Maria Gunther: Här är fem favoritböcker om vetenskap

”Kärlekens raseri” av Ian McEwan Foto: Brombergs

”Kärlekens raseri”

Ian McEwan

Översättning: Maria Ekman, Brombergs

”Kärlekens raseri” handlar om hur Joe Rose får sin tillvaro och sin mentala hälsa krossade av en ballongolycka och en stalker. Men jag uppskattar mest Roses grubblerier om förhållandet mellan vetenskap och journalistik. Han har, som jag, doktorerat i fysik, lämnat forskningen för en företagsidé som inte höll, och sedan, som jag, mer eller mindre av en slump blivit vetenskapsjournalist. Även om han är framgångsrik kan han inte sluta att undra hur det hade gått om han hade fortsatt på forskarbanan, i stället för att nu vara en outsider som aldrig mer blir tagen på allvar av sina forna kolleger.

David Sumpters ”Tio ekvationer som styr världen”. Foto: Mondial

”Tio ekvationer som styr världen och hur du kan använda dem till din fördel”

David Sumpter

Översättning: Elisabet och Gabriel Setterborg, Mondial

Matematik är svårt att skriva böcker om, men David Sumpter, professor i tillämpad matematik vid Uppsala universitet, lyckas väl när han gör det som en självhjälpsbok. Enligt honom finns det tio ekvationer som har större inflytande över världen och våra liv än de flesta av oss är medvetna om. Som belöningsekvationen, som kan användas för att avgöra när det är dags att sluta följa en tv-serie.

Jag vågar inte lova att boken kommer att förändra ditt liv. Men en underhållande bok där man samtidigt får lära sig mer om både matematik och hur delar av världen fungerar kan vara värd att läsa ändå.

”Pandemier” av Amina Manzoor. Foto: Fri tanke

”Pandemier! Från spanska sjukan till covid-19”

Amina Manzoor

Fri tanke

Pandemier och virus har varit Amina Manzoors specialintresse så länge jag har känt henne. Det var en tillgång när vi arbetade ihop på DN, både före och under pandemin, och en tillgång när hon skriver bok om ämnet. Boken handlar bland annat om pandemins mer oväntade konsekvenser, som hur arbetet som medicin- och vetenskapsreporter påverkades. Amina Manzoor beskriver väl hur svårt men nödvändigt det är att hålla huvudet kallt och fortsätta att hålla sig till vad vetenskapen faktiskt säger och kan säga i en kaotisk tid där alla skriker efter tydliga svar och kunskapsläget förändras varje dag.

Bild från tv-serien ”I vår herres hage”, som bygger på James Herriots bokserie. Foto: Playground Television (UK) Ltd.

”Om dom bara kunde tala”

James Herriot

Översättning: Gertrud Hemmel (finns som ljudbok och på bibliotek)

Berättelsen om livet som veterinär i Yorkshire på 1930-talet inleds med att den unge Herriot ligger på ett kullerstensgolv mitt i natten och kämpar med en förlossning med en ko med trångt bäcken och en kalv med bakåtböjt huvud. Kons värkar pressar ihop hans arm, och snön från ladugårdsdörren landar på hans nakna, svettiga och blodiga rygg. Bredvid sitter ”farbror” från granngården och berättar hur en Riktig och Pålitlig veterinär skulle ha gjort. Ett träffsäkert porträtt av folk som till exempel själva vet bättre än forskare och experter hur klimatet fungerar eller hur en pandemi ska hanteras.

Carl T Bergstom och Jevin D Wests ”Calling bullshit”. Foto: Penguin

”Calling bullshit: The art of scepticism in a data-driven world”

Carl T Bergstrom och Jevin D West

Random House

”Calling Bullshit” är en handbok i konsten att känna igen, genomskåda och bemöta argument, statistik, diagram och forskningsresultat som ser övertygande ut men är vilseledande eller direkt felaktiga. Medan lögner alltid används för att bedra människor kan syftet med det författarna definierar som bullshit lika gärna vara att förvirra, sprida misstro eller undergräva förtroendet för pålitligare källor.

Boken är oumbärlig i dessa tider, och dessutom välskriven, rolig och en ren fröjd att läsa. Om det inte redan är på gång hoppas jag att den mycket snart översätts till svenska.

