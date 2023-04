Maria Maunsbach: Jag skulle bli magdansstjärna i Egypten

I vintras gick mitt soffbord sönder, ett jag ärvt av min farmor, vilket innebar att jag stod inför situationen att behöva köpa ett nytt. Det gladde mig eftersom jag länge gått och känt att det var ett ohyggligt tråkigt bord. Karaktärslöst. En konstant pockande irritation riktades mot möbeln, mina känslor var oresonliga – teak, fy fan vad fult. Och tråkigt. Så jävla, jävla tråkigt.

Farmor dog när jag var lite drygt tjugo år gammal och hennes soffbord var ett sådant man gärna ville ha: ett kvalitetsbord från mitten av 1900-talet. Min farmors hem var överlag fyllt av gediget arvegods, dansk design och en stram känsla, som jag, när hon dog, kände stor respekt inför. Av andras uttalanden att döma fanns det många åtråvärda saker hos henne, ett hem präglat av den tidens goda smak. Både hon och farfar var tandläkare till yrket och kom båda två från välbärgade familjer, vilket förstås syntes.

I vilket fall, när farmor lämnade denna jord tog jag emot soffbordet och var nöjd med det. Fram till alldeles nyss, när två av benen knäcktes och det stod klart att det inte var lönt att försöka reparera det.

Lustigt nog var känslorna jag hyste gentemot mitt soffbord samma sorts känslor som jag utvecklat gentemot min egen uppenbarelse, att jag blivit tråkig och stram. Jag hade kommit på mig själv med att välja sobra färger och stilrena kläder när jag var ute och talade om mina böcker, och jag hade, inför en middag, skaffat ljust rosa linneservetter. För all del väldigt fina servetter, men de klargjorde något för mig: jag gjorde estetiska val som en svensk, och jag tyckte inte om det. Linneservetterna ljöd som Hesa Fredrik i mig, fick mig att inse att jag glömt bort något essentiellt med mig själv, den jag var precis innan jag ärvde farmors soffbord.



Bordet påminde mig om sängen jag hade i Kairo

Jag påbörjade därför jakten på ett nytt, bestämde mig för att det skulle vara något helt annat än det jag haft de senaste tio åren – och efter ett tag snubblade jag över ett som fick mitt hjärta att bulta extra hårt. Soffbordet förde mig genast tillbaka till en tid i mitt liv då jag till fullo gav efter för min inre skata och omgav mig med helt andra ting är dem som gick att finna i min farmors, och numera även i mitt, hem.

Bordet påminde mig om sängen jag hade i Kairo.

Precis efter att jag tagit studenten, nyss arton år fyllda, hade jag siktet inställt på en enda sak: jag skulle bli magdansstjärna i Kairo. Mitt yrkesliv skulle utspela sig på ett av de femstjärniga hotellen mitt i stan, allra helst på en av de scener där Fifi Abdou – den objektivt mest kända magdansösen, men också min stora tonårsidol – tillbringat oräkneligt antal timmar. Sedan jag upptäckt magdansen fyra år tidigare, som fjortonåring, i brottarlokalen på allaktivitetshuset Älvkullen, hade jag knappt tänkt på annat. Författardrömmarna som jag haft som barn låg på is – det var bara magdans som gällde, och då var Kairo det enda självklara valet. Magdansens själva epicentrum. Hemstad inte bara till Fifi utan till många stora stjärnor som jag dittills bara fått se på dvd:er med halvdan kvalitet. Dina. Randa Kamel. Camelia. Aida Nour.

Foto: Stina Wirsén

Jag hade ingen aning om vad jag gav mig in på, fram tills att jag satte mig på planet hade jag aldrig bott någon annanstans än i Höör, men jag hade anmält mig till en kurs i arabiska – både dialekt och standardarabiska, ameya och fosha – som jag tänkte att jag skulle sysselsätta mig med innan jag fick mitt första magdansjobb.

