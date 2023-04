Maria Ressa: ”AI kan bli mycket mäktigare än sociala medier”

Logga in

Jag blir lite förvånad när Maria Ressa kommer gående mot mig med ett skinande leende i lobbyn till ett lyxhotell i sydkoreanska Seoul. Det var inte självklart att vi skulle träffas här.

Varje gång Maria Ressa, 2021 års mottagare av Nobels fredspris, vill lämna hemlandet Filippinerna måste hon skriva till Högsta domstolen för att be om tillåtelse.

I ett led av den filippinska regimens psykologiska krigföring mot Ressa låter de henne alltid vänta till sista stund innan hon får besked om resetillstånd.

Förra året nekades hon en resa för att besöka sin cancersjuka mamma i USA, med bara några timmar kvar till flygningen. Gråtande fick hon ringa mamma och säga att de får ses en annan gång.

Den här veckan fick hon tummen upp från domstolen.

Under den tidigare presidenten Rodrigo Dutertes auktoritära regim bedrevs en häxjakt på journalister, och Ressa var en av de som drabbades värst. Som redaktör för den inflytelserika nyhetssajten Rappler åtalades hon på tio punkter och dömdes för en rad godtyckliga skattebrott som riskerade att ge henne 34 år i fängelse. I januari lyftes fyra av åtalspunkterna.

– Det har blivit lättare att andas nu. Men om de vill kan de fortfarande spärra in mig för livet, säger hon.

Maria Ressa är på besök i Seoul för Democracy Summit, en konferens som samlar statschefer, journalister och filantroper för att diskutera demokratins kris i fem världsdelar. Ressa leder det asiatiska kapitlet av konferensen och samsas på scen med bland andra Sydkoreas president Yoon Suk Yeol och sju ministrar från asiatiska länder.

Efteråt dricker vi afternoon tea i hotellets absurt tjusiga penthouse, med väggpaneler i hinokiträ och utsikt över hela Seoul.

En harpist underhåller med ledmotivet från den japanska familjefilmen ”Min granne Totoro”.

Ressa ber nästan om ursäkt för att vi träffas så här, förklarar att det är konferensen som betalar för kalaset, medan en servitör i välskräddad svart kostym förser oss med scones, bakelser och porslinskoppar med darjeelingte.

”Jag är inte redo att överge Filippinernas demokrati”

I Ressas nya bok ”Konsten att bekämpa en diktator” beskriver hon uppväxten i fattigdom i Filippinerna, med en ensamstående mamma efter att pappan dog i en bilolycka. Numera hamnar hon ofta på sådana här palats, under globala konferenser där statschefer och filantroper diskuterar demokratins kris. Men för det mesta är hon hemma i Manilla, där hotet om livslångt fängelsestraff fortfarande hänger över henne dagligen.

Så varför stanna i Filippinerna, med dessa ständiga hot? Varför inte söka asyl i ett demokratiskt land?

– Det främsta skälet är Rappler, min nyhetssajt. Det vore ett svek mot alla mina kollegor och allt jag jobbat för om jag flydde från landet. Det andra skälet är det filippinska folket. Jag är inte redo att överge Filippinernas demokrati. Det skulle symbolisera en oåterkallelig vändpunkt för journalistiken och demokratin. Det skulle bekräfta de värsta lögnerna om mig. Så jag kommer inte att röra på mig. Att flytta vore att ge upp. You gotta stay and fight, säger hon.

Maria Ressa tilldelades Nobels fredspris i oktober 2021 tillsammans med den ryska journalisten Dmitrij Muratov. Foto: Stian Lysberg Solum/TT

Maria Ressa har nu tre ödmjuka mål på sin ”att göra”-lista.

Undvik fängelse. Laga internet. Rädda den globala demokratin.

Det är kanske inte förvånande att hon jämför sig med både Sisyfos och Kassandra i den nya boken.

Men privat är hon en munter och varm person, och brister gång på gång ut i högljudda skratt som får de tjocka ögonbrynen att böja sig som halvmånar. Kanske är det en naturlig försvarsmekanism för att hantera den bistra politiska verklighet hon skildrat som journalist i tre decennier, samtidigt som hon själv utsätts för oavbrutna trakasserier och hot.

25 journalister dödades under Dutertes regim. Ressa utsattes för koordinerade trakasserier från presidentens digitala trollarméer.

– Som mest fick jag flera hundra dödshot om dagen, säger hon.

Varför verkar allt fler länder, inte bara Filippinerna, tampas med auktoritära ledare, demokratiska kriser och orkestrerade hatkampanjer? Maria Ressa har försökt besvara de frågorna i två decennier.

Hon har länge varit tydlig med att hoten mot demokratin inte bara kommer från auktoritära regimer, utan även från ett digitalt informationsklimat som spätt på hat och extremism, där de sociala plattformarna underlättat despoternas krig mot sanningen.

