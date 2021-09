Margit Richert: Paris Hiltons matlagningsprogram får mig att le åt min egen dumhet

Netflix – och den exekutiva producenten Paris Hilton, hon som alltid vill ha kontroll – hade nog hoppats på gratisreklam för serien ”Cooking with Paris” i form av hat och hån i sociala medier. För kvinnan som en gång var världens bästa på att vara känd för att vara känd måste förnedrings-tv värma bättre än ingen uppmärksamhet alls. Men Paris misslyckas till och med med sin parodi på Paris, och vad som än gömmer sig där inne förblir det dolt.

Jag sökte en kvinna och fann ett skal. Jag är besviken.

Ovanstående drapa antecknade jag raskt efter att ha sett del tre av sju i serien. Där satt den! Inget gör en lat skribent så lycklig som ett snyggt slut dit man sedan kan leda textåsnan. Min analys: Paris är passé i det nya landskap där både autenticitet och fejkad sådan är handelsvara. Och demokratiseringen av kändisskapet betyder att det sällan räcker att bara vara vacker eller rik – man måste skaffa sig en färdighet också; en analys eller ett hantverk som imponerar. Paris färdighet är… Paris, och det räcker inte i en tid när alla har råd att leka fram klädidentiteter.

Men hej vad jag och mina fördomar bedrog oss. Så lätt att tro sig veta vad man ser, när man letar efter en tes. I första programmet lagar en moderlig Kim Kardashian och Paris något slags frostiespanerade fattiga riddare med blå marshmallowsdekorationer. Paris nämner att hon är 40 (vi är jämnåriga, vilket bidrar till min fascination) och att nästa år vill hon ha barn. Därav detta försök att lära sig laga mat. Jag hånfnyser.

I första avsnittet lagar Paris Hilton och Kim Kardashian något slags frostiespanerade fattiga riddare med blå marshmallowsdekorationer. Foto: Kit Karzen/Netflix

I andra avsnitt är det stelt. Paris bjuder in folk hon påstår är vänner, men det framgår snart att de knappt träffats förut. Stackars lilla rika flicka, så ensam att hon får fejka fram vänner! Den påtagliga stelhet som präglar Paris ”misslyckanden” i köket irriterar. Hennes leende når ögonen först när hon misslyckas av misstag – först då har hon ju, i sina egna ögon, lyckats.

I efterhand förstår jag att hon är nervös. Hon försöker lyfta upp människor hon möter; människor hon vill ska lyckas, och hon vill att det ätliga glitter hon strösslar maten med ska fastna även på dem. Hon nämner gång på gång de framtida barnen. Jag fnyser vidare.

Först i avsnitt sju, när Demi Lovato gästar, lossnar allt. Maten går åt helvete under gemensamma gapskratt; framför allt är de båda trygga, bubbelfulla på äkta vänskap. De har känt varandra sedan Lovato var 15 – vid sidan av sångkarriären har hen varit öppen med sin psykiska ohälsa och sitt drogmissbruk. Lovato berömmer Paris dokumentär för att den har gett andra styrka. Paris är märkbart rörd när hon utbrister: ”Du inspirerade mig till att vilja vara sårbar.”

Med äkta skräck tar hon sig an en rå kalkon – ska hon nu bilda familj måste ju julmaten sitta. Hon lyckas, banne mig.

Vänta, va? Jag googlar. 2020 släppte Paris Hilton för första gången – i en Youtube-dokumentär – ifrån sig den exekutiva producentrollen. Resultatet blev ”This is Paris”. Ur skalet träder den sargade kvinnan fram. Hon berättar om den strikt konservativa uppväxten, pojkflickan med veterinärdrömmar. Det som verkade vara ett normalt tonårsuppror från en hårt hållen flicka ledde till att föräldrarna sände henne till ett ”internat” med bland annat tvångsmedicinering, misshandel och bältesläggningar. Först som 18-åring släpptes hon ut. Familjevännen Trump stoppade in henne i modellstallet. Och sedan läckte sexvideon, den som gjorde henne kändare än någon annan genom ett brutalt svek från mannen hon älskade. Där föddes Paris persona, den rustning som skyddade henne mot att gå under i 00-talets extremt misogyna backlash.

”I’m a rebel”, upprepar hon flera gånger i serien. Ja. Att så konsekvent skydda sin kärna, att bita ihop och så länge hejda impulsen att dra av sig masken, det är rebelliskt på riktigt.

De två sista avsnitten är varma, roliga. I det ena tar Paris med äkta skräck sig an en rå kalkon – ska hon nu bilda familj måste ju julmaten sitta. Hon lyckas, banne mig.

I allra sista avsnittet kommer mamma och syster Hilton på besök. Stämningen är avslappnad; en del verkar förlåtet. Och det framkommer att Paris är lyckligt förlovad. Nästa år ska det bli IVF-barn. Jag har slutat fnysa. Jag ler – med Paris och åt min egen dumhet.

