Maria Maunsbach: Sverige är ett inskränkt land och det gäller också i Höör

Jag ligger i gästrummet hemma hos mamma och slumrar, vid fotänden har jag knycklat ihop sängöverkastet och filten med kattungar på. Det är strax efter lunch, jag har åkt till Höör för att fika och hämta syrat smör och grädde på Reko-Ring. Jag befinner mig mitt emellan sömn och vakenhet, dåsig, varm, svetten ligger som ett andra skinn över mig.

Dörren slås upp och in kommer min bror. Det går fort. På en sekund står han framför mig, han ställer sig bredbent i attackläge vid sängen. Han vrålar med djup och bullrande röst: ”Hands up motherfucker!” Han lyfter armarna framför sig, i händerna håller han en banan. Han skjuter mig. Pang pang pang! Sömnen som jag nyss varit nära försvinner ögonblickligen.

”Vafan vill du?” säger jag.

Han skjuter igen, låter som en kulspruta. Bananen skakar i luften. Ratatatatata!

”Vad gör du här?” säger han.

”Jag ska fika och köpa smör.”

I höst fyller mannen med bananen femtio, han har i sexton år – sedan vår bror dog – bott hos min mamma. Det är vi tre som är den innersta familjen i en i övrigt stor och brokig skara. Mamma skaffade tre barn med tre olika män; det har medfört syskon och fastrar och kusiner på olika håll. Men min mamma och min bror och jag, det är vi som är kvar av den lilla familjen. Det är vi som är vi:et, om ett sådant finns.

De bor alltså ihop i Höör, mamma och min bror, och jag är ensam i Malmö. Ibland får detta faktum mig att lamslås av en bråddjup känsla av att befinna mig på fel plats. En gång på åttonde mars, precis i början av min offentliga karriär, hade jag medverkat i ett feministiskt panelsamtal i Malmö – vi hade inte kommit fram till någonting av värde – det var sent på kvällen och mamma ringde. Hon fick fram enstaka ord mellan skrattsalvorna. Det hon berättade: hon hade tvingat min bror att gå ut och åka pulka i trädgården, om och om igen nerför den minimala slänten hon har ut mot den stora allmänningen. Det skedde efter klockan tio på kvällen för att grannarna inte skulle se, båda hade åkt med pannlampa för att kunna manövrera i mörkret. ”Jag sa ti han att han va tvungen för att det är internationella kvinnodagen”, sade mamma och skrattade ännu mer. Då började jag gråta, helt utan förvarning.

”Denna lilla stad ligger precis mitt i Skåne, den har endast en korsning med rödljus men desto fler rondeller. Den som åkt sträckan Malmö–Stockholm har susat förbi.” Foto: Malin Lauterbach

Varför var jag inte där, med dem, iförd pannlampa och mammas fula trädgårdshandskar i brist på bättre vantar? Jag längtade efter att glida förbi Hardys, cirkla runt i rondellen, se Jeppavallens konstgräsplan upplyst i mörkret och den bombastiska Thailändska fontänen som mammas grannar installerat på uppfarten, allt för att till slut befinna mig utanför hennes dörr.

Sedan jag flyttade ifrån Höör för drygt tio år sedan har befolkningsmängden i centralorten så gott som fördubblats. Nybyggena står som spön i backen, lägenhetskomplex smäller upp kring stationen och likt prunkande fång av kantareller breder villaområdena ut sig. Tätortens befolkning uppgår till dryga trettontusen invånare, i kommunen bor sjuttontusen. Detta har alltså hänt sedan jag flyttade: jag bör numera referera till Höör som en liten stad och inte en by.

Därför: denna lilla stad ligger precis mitt i Skåne, den har endast en korsning med rödljus men desto fler rondeller. Riksvägarna 23 och 13 klyver platsen och den som någon gång åkt sträckan Malmö–Stockholm har susat förbi. Cirka trettio minuter från Malmö passerar man Höör utan att stanna.

Men att orten gått från by till stad, rent tekniskt, bekommer inte de som bor där. Det ser man exempelvis på Facebookgruppen ”Höör – vad händer på byn?” och dess avstickare ”Höör – vad händer på byn? (Ocensurerat)” där livet i kommunen diskuteras. Det är det vanliga, någon har stängslat dåligt kring sina kor och nu går de lösa och den ansvarige söks med ljus och lykta, en annan letar efter en bra fransförlängare, några ungjävlar har haft fest på Fogdaröd och skränat för mycket – men mest är det reklam för olika aktiviteter. Det kan vara healing i Maglasäte, en barockfestival i Kulturhuset Anders eller korvgrillning med scouterna.