Det skulle dröja innan jag lärde mig att vaggas till sömns av bilarnas eviga tutande

Första natten i Kairo bodde jag på hotell, via skolan skulle jag sedan ordna ett mer långsiktigt boende. Det var ett ganska tjusigt hotell på gatan Ahmed Orabi i Mohandessin, men det var ingen härlig upplevelse. Den natten sov jag mycket dåligt på grund av alla de nya ljuden: det skulle dröja innan jag lärde mig att vaggas till sömns av bilarnas eviga tutande.

Morgonen efter, under den första lektionen i skolan, var jag inte särskilt pigg. Jag hade svårt att hänga med – all undervisning skedde på arabiska redan från början, även om läraren, Yvonne, då och då var tvungen att kommunicera på engelska för att klassen skulle förstå. Innan vi gick på alfabetet och skriftspråket ville hon lära oss några viktiga fraser.

– Ishal, sade Yvonne.

Hon rörde handen över magen och skakade på huvudet, ansiktet formade hon till en grimas, som för att visa att det var dåligt. Ingen begrep vad hon menade. Yvonne försökte med ljud, fortfarande handen över magen: aaah aaah aaah. När klassrummet fortfarande inte förstod gav hon upp.

– Diarré, sade Yvonne. Ishal betyder diarré. Väldigt viktigt för utlänningar att kunna säga på apoteket.

Hon bad oss att säga efter henne för att få till uttalet och hela klassen skanderade i kör: ishal, ishal, ishal. Bredvid mig i salen satt en kvinna, med råge äldst av studenterna, och våra blickar möttes: situationen gjorde oss båda barnsligt fnissiga.

Gaveln var stoppad och klädd med röd satin och sängkläderna var en salig blandning av fleece, blommor och guldbrodyr

På rasten tog jag och min bänkgranne en kaffe och jag fick veta att hon nyss fyllt fyrtio, att hon flyttat till Kairo från Norge för att vara nära sin mycket yngre pojkvän som bodde i Luxor och drev en alabasterfabrik, men som olyckligt nog var förlovad i en annan kvinna.

– Men det gör inget, han älskar mig mest av allt, det vet jag, sade hon.

Vi blev genast vänner, och hon lovade att följa med mig efter skolan och titta på lägenheter.

Det var sängen som gjorde att jag tog den första lägenheten vi kom till. I dag skulle jag beskriva den som: något från Versaille, men från Wish. En enorm sirlig guldram, blommor, spiror och krökar. Gaveln var stoppad och klädd med röd satin och sängkläderna var en salig blandning av fleece, blommor och guldbrodyr. Det var det bästa jag någonsin sett, jag kunde, från en sekund till en annan, inte tänka mig en tillvaro i Kairo som inte inbegrep att jag sov just i den där sängen.

Norskan tyckte jag var knäpp som inte ville se vad det fanns för andra lägenheter att välja mellan, men jag kände i hela mig att detta var platsen jag skulle bo på.

Redan samma natt kröp jag ner i mina drömmars säng och upptäckte först då den långa spegelväggen som satt på väggen mitt emot – den som inrett hade verkligen tänkt på allt. Inget påminde om hur det var hemma i Sverige, och jag älskade det instinktivt och innerligt.

Efter en vecka på skolan tyckte jag att det var hög tid att ta tag i magdanskarriären. Illa kvickt blev jag slagen till marken, redan vid en första sökning på internet tvingades jag inse att det inte skulle bli så lätt som jag trott. Några jobb som magdansös fanns verkligen inte att söka och inte heller gick det att göra som i Sverige, anmäla sig till en kurs. Ville man fortbilda sig fanns det bara ett alternativ: leta reda på diverse magdansstjärnors nummer och ringa upp dem för att boka en privatlektion. Detta räckte tyvärr inte min arabiska till, så att göra som jag tänkt mig, få en lektion av självaste Fifi Abdou, sket sig fullständigt.

Från ytterdörren jag rakt in i hennes vardagsrum, i detta fanns inte en möbel som inte var klädd i leopardmönstrat tyg

I en av internets avkrokar hittade jag dock en hemsida tillhörande en västerländsk magdansös i Kairo, utöver dansandet drev hon ett bed & breakfast och till följd av detta fanns det en mejladress att nå henne på. Jag chansade, skrev ett mejl, och fick svar: absolut, jag kunde komma på en privatlektion. Till min stora glädje bodde hon bara några kvarter bort.

Från ytterdörren kom jag rakt in i hennes vardagsrum, i detta fanns inte en möbel som inte var klädd i leopardmönstrat tyg. Dansösen själv var helt klädd i rosa trikå, från topp till tå. Håret gick henne ner till midjan och runt anklarna hängde sirliga kedjor. Onda ögat hängde i strass runt halsen. Vad hon inte berättat på hemsidan var att hon i lägenheten hade minst tio katter – hon var djupt engagerad i gatudjurens situation. Katterna strök sig kring mina ben och dansösen plockade fram en dansmatta. Mitt i leopard- och kattdjungeln skedde undervisningen.

Hon lärde mig den då mest lysande stjärnan, Randa Kamels, signatursteg, och gav mig en introduktion till betydelsen av olika handrörelser i dansstilen shaabin (hur signalerar man att röka på och vad illustrerar en kniv eller pistol). Efteråt erbjöd hon sig att för min räkning ringa Aida Nour – en livs levande legend – och boka in en lektion.

Det var det mest normbrytande rum jag stigit in i, och utan att hon visste om det visade min lärare mig att vad som helst var möjligt

Min lärare hade fortfarande en fast telefon och den var belägen i sovrummet. Hon bad mig att följa med in dit för att ringa, så att jag kunde svara på vilka tider som fungerade. Det som mötte mig var en syn för gudarna.

På sängen skådade jag Hello Kitty-påslakan, på golvet låg en Hello Kitty-matta, telefonen var i form av Hello Kitty själv och i taket hängde en ljuskrona: också den i Hello Kitty-tappning. Allt i rummet var rosa, inklusive väggarna.

Illustration: Stina Wirsén

Det var det mest normbrytande rum jag stigit in i, och utan att hon visste om det visade min lärare mig att vad som helst var möjligt. För en sak var tydlig, det kände jag utan att hon behövde säga något särskilt om det, och det var att Hello Kitty- och leopardbonanzan i hennes hem var på allvar, det var ett uttryck för hennes stil och smak – inte för något vansinne. Detta var vad hon tyckte var vackert, vad hon ville omgärda sig med, både natt och dag. Ingenting i magdansösens hem var på skämt. Jag tyckte det var underbart, samtidigt som det skrämde mig.

Det gick så sakteligen upp för mig att jag befann mig på en plats vars estetiska regler – hur man ger uttryck för God Smak – inte alls var de samma som hemma i Sverige. Det som jag själv tänkt på som härlig kitsch: mina magdansdräkter, den nya guldiga sängen – de kanske inte var det. Det kanske bara var fina, utan ironi. Det var en hisnande tanke som jag genast bestämde mig för att omfamna.

Trots att jag inte hade någon man irrade jag runt i timmar för att hitta en butik som sålde la pièce de résistance: paljettrosor som blinkade och spelade musik

Jag tog mig an omfamnandet av Kairos estetik på största allvar: jag köpte leopardmönstrade kaftaner att glida runt i på stan, jag införskaffade en sänglampa i plast vars guldiga botten var formad som ett äpple och fungerade som en klocka (med glittriga visare) och jag hängde, likt Hello Kitty-kvinnan, kopiösa mängder strass på min kropp. En av mina egyptiska väninnor lärde mig om malabis al khamis –”torsdagskläder” – som, enligt henne, var spexiga underkläder man skulle ha på sig kvällen före veckans ledighet, för att festa till det lite extra med sin man.

Trots att jag inte hade någon man irrade jag runt i timmar för att hitta en butik som sålde la pièce de résistance: paljettrosor som blinkade och spelade musik. Jag köpte flera olika par, bland annat ett par i form av ett grönt hjärta som spelade bjällerklang och ett annat, med röda paljetter, som spelade ”Für Elise”.

Till Aida Nour åkte jag tillsammans med en kompis, en privatlektion hos henne var dubbelt så dyr som hos Hello Kitty-kvinnan. Aida Nour bodde i Giza, en timmes taxifärd från Mohandessin och det var inte lätt att hitta dit. Hon öppnade iförd galabeya av fleece, med ett stort tryck av Nalle Puh på magen, en grön turban, en cigg i mungipan och en avmätt blick som talade om att hon sett många förväntansfulla skandinaviska flickor komma och gå.

Det är som med skrivande: det är skillnad på att kunna många ord och på att veta hur man ska sätta ihop dem för att det ska bli litteratur

Hos Aida Nour – när hon instruerade och undervisade om stilen baladi – tvingades jag inse att jag lärt mig mycket mindre i brottarlokalen än vad jag trott, att magdansstjärneepitetet definitivt inte var inom räckhåll. Jag var duktig för att komma från Höör, men jag hade oändligt mycket kvar att lära. Det är skillnad på att kunna stegen, och på att faktiskt förstå dem och veta vad man ska göra med dem – och varför. Så som det också är med skrivande: det är skillnad på att kunna många ord och på att veta hur man ska sätta ihop dem för att det ska bli litteratur.

Men detta, att jag inte skulle bli någon professionell magdansstjärna, spelade mig inte så stor roll när det väl kom till kritan. Jag hade fullt upp med allt som Kairo hade att erbjuda och jag hade förälskat mig djupt i staden – bara att få vara där räckte.

De ting som gjorde mig lyckligast, näst efter min guldiga säng, var ett par skor. Jag såg dem redan första veckan, i en skoaffär ganska nära där jag bodde, men initialt var jag för feg för att köpa dem. Förstod inte när jag skulle kunna använda dem. De var liksom för mycket även för mig, men en dag, när jag druckit några glas vin med norskan – vars romantiska möten med den yngre pojkvännen var så hemliga att vi manövrerade dem med flera olika kontantkortstelefoner – och jag förvandlats till min egen Hello Kitty-kvinna gjorde jag slag i saken. Jag lät den trevlige butiksinnehavaren klä min fot med fullkomlig perfektion: ett par stilettklattar, förstås i guld, men där klacken inte var en vanlig rak klack, utan i stället var formad som en sjöjungfru. Sällan har jag så innerligt översköljts av känslan av skönhet – skorna var, på riktigt, det vackraste jag sett. Jag älskade dem helt utan ironi.

Sjöjungfrurna ledde mig hem på bästa sätt, kanske var det den första promenaden i livet då jag kände mig fullständigt till freds

Jag behöll skorna på och betalade, sedan gick jag ut i staden. Sådant som annars störde mig, männens ständiga rop och blickar, värmen och bullret, bekom mig inte det minsta. När en yngling vid ett kaffeställe skrek: ya eshta bil laban (typ: kurvig med mjölk) efter mig kände jag snarare att jag höll med. Sjöjungfrurna ledde mig hem på bästa sätt, kanske var det den första promenaden i livet då jag kände mig fullständigt till freds, som om jag var mig själv; en sammanhållen och egen person, inte bara disparata och utspridda delar av en människa. De nya skorna limmade ihop mig.

När jag, precis innan jul, fick syn på soffbordet mindes jag allt detta; att jag en gång i tiden var en ung kvinna med sjöjungfruskor och magdansstjärnedrömmar. Åren mellan tjugo och trettio tvättade bort överdådet – det kommer en punkt där det är svårt att tycka att förgyllt puttebläck är det vackraste som finns. Jag blev också en sådan, precis som alla andra medelålders kvinnor med okej inkomst, som vill ha linneservetter och kvalitetsskor snarare än svettig plast. I det nya soffbordet fann jag den storslagna kompromissen, en hommage till både mitt nu och då. Gedigen, tysk, sjuttiotalsdesign – men ett bord vars stomme är en stor, förgylld, sirlig blomma.

En grådassig dag i januari levererades det och när jag packade upp det fylldes jag av exakt samma känsla som när jag för första gången såg den guldiga sängen: det var det bästa jag någonsin sett. Jag översköljdes av skönhet, nöjd över att mitt vuxna jag äntligen förstått att den sannaste lyxen är möjligheten att plocka russinen ur alla kakor man gillar. I dag vet jag detta: mellan linneservetter och pråligt bladguld finns inga konflikter.