Som en kanariefågel i gruvan varnade Maria Ressa tidigt för Silicon Valley och de sociala mediernas potential att skada journalistiken och demokratin. Hon såg den demokratiska och humanitära krisen under Duterte i Filippinerna som ett ovanligt tydligt exempel på en dynamik som kunde upprepas i andra länder, inte minst i Trumps USA.

– Filippinerna fungerade som försökskanin för demokratins kollaps. Det som hände här skulle sedan sprida sig över världen. Jag träffade nyligen Chris Wylie, visselblåsaren från Cambridge Analytica som låg bakom Trumps digitala kampanjer. Han beskrev hur Filippinerna bokstavligen var ett pilotprojekt för att se hur desinformation och lögner kan splittra ett samhälle. Samma taktik applicerades sedan på USA, säger Ressa.

Hon menar att de asiatiska länderna varit särskilt sårbara för de sociala plattformarnas påverkan på nyhetsklimatet och demokratiska samtal.

”Jag brukar säga att Filippinerna var en koloni i 500 år och sedan ett kloster i 50 år”

Enligt Freedom House, som kartlägger demokratins globala hälsotillstånd, har mer än 70 länder backat när det gäller demokratiska rättigheter på 2000-talet. Ressa citerar färsk forskning från V-Dem-institutet i Göteborg som visar att de sydostasiatiska länderna drabbats värst av demokratins backlash.

Steven Feldstein, en forskare på Carnegie Endowment, har skrivit att tre asiatiska länder går i bräschen för en ny tidsera av digital tyranni: Kina, Thailand och Filippinerna, där censur, övervakning och allt mer avancerad AI samverkar för att skapa en ”ny frontlinje av förtryck”.

Varför är det värst i Asien?

– Många av de sydostasiatiska länderna är starkt religiösa, med utbredd vidskeplighet, rigida samhällshierarkier och undermålig pressfrihet. Jag brukar säga att Filippinerna var en koloni i 500 år och sedan ett kloster i 50 år. Det har skapat ett bördigt landskap för desinformation, säger Ressa.

I Ressas nya bok ”Konsten att bekämpa en diktator”, som kommer på svenska nästa vecka, kartlägger hon tålmodigt hur teknikplattformarnas bidragit till demokratins sönderfall. Foto: Dave Tacon/TT

När Ressa år 2021 tilldelades Nobels fredspris, tillsammans med den ryska journalisten Dmitrij Muratov, var det inte bara en seger för journalister världen över utan även ett erkännande för kritiken mot Facebook, Youtube och de stora sociala plattformarna som skadat demokratin globalt.

I Ressas nya bok ”Konsten att bekämpa en diktator”, som kommer på svenska nästa vecka, kartlägger hon tålmodigt hur teknikplattformarnas bidragit till demokratins sönderfall.

Det värsta exemplet är Myanmar, där de sociala plattformarnas intåg bidrog till ett folkmord på rohingyamuslimer, med minst 700 000 flyktingar och 30 000 döda. FN:s rapport från förödelsen pekade specifikt ut Facebooks aktivitet i landet som en avgörande faktor för folkmordet. Internetforskaren Zeynep Tufekci kallade tragedin ”det första fallet av etnisk rensning som drivits av sociala medier”.

– Borde inte allt ha förändrats efter Myanmar? Facebook tvingades själva erkänna att de skapat teknik som bidrog till ett folkmord. Men i stället har samma sak fortsatt hända. Jag har sett med egna ögon hur det fungerar i Indonesien, där sociala medier kan få de raraste småbarnsmammor att förvandlas till våldsbejakande lynchmobbar.

I många år reste hon till Silicon Valley och varnade för den här utvecklingen – för döva öron.

2017 bjöds hon in till Facebook för ett personligt möte med Mark Zuckerberg. Hon hoppades diskutera reformer, men Zuckerberg ville i stället veta hur han kunde expandera plattformens räckvidd i Sydostasien.

– Jag trodde att han skämtade, men han menade allvar. Hans målsättning har alltid varit tillväxt oavsett de humanitära kostnaderna.

Ressa betonar särskilt de biologiska förklaringarna till sociala mediers destruktiva effekter på samhällsklimatet.

– Plattformarna lyfter innehåll som gör oss arga, för att det engagerar mer. Det är vedertaget att känslor driver engagemang, men vilka känslor? Ilska är aktiverande, medan sorg är passiviserande, så därmed sprids framför allt det innehåll som gör oss mest förbannade.

Den berömda marknadsföringsprofessorn Scott Galloway har sagt att de sociala plattformarna styrs av ”ilskans algoritmer”.

”Vi håller på att skapa ett system byggt på alla de värsta svagheterna som gjorde sociala medier så destruktiva, men AI kan bli mycket mäktigare”

Ressa är nu oroad över att dessa ilskans algoritmer får nya, oanade krafter när de kombineras med allt mer avancerad artificiell intelligens.