By eller stad? Höör befinner sig någonstans mitt emellan. Foto: Malin Lauterbach

Det är, motsatt till vad man kanske kan tro, ungefär samma saker som tas upp i båda grupperna – även om den ocensurerade skapades till följd av att man i den första inte fick lov att skriva vilka rasistiska tillmälen som helst. Någon ansåg att det behövdes en plats där folk kunde säga sanningen. Resultatet tycks dock visa att den ocensurerade sanningen också handlar om reklam för massage och var man får tag på ensilage.

By är en identitet och den kvarstår även om tecknen på den stora inflyttningen är tydliga: stenugnsbakade pizzor i Tjörnarp, tidigare nämnda Reko-Ring med veganska bakverk, opastöriserad mjölk, grönsaker en masse och mängder av ekologiska ägg. Och nu senast har Jysk öppnat uppe vid City Gross. Det som under min barndom var berättelsen om bygden: ”Höör har tolv pizzerior och lika många frisersalonger, men inget annat” kommer snart att vara ett minne blott. Det är just sådant som Jysk som markerar förvandlingen från landsbygd till stad; kedjornas intåg. Ett större utbud. En känsla som kryper sig på – här finns saker att göra. Det och faktumet att du aldrig behöver lämna platsen för att tillgodose dina behov. I Höör pockar det på i rask takt, orten växer lika hastigt som en tonårspojke mellan åttan och nian.

Jag lämnar gästrummet, går ut till köket och hjälper mamma koka kaffe. Vi plockar fram koppar och glas. Kladdiga chokladmuffins med Baileys-ganache som hon bakat. Det är ett recept hon lärt sig av mig en gång i tiden. Vi ställer ut allt i trädgården, vid det finare av mammas två trädgårdsmöblemang. Den som ska komma på fika är min döde brors gamle kompis, Oscar. Honom adopterade jag, mamma och min levande bror in i familjen efter dödsfallet, men nu var det länge sedan vi sågs. Han har nyss fyllt fyrtio, det skulle min döda bror också ha gjort i november i år.

Cirka trettio minuter från Malmö passerar man Höör utan att stanna. Foto: Malin Lauterbach

Oscar ska få en present, min bok ”Lucky Lada och jag” – som mestadels handlar om Höör – med en signatur. Jag har skrivit något sant på försättsbladet, nämligen: Tack för inspirationen.

Jag har, utan att fråga, stulit från honom på flera ställen i manuset.

Han är sig lik när han kommer, tatueringarna slingrar sig över benen och längs armarna. Han går på ett sätt som jag minns att min bror också gjorde, och som mannen jag är förälskad i nu gör; som om de är fyllda med luft. Stora. Bredbenta. Jag skulle kalla det för pösigt i brist på bättre ord, men snarare är det ett sätt att ta sig fram i världen som är fysiskt högljutt. Motsatsen till vänt. Det är ett sätt att äntra ett rum med bröstkorgen först. En del skulle kalla det för burdust, men det får mig att känna mig hemma. Tryggheten sväller i mig när jag möter en sådan gångstil.

Ja, inte är det värre i Höör än i Hörby eller Sjöbo, eller för den delen: norrut. Sverige är ett inskränkt land och det gäller också här

Jag hör på mamma att hon blir oerhört glad att se honom, hon hälsar inte genom att säga hej, i stället säger hon:

”Ja men hallå Oscar!”

Ett ja men hallå med en glad och ljus ton i rösten är få förunnat, andra får nöja sig med ett slätt hej. Vi slår oss genast ner i trädgården. Stämningen är mjuk och familjär.

”Jag ska skriva en text om Höör till DN. Om ni skulle berätta nåt om Höör, vad skulle ni berätta då?”, säger jag.

”Det är ju det med att det finns både kött- och ostaffär”, säger mamma. ”Och sommaroperan och att det byggs vid stationen.”

Höör präglades förr av friluftslivet. Foto: Malin Lauterbach

Just detta med kött- och ostaffär verkar viktigt. Även det före detta kommunalrådet Anna Palm sade kött- och ostaffär när jag inför en gemensam intervju med oss båda i våras frågade henne vad som var bra med Höör. Och ostaffären i Höör är bra, den hugade kan köpa marconamandlar och Delice de Bourgogne även där, långt från storstaden.

”När jag tänker på Höör tänker jag på friluftslivet”, säger Oscar. ”Att vi alltid var ute. Skåneleden. Sjöarna. Skogen. Frostavallen.”

Det som nu sker har hänt mig förut, så sent som för några dagar sedan. Jag träffade min döde brors farbror och faster, de bor i Sätofta – när jag växte upp en ort separat från Höör, men nu har de två samhällena i kommunen växt ihop – och frågade samma sak, vad skulle de berätta om Höör?

