Maria Ressa tog den första striden mot Facebook

Logga in

Sakprosa Maria Ressa ”Konsten att bekämpa en diktator” Övers. Manne Svensson Albert Bonniers förlag, 346 sidor Visa mer Visa mindre

Så ni trodde att det bara är de unga som har koll på sociala medier och hur den digitala revolutionen påverkar våra liv och världens vidare politiska öden?

Jaja, risken finns ju att de inte har upplevt något annat och därför har svårt att föreställa sig en sannare och bättre ordning – eller inte ens bryr sig om vilka konsekvenserna blir.

För att de är naiva teknikoptimister eller bara tjänar så många dollar mer än andra jämförbara unga människor tidigare i historien. Och att det därför vore synd att klaga. Men visst, många äldre riskkapitalister och investerare har fingret i samma syltburk.

De globala innovationerna kan i sin tur utnyttjas av ljusskygga typer för att slå ned folkliga krav och demokratiska framsteg – med massiv digital övervakning, hatpropaganda och sofistikerad manipulation av till synes korrekta valrörelser.

”Konsten att bekämpa en diktator”

Många av vår tids auktoritära presidenter behöver inte ta makten med våld. Diktatorn kliver i stället fram när valet är över, som Filippinernas tidigare president Rodrigo Duterte, ansvarig för att ha uppmuntrat tiotusentals utomrättsliga avrättningar, främst i Manilas fattiga kvarter.

Hans efterträdare 2022 hette Ferdinand Marcos Jr, son till 80-talets kanske mest korrumperade diktator, som tvingades i landsflykt under den liberala revolutionen 1986. Imelda Marcos häpnadsväckande skosamling blev en tacksam symbol för en överklass som levde i sus och dus när folket svalt.

Den i teorin så sociala marknadsekonomin har på många håll förvandlats till en iskall ”övervakningskapitalism”.

Det var Shoshana Zuboff vid amerikanska Harvard Business School som myntade uttrycket i den monumentala studien ”The age of surveillance capitalism” 2018. Samma år kom Martin Gelins och Karin Petterssons genomtänkta reportagebok ”Internet är trasigt. Silicon Valley och demokratins kris”, och året därpå Peter Pomerantsevs ”This is not propaganda”.

Nu sällar sig den filippinska journalisten Maria Ressa – som mottog Nobels fredspris 2021 – till skaran med boken ”Konsten att bekämpa en diktator”. Ingen lär ha bättre global koll på hur hur techjättarna och deras lokala hantlangare i lönndom utnyttjat den banbrytande tekniken för att kartlägga privatpersoners sociala beteenden och digitala vanor. Och för att sedan utnyttja det i kommersiella och maktpolitiska syften.

Mark Zuckerbergs framsynthet imponerade länge på Maria Ressa. När hon tillsammans med tre kvinnliga kollegor grundade den innovativa nättidningen Rappler i Manila 2011 var Facebook en självklar plattform för att skapa engagemang och dela tidningens nyheter.

När Ressa började misstänka att tekniken utnyttjades för att underminera Rappler och befästa den rådande maktordningen i Filippinerna – som tidningen uttryckligen bekämpade med en ny form av digital medborgarjournalistik – möttes hon av blanka miner och tystnad från Facebooks ledning.

Ändå visste hon och hennes redaktion mer om hur sociala medier verkade lokalt. De såg nästan hur hatet och bränderna skapades i realtid, men förstod inte fullt ut hur de dolda algoritmerna och systemet fungerade i praktiken (ingen visste det då).

Facebook i Singapore vägrade länge dela med sig av data som de betraktade som företagshemligheter. Maria Ressa fick stånga sig blodig mot huvudkontoret i Silicon Valley under många år för att komma en bit närmare sanningen. Den kampen pågår fortfarande.

I dag är hennes – liksom Shoshana Zuboffs – slutsats att techbolagets affärsmodell är en direkt livsfara för demokratin, särskilt på södra halvklotet, där institutionerna är svaga och korruptionen utbredd. Tekniken sliter