– AI blir aldrig bättre än datan den matas med. Just nu matas den med oerhörda mängder skräp och lögner från sociala medier. Garbage in, garbage out. Det är som om vi håller på att bygga den högsta skyskrapan i mänsklighetens historia, men den byggs på en grund av fuktigt trä som äts av termiter.

Hon brister ut i ett av sina förtjusta skratt.

– Oj, det var faktiskt en helt korrekt metafor. Jag kom precis på den. Men ärligt talat, vi håller på att skapa ett system byggt på alla de värsta svagheterna som gjorde sociala medier så destruktiva, men AI kan bli mycket mäktigare. Tekniken kan ge oss samma makt som gudar, men vi har inte gudarnas visdom.

Maria Ressas hårda kritik mot teknikföretagen bottnar inte i teknikfientlighet utan i en långvarig optimism som krockat med verkligheten. När hon lanserade nyhetssajten Rappler 2012 hade hon stora visioner om de sociala plattformarnas demokratiska potential, om medborgarjournalistik, nya former av dialogdriven rapportering och samarbeten mellan journalister och civilsamhälle. Flera av drömmarna verkställdes.

– Det var en kort period som jag brukar kalla the glory years för sociala medier. Då talade vi fortfarande om deltagande, öppenhet, interaktivitet. Hur gemenskaper kunde använda digitala verktyg för konstruktiva samarbeten. Vi utvecklade ett varningssystem för naturkatastrofer som minskade antalet dödsfall i Filippinerna vid tyfoner med nästan 90 procent under de tre åren efter att projektet lanserades, säger hon.

Men snart började hon se destruktiva bieffekter av de sociala plattformarnas genomslag. De ledde till flockbeteenden som piskade upp hat och ilska, ofta riktat mot samhällets mest utsatta grupper.

– Företagens girighet tog över, de insåg att de kunde bli rika på hat och vrede, våld och trakasserier. Framför allt gjorde plattformarna det lättare för despoter att sprida lögner och förfalska historien. Det har banat väg för det krig mot historien som nu utspelar sig samtidigt i USA, Ungern, Kina och Ryssland, Italien och Filippinerna.

Maria Ressa lanserade nyhetssajten The Rappler i Filippinerna 2012 och blev då en måltavla för Rodrigo Dutertes auktoritära regim. Foto: Dave Tacon/TT

Hon citerar Milan Kundera: ”Människans kamp mot makten är minnets kamp mot glömskan”.

Det är ett koncist citat som bär på en stark övertygelse om att sanning kan krossa tyranni.

Ressa tittar ut genom panoramafönstren där metropolen Seoul sträcker sig bort mot horisonten.

Längs sluttningen ner mot Han-floden står körsbärsträden i full blom. En disig vårsol glittrar på vattenytan. Bara en timme bort ligger den nordkoreanska gränsen – ännu en despot med kärnvapen. Motorvägen norrut har broräcken som kan sprängas omedelbart om det skulle bli krig, för att stoppa nordkoreanska stridsvagnar.

– Jag har sett demokratin falla i många länder, men jag har också sett många despoter falla. Det hände i Filippinerna 1986, och det hände här i Korea 1987 när militärdiktaturen föll. Jag vill fortfarande våga tro att människor kan välja den rätta vägen, för jag har sett det hända förut.

– Det här är inte första gången vi har en global informationskris. Men det som gör situationen så akut är att den sker samtidigt som vi står inför en klimatkris som är ett existentiell hot för civilisationen. Vi kan inte bekämpa klimatkrisen om vi inte känner till sanningen.

Vi avslutar samtalet där vi började det. Vi pratar om kriget i Ukraina och hon påminner mig om varför hon väljer att stanna kvar i Manilla, med risk för tortyr, fängelsestraff, död.

– Jag har pratat med så många ukrainare det senaste året som har offrat allt. Men de stannar kvar, de fortsätter slåss mot Ryssland. Se på Zelenskyj. Han skulle ha kunnat dra därifrån, men han valde att stanna kvar. Det har inte bara inspirerat det ukrainska folket att stanna kvar och slåss, det har inspirerat hela världen. Det har fått alla demokratier att påminnas om var vi står, vad vi står för. Vad demokratin betyder.

Maria Ressa. Född 1963 i Manilla, Filippinerna. Uppväxt i Manilla och i Toms River, New Jersey. Utbildad på Princeton University. Lanserade nyhetssajten The Rappler i Filippinerna 2012 och blev då en måltavla för Rodrigo Dutertes auktoritära regim, som anklagade henne för en rad förtalsbrott och ekonomiska brott. Anklagelserna fördömdes av människorättsgrupper. Tilldelades Nobels fredspris i oktober 2021 tillsammans med den ryska journalisten Dmitrij Muratov. Aktuell med självbiografin ”Konsten att bekämpa en diktator”, utgiven på Albert Bonniers förlag. Visa mer Visa mindre

