detta exempel: vi är nu halvvägs genom 2022 och har precis tagit del av ett läckt utkast till dom från landets Högsta domstol, som syftar till att kullkasta 50 år av gällande rätt med argumentet att abort inte omnämns i konstitutionen och därmed inte är ”djupt rotat” i landets ”historia och tradition”. Visst, det är sant. Konstitutionen har inget att säga om kvinnors reproduktiva hälsa. Det ursprungliga dokumentet omnämner inte kvinnor över huvud taget.

Kvinnor exkluderades medvetet från medborgarrätten. Även om en slogan i det amerikanska revolutionskriget 1776 löd ”ingen beskattning utan representation”, och trots att idealet var att regera med folkets samtycke, var kvinnor varken representerade eller styrda av sin egen vilja utan företräddes av sina fäder eller makar. Eftersom de inte tilläts rösta kunde kvinnor varken ge sitt samtycke eller neka till det. Så fortsatte det fram till 1920, då det nittonde tillägget ratificerades. Det var för övrigt ett tillägg som många protesterade mot då det ansågs strida mot den ursprungliga konstitutionen. Låter det bekant?

Under amerikansk lag har kvinnor alltså varit icke-personer under en mycket längre period än de varit personer. Om domare Samuel Alitos argument kan användas för att kullkasta aborträtten, vad hindrar då att också den kvinnliga rösträtten dras in?

Även om reproduktiva rättigheter varit huvudfokuset i det senaste debaclet är det bara den ena sidan av myntet som blottlagts: rätten att avstå från att föda ett barn. På den andra sidan av samma mynt finns statens makt att hindra oss från att reproducera. Högsta domstolens beslut i fallet Buck mot Bell slog år 1927 fast att staten har rätt att sterilisera människor utan deras samtycke. Domen har visserligen i praktiken annullerats av senare rättsfall, och delstatslagar som tillät storskalig sterilisering har upphävts, men trots detta finns Buck mot Bell fortsatt kvar i lagböckerna. En gång i tiden ansågs denna sorts eugeniska tänkande vara ”progressivt” och runt 70 000 steriliseringar har genomförts i USA. Det är alltså en ”djupt rotad” tradition att kvinnors reproduktiva organ inte tillhör kvinnorna själva. De tillhör enbart staten.

Men vänta, säger du nu, det handlar väl inte om organ? Det handlar väl om bebisar? Men då krävs några följdfrågor. Är ett ekollon en ek? Är en hönas ägg en kyckling? När blir ett befruktat människoägg en fullvärdig människa, eller en person? ”Våra” traditioner, låt oss säga traditioner med rötter i antikens Grekland och Rom och hos de tidiga kristna, har vacklat i ämnet. Är det vid befruktningen? Vid första hjärtslaget? Första sparkarna? Dagens anti-abort-aktivister drar en hård gräns vid befruktningen, vilket anses vara det ögonblick ett kluster av celler blir ”besjälade”. Men ett sådant ställningstagande grundar sig på en religiös övertygelse, närmare bestämt tron på en själ. Långt ifrån alla delar denna tro. Men nu verkar det ändå som att alla riskerar att underkastas en lag som utformats av de som gör det. Något som anses vara en synd enligt en viss religiös övertygelse ska således göras till ett brott för alla.

Låt oss titta på det första tillägget. Där står det: ”Kongressen ska inte stifta några lagar gällande utövandet av religion, eller förbjuda fri religiös utövning; ej heller begränsa yttrandefriheten eller tryckfriheten; ej heller människors rätt att fredligt samlas och vädja till regeringen om att avhjälpa orättvisor.” Konstitutionens författare, väl medvetna om de blodiga religiösa krig som slitit isär Europa ända sedan protestantismens framväxt, önskade undvika just den dödsfällan. Det skulle inte finnas någon statlig religion. Inte heller skulle staten kunna hindra någon från att praktisera sin enskilda religiösa livsåskådning.

Det torde vara enkelt: om du tror på ett ”besjälande” vid befruktningen bör du inte göra abort eftersom du då begår en synd inom din religion. Om du inte tror att så är fallet bör du inte – enligt konstitutionen – tvingas till något utifrån andra människors religiösa övertygelser. Men om Alitos utkast till dom blir till en ny lag ser det ut som att USA är på god väg att etablera en statsreligion. I Massachusetts fanns en officiell religion på 1600-talet och det var i efterlevnaden av den som puritanerna hängde kväkare.

Alitos utkast till dom påstås ha sin grund i den amerikanska konstitutionen. Men det är avhängigt engelsk juridik från 1600-talet, en tid då tron på häxor ledde till att mängder av oskyldiga människor avrättades. Häxprocesserna i Salem var rättegångar – där fanns domare och jurygrupper – men de godtog också ”spektral bevisföring” baserat på uppfattningen att en häxa kunde sända ut en dubbelgångare eller ett spöke för att utföra illdåd. Därför kunde man, även om vittnen kunde bekräfta att man sovit djupt hemma i sin egen säng, befinnas skyldig för häxkonster om någon anklagade en för ondskefulla brott mot en ko flera kilometer bort. Det gick inte att motbevisa detta.

På samma sätt kommer det bli svårt att motbevisa en falsk anklagelse om abort. Bara det faktum att ett missfall skett eller ett påstående av en bitter före detta partner kan enkelt leda till att man stämplas som mördare. Angivelser drivna av hämnd och illvilja kommer att frodas, precis som åtalen mot häxkonster frodades för 500 år sedan.

Om domare Alito vill att amerikaner ska underkasta sig 1600-talets lagar bör de alltså börja med att ta en närmare titt på hur det århundradet såg ut. Vill de leva i den tiden?

Översättning: Johanna Käck

Texten publicerades första gången i den amerikanska tidskriften The Atlantic.

