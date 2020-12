Margaret Atwood: Vill du tillhöra en art som lever på den här planeten?

Jag får ofta frågan om när jag för första gången blev medveten om en hotande miljökris och artdöd. Ja, det var inte under det tidiga 40-talet; jag föddes två månader efter andra världskrigets utbrott och när kriget pågick hade människor definitivt annat att tänka på. Men min far, som var biolog och insektsforskare, var mycket medveten om att här på jorden är liv beroende av annat liv, liksom om att ett stort antal arter har dött ut under tidens gång därför att de förlorat habitat och möjligheter att hitta föda eller på grund av sjukdomar eller därför att de utvecklats till andra arter. Han var också mycket medveten om att människan, ett medelstort landlevande däggdjur som andas syre, inte är undantagen från de lagar som råder i naturen.

De som berövas vad de behöver för att överleva dör. Det bekräftades av de grodyngel och larver vi barn förvarade i glasburkar och ibland glömde att mata. Det bekräftades av mammutarna och mastodonterna. Det kan mycket väl komma att bekräftas av oss.

Att som 12-åring läsa H G Wells ”Tidsmaskinen” förtydligade bara något jag redan visste: mänskligt liv på jorden var inte för evigt givet. Det var interimistiskt. Och i viss utsträckning ett val. Vi människor skulle kunna göra saker som förbättrade våra möjligheter. Vi skulle också kunna göra saker som drastiskt försämrade dem.

Mänskligt liv på jorden var inte för evigt givet. Det var interimistiskt. Och i viss utsträckning ett val

1988 gav jag ut en roman med titeln ”Kattöga”. Den handlade om att växa upp på 40- och 50-talet. Fadern i romanen hade en viss likhet med min egen far, och de frejdigt framförda men olycksbådande monologerna vid middagsbordet var hans:

”...min far förklarar varför mänskligheten är dödsdömd. Den här gången beror det på att vi har upptäckt insulinet. Alla diabetikerna dör inte så som de gjorde förr, de lever tillräckligt länge för att föra diabetesen vidare till sina barn. Snart kommer vi, i enlighet med lagen om den geometriska progressionen, att vara diabetiker allesammans, och eftersom insulin tillverkas av komagar kommer hela världen att vara täckt av insulinproducerande kor /.../ Korna rapar metangas. Det kommer redan ut alldeles för mycket metangas i atmosfären, den kommer att strypa syret och kanske få hela jorden att bli ett jättelikt växthus. Polarisen kommer att smälta och New York kommer att stå under sex fot vatten /.../ Dessutom måste vi oroa oss för öknar, och erosionen. Om vi inte blir ihjälrapade av korna så kommer vi att sluta som Saharaöknen, säger far muntert och äter upp det sista av köttfärslimpan.”

Artdöden var också något han funderade över. I ett av hans scenarier var kackerlackor, maskrosor och gräs allt som återstod av liv på torra land. Det var 1955. Det mirakulösa bekämpningsmedlet DDT sprejades överallt på den tiden; vi barn brukade spruta på varandra med FLIT-pistolen, en apparat som användes för att ta kål på ohyra. Rachel Carson hade ännu inte givit ut ”Tyst vår”, som adderade ännu en potentiell katastrof till listan: inga fåglar, inga insekter, ingen pollinering, en kraftfullt krympt mänsklighet.

Rachel Carson hade ännu inte givit ut ”Tyst vår”, som adderade ännu en potentiell katastrof till listan: inga fåglar, inga insekter, ingen pollinering, en kraftfullt krympt mänsklighet

På listan återfanns också, naturligtvis, jordens undergång i ett kärnvapenkrig. Barn som var något decennium yngre än jag fick lära sig att ducka och ta skydd, ”duck and cover”, om de skulle bli bombade, som om det skulle vara till någon som helst nytta att gömma sig under en skolbänk. Under Kubakrisen i oktober 1962, när Sovjet hade bestämt sig för att placera kärnvapenmissiler på Kuba, befann jag mig i Cambridge, Massachusetts, och i 13 surrealistiska dagar fruktade vi att vi vilken minut som helst skulle bli sprängda i små, små bitar. Hur nära var det? Vem vet?

Utan att veta om det undgick mänskligheten med nöd och näppe att träffas av en kula under Vietnamkriget, när enorma behållare med avlövningsmedlet Agent Orange skeppades över Stilla havet. Om några av dem hade hamnat i havet och börjat läcka och tagit död på de havsalger som förser oss med 60 till 80 procent av vårt syre, hade jag inte skrivit detta i dag. Sedan hade vi det sura regnet som nu fåtts att avta något, men fortfarande utgör ett problem i många delar av världen. Och eftersom luften är lättrörlig, och inte respekterar några gränser, blir problemet förr eller senare allas.

Och så det fruktade hålet i ozonlagret, som hotade att släppa igenom cancerframkallande ultraviolett ljus. Klorfluorkarbonerna, freonerna var bovarna – så användbara i kylskåp och sprejburkar, så dödsbringande i stratosfären. Ozonhålet har börjat helas, sägs det, tack vare Montrealprotokollet från 1987 som förbjöd användningen av de farliga kemiska produkterna och skapade en strimma av hopp: kanske är människan trots allt inte ohjälpligt korkad.

Men då kom klimatkrisen och dess sidekick, flodvågen av plast. Kommer vi att vara tillräckligt smarta för att undgå också dessa två kulor? Eller kommer vi att kippa efter andan och kvävas till döds på grund av syrebrist när vi förvandlat planetens oceaner till gigantiska döda zoner och metanen som lagrats i den arktiska permafrosten har släppts lös?

Naturligtvis kan vi raderas ut av andra effekter av klimatkrisen: vårt habitat kan ödeläggas av enorma orkaner eller massiva skogsbränder, vi kan ugnsbakas till döds vid mycket höga temperaturer, tillgången till livsmedel kan minska på grund av krympande skördar. Till detta kan vi lägga de ofrånkomliga följderna: social oro, krig om resurser, kollapsande samhällsordning, okontrollerbara sjukdomsutbrott. Vi blir grodyngel i en försummad och alltför varm glasburk.

Vi kan ugnsbakas till döds vid mycket höga temperaturer, tillgången till livsmedel kan minska på grund av krympande skördar. Vi blir grodyngel i en försummad och alltför varm glasburk

2003, när det hade gått 48 år sedan den scen i ”Kattöga” utspelar sig där pappans spekulationer framställs som ett exempel på excentricitet av bokens berättare, gav jag ut en roman som fick titeln ”Oryx och Crake”. Den handlar om framtiden snarare än om det förflutna. Vetenskapsmannen Crake har kommit till slutsatsen att planeten inte längre kan anförtros människorna. De måste elimineras med hjälp av en snabbverkande konstgjord farsot och ersättas med genetiskt förbättrade versioner av sig själva. (Ja, vi skulle kunna göra det. Vi har verktygen. I stort sett. I alla fall de som krävs för att skapa farsoten.)



Sedan ”Oryx och Crake” gavs ut har klimatkrisen flyttat från marginalerna till rubrikerna. I romanen förekommer ett spel som heter Extinctathon. Det spelas nu i massiv skala över hela jorden, det är inte längre en fantasiskapelse. Den fråga mänskligheten står inför är enkel: Vill ni vara en art på den här planeten? Eller föredrar ni att bli bara ännu en notering i den långa förteckningen över utdöda livsformer?

Dags att välja. Och därefter, om liv är ditt val, dags att handla.

Eller inte.

Du avgör.

Översättning från engelska: Per Svensson

Citatet är hämtat ur Maria Ekmans översättning av ”Kattöga” (Norstedts 2018).

Margaret Atwood. Foto: Bernd Thissen/Alamy

Fakta. Margaret Atwood Född 18 november 1939 i Ottawa, Ontario och en av Kanadas mest namnkunniga författare. Har verkat inom de flesta litterära former: prosa, poesi, libretton, grafiska romaner och essäistik. Mest kända är ”The handmaid's tale” (1985) (”Tjänarinnans berättelse”, på svenska 1986), ”Kattöga” (1989), ”Alias Grace” (1996) och ”Oryx och Crake” (2003). Atwood engagerade sig tidigt i miljörörelsen och i arbetet mot klimatförändringar. Hon använder sedan länge ny teknik för att kunna möta lösare världen över utan att flyga. Visa mer

Läs mer: Katrine Marçal möter Margaret Atwood

Läs mer: Margaret Atwood skriver i DN om coronapandemin