Det lät ungefär likadant. Nybyggnationer, något om det nya spaet på Gästis, och jag ombads skriva att det är bra kommunikationer med tågen. Lätt att ta sig dit, lätt att ta sig därifrån. En timme och en kvart till Köpenhamn.

Som med alla generella sanningar är den om Skåne – och Höör – såklart till viss del rätt och riktig, men för merparten som bor och lever där; alldeles för svepande.

Alltså, inte ett ont ord yppas när de jag känner i Höör ska berätta om sin hemstad. Jag får för mig att detta fenomen är inflyttningsorten som talar, som tar spjärn mot den fördomsfulla bilden av en komplett utarmad landsbygd. Instinktivt vill man svara: här är det minsann bra, här kan man leva ett bra liv.

”Men om ni skulle säga nåt dåligt då?” frågar jag.

”Det är väl inskränkt”, säger Oscar.

”Är det mer inskränkt här än nån annanstans?”

”Nä.”

Hans nä är diftongfyllt med emfas. Vi skrattar. Ja, inte är det värre i Höör än i Hörby eller Sjöbo, eller för den delen: norrut. Sverige är ett inskränkt land och det gäller också här. Och för de som bor här är det inte bilden av bygden de vill förmedla, det är de alldeles för vana vid. Alltsedan det sverigedemokratiska bokbålet i Höör, 1996, och det första sverigedemokratiska kommunfullmäktigemandatet har historien om det rasistiska, inskränkta, pissiga Skåne präglat den större berättelsen om platsen. Men många känner inte igen sig själva, sina värderingar, sitt liv, i detta. De vill vara – och är – något annat än vad som påstås, även om de också har mängder av historier om fullblodsrassar de behövt manövrera. På arbetet, på City Gross eller i vänskapskretsen.

Hardys, en av Höörs samlingspunkter. Foto: Malin Lauterbach

Som med alla generella sanningar är den om Skåne – och Höör – såklart till viss del rätt och riktig, men för merparten som bor och lever där; alldeles för svepande. Det kan jämföras med mottagandet av ”Jakten på en mördare”, tv-dramatiseringen av händelseförloppet kring Helénmordet och jakten på Ulf Olsson – hyllad runt om i landet: inte alls omtyckt i Höör och Hörby. Så är det alltid med material som utgår från verkliga händelser, de som var där kommer inte att uppskatta förenklingarna. Fiktionens – eller, för den delen, den allmänna poängens – behov av tydliga bilder är ofta smärtsam för de som porträtteras. Jag som författare vet det alltför väl, högst skyldig till att åsamka människor förenklingens smärta.

Mamma plockar fram en sockerkaka, när Oscar kommer på fika räcker det inte med en sort. Hennes sockerkaka är av det slaget att det skapas ett lager maräng över det fluffiga inkråmet när den bakas. En kaka vars resultat är vitt skilt från det man får av standardreceptet på sockerkaka som kommer upp om man söker på just det: sockerkaka. Mammas version är svårare att söka fram.

Min bror hann endast börja jobba på Höörs plåt, den arbetsplats som då slukade flest unga män i kommunen – längre än så kom han inte innan han dog.

”Spelar du hockey fortfarande?” säger min bror till Oscar.

”Jag åker skridskor ibland”, svarar Oscar.

Min bror säger att Oscar kan väl säga till när han ska åka, han vill följa med.

Det är så det blir, trots att sommarvärmen ligger över oss infinner sig en längtan efter broderliga aktiviteter. Vi säger det förstås inte, men i Oscar ser vi alla tre – jag, mamma och min bror – den man som vår saknade bror skulle ha blivit. I Oscar finns facit. Framför oss skulle en före detta ungdomsvilde, men numera lugn man, ha suttit. Över allt annat är det vad Höör är för mig, den enda plats där hela min innersta familj existerat.

Oscar och min bror levde rövare som unga, alltså sådär på riktigt, så att alla runt omkring var oroliga. Inget röveri på halvfart, samtidigt som de var som många knegarkillar på landsbygden är mest. Sedan blev Oscar lastbilschaufför, slet ut sig och fick skador i axeln. Min bror hann endast börja jobba på Höörs plåt, den arbetsplats som då slukade flest unga män i kommunen – längre än så kom han inte innan han dog. Efter några års förvirring följde Oscar sin dröm: han blev tatueringslärling på en studio i Höör. Nu är det där han arbetar, som tatuerare.

Familjens vän Oscar var lastbilschaufför men slet ut sig och blev tatuerare i Höör i stället. Foto: Malin Lauterbach

”Jag hade en kund som kom in häromdagen”, berättar Oscar. ”Han ville ha en Wunderbaum under armen, på sidan av bröstkorgen. Den skulle vara i skånska flaggan.”

