Margaret Atwoods estetik kräver mod och tillit

Lyrik Margaret Atwood ”Innerligt” Övers. Inger Johansson Norstedts, 131 sidor Visa mer

Att skriva bra poesi med värme, innerligt, är något av det svåraste en poet kan ge sig på. Nästan alltid slår det över i sentimentalitet, självgodhet eller slapphet. Den medkänsla som så vackert ska bibringas läsaren, omvandlas snopet till egenkär slutenhet.

Det här vet förstås Margaret Atwood, som inte kan sägas vara känd för sin mjuka framtoning. Människans grymhet är ett återkommande tema i författarskapet, liksom de hierarkiska strukturerna i familjer, samhällen och antropocen.

Jag tror inte att jag har läst någon bok av Atwood som inte innehåller våld, ändå är det lätt att förstå varför hon tilldelades ett ”litterärt fredspris” förra året. Förståelsen av det mänskliga, inte sällan med hjälp av fiktiva utifrånblickar från dystopiska framtidsvarelser, mytologiska gestalter eller talande djur, gör henne till en av de främsta uttolkarna av vår art på jorden.

Jag hade tänkt undvika att nämna tv-serien ”The handmaid’s tale”, men det kanske bara är snobbigt. ”Tjänarinnans berättelse”, som gavs ut i original 1985, är en fantastisk roman och det är som romanförfattare Atwood briljerar. Även om hon debuterade som poet, 1961, och då och då utkommer med diktsamlingar. Som nu.

”Innerligt” är en diktbok i fem delar. Hon skriver sakligt och roligt i ett lagom långt (det vill säga ganska kort) förord om sin ungdomspoesi: ”Det var dikter på många teman: pioner, Ungernrevolten 1956, vintern, avhuggna huvuden. Det gamla vanliga.” Och, i lite mjukare ordalag, om dikterna i den här boken: ”De har kommit till mellan åren 2008 och 2019. Under dessa elva år blev saker och ting mörkare i världen. Dessutom blev jag äldre. Människor omkring mig dog.”

Helst hade jag velat citera hela förordet för att visa hur fint Atwood sätter tonen och tilltalar läsaren, det är mycket skickligt och avslappnat gjort. Man välkomnas in i boken ungefär som man kan bjudas in i ett kök, slå sig ner på en pall och få ett glas vin medan grytorna kokar och någon drar en historia. Det är alltså en innerlig atmosfär som sveper in läsaren, just innan själva dikterna sätter igång. Vilket gör att poesin möter läsaren ledigt och otvunget, vi är redan i samma rum. Ingen av oss verkar heller ha kommit först, det viktigaste tycks märkligt nog ha hänt. Lyssna på de första diktraderna:

Detta är de sena dikterna

Nästan alla dikter är sena,

förstås: alltför sena,

liksom sjömannens brev

som kommer fram när han har drunknat.

Så går vi genom boken, dikterna och jag, och pratar om det som har varit. Ibland tillsammans, ibland var och en för sig. Att det fungerar beror på den litterära paradoxen, när texten lyckas aktivera sitt ”här” – genom oväntade bilder, rytm och stilskiften – kan den frigöra det verkliga som finns bortom orden.

Det är den innerligheten som andas i dikterna. Ett slags ömsesidig respekt mellan text, författare och läsare. Vi vet alla tre att vi ingår i ett gemensamt meningsbyggande, ungefär som i dikten ”Den osynlige mannen”. Där skriver Atwood om hur serietecknarna löste problemet med att ”rita en osynlig man” genom att använda en streckad linje till konturerna.

Atwoods dikter är som den sortens seriefigurer. Både tydliga och tomma. Här finns en hänsyn till de osynliga, eller döda, till allt som inte går att ersätta med bokstäver. Det är en ogarderad estetik som kräver mod och tillit. Jag tycker om hur Atwood låter dikterna stå öppna, ”Innerligt” är en lättläst samling som också ovana diktläsare kan ta till sig.

Men ibland blir dikterna inte mer än konturskisser. ”O Barn” till exempel, som ropar ut visserligen akuta, men klichémässigt formulerade klimatkrisfrågor: ”O barn, kommer ni att växa upp i en värld utan fåglar?”, ”O barn, kommer ni att växa upp i en värld utan sånger?”. Kom igen Atwood, du kan bättre än så här.

De flesta dikterna står ändå stadigt och helheten överglänser de svagare enskildheterna. Inger Johanssons översättning är säker, särskilt rytmen och flytet sitter; att samlingen har översättning som ett sidotema gör det extra roligt att titta på detaljerna. Om titelordet ”Dearly”, eller på svenska ”Innerligt”, säger en dikt att ”Det är ett gammalt ord som bleknar nu.” Jag håller inte med. Med Atwoods dikter har ”innerligt” fått lystern tillbaka.