”Näää”, säger jag.

”Jo”, säger Oscar. ”Och ni vet, där är ju en sån liten ruta där det står vad den doftar. Så jag frågade det, vad ska det stå här då? Tranbär kanske? Och då bara tittade han på mig och sa … ”

Han drar ut på det. Sedan återger han det kunden sagt:

”Det ska stå fitta.”

”Vadå skrev du fitta då?” säger jag.

”Ja”, säger Oscar, ”klart jag gjorde.”

”Vilken jävla idiot”, säger mamma.

Alla skrattar. Vi vet inte vem killen är, någon i trettioårsåldern enligt Oscar, och samtidigt vet vi ändå exakt vem det rör sig om. Vi känner honom allihopa, han fanns i Oscar själv som yngre och han fanns i min döde bror när han levde. Det är en bygdens son som tatuerat sig.

En kunds tatueringsönskemål om vilken doft hans Wunderbaum skulle få. Foto: Malin Lauterbach

När vi fikat klart och avhandlat vem som numera bor var, vilka som råkat illa ut sedan vi senast pratade, samt att Oscar berättat – och blivit hånad för – att han i veckan åt den mest ungkarlsaktiga måltiden någonsin: två stekta kotletter med ranchchips och ett glas mjölk, är det dags för honom att bege sig. Mamma överräcker presenter som han ska ta med sig till sina döttrar, och vi tar avsked. Alla med en känsla av att vi borde ses oftare.

De som flyttar till Höör är akademiker som vill odla sina egna grönsaker och känna sig nära naturen; sådana som inte har råd att köpa en stor villa i Kivik

Jag och mamma sätter oss i bilen för att köra till Reko-Ring. Lummigheten är slående och till och med inne i tätorten är naturen påtaglig. Jag vet inte om det är jag som blivit vuxen, att jag numera kan se hur en plats faktiskt ser ut, att jag lärt mig reagera på gamla vackra hus, men när vi åker genom Höör känns det vissa sträckor som om det lika gärna kunnat vara Borrby på Österlen; så pittoreskt är det. Över lag är det också på det viset, Österlen trycker på. De som flyttar till Höör är akademiker i min ålder som vill odla sina egna grönsaker och känna sig nära naturen; sådana som inte har råd att köpa en stor villa i Kivik.

Reko-Ring tar plats på Stiftsgårdens Åkersbergs parkering, utlämningen pågår i en halvtimme. När jag letar efter min leverantör hör jag en av bönderna, en barsk kvinna, i en diskussion med en inflyttad amerikan utbrista snudd på aggressivt:

”I hate cherry trees, just cut them down. All of them.”

Bonden jag hämtar grädde och smör av är en kvinna med en gullig bebis i bärsele på magen. Hennes gård är ekologisk och utanför Tjörnarp. Kunderna är av blandad sort, med liten övervikt av damer med långt grått hår och luftiga tunikor. Jag får grädden i en glasflaska med skruvlock och smöret är inslaget i beige papper och natursnöre. Det slår mig vilken skillnad det är från när jag var barn, då var inte närheten till bönderna något som ansågs fint. Bonnarna var töntar och det man hade dem till var att – om man hade bonnabarn i klassen – supa i deras maskinhallar. Nu ser det onekligen annorlunda ut.

Maria Maunsbach Foto: Julia Lindemalm

För att komma till bilen sneddar jag och mamma genom bokskogen, hon väser att jag ska akta mig för brännässlorna, och när jag sitter på tåget är jag lugn och öm. Övertygad om att grädden kommer att vara den godaste jag smakat på evigheter (det var den, ovispad över jordgubbar) och det står alldeles klart för mig vilka bilder som ska föras ihop för ett så samlat porträtt av ett samtida Höör som möjligt.

De är: ekologiska gårdar, underskön natur, optimism och inskränkthet – allt insvept i ångorna från en skånsk, fittdoftande, Wunderbaum.

Maria Maunsbach Född: Höör Bor: Malmö Har gjort: Tidigare programledare på Sveriges Radio. Har skrivit tre romaner ("Bara ha roligt", "Hit men inte längre" samt "Lucky Lada och jag". Driver Debutantscen Malmö och har skrivit pjäsen "En magisk man" för Malmö Dockteater. På väg att göra: Ska under hösten skriva en pjäs för Folkteatern i Göteborg och skriver på nästa roman. Önskedröm för Höör efter valet: "Jag önskar ett valresultat där de som ska ansvara för kommunen ser till bygdens bästa och att detta i grunden innebär saker som: öppenhet, omsorg, generositet och en övertygelse om att värna det kollektiva och att arbeta för en stark gemenskap på platsen. (Detta är förstås min önskan inför valet även på ett nationellt plan.)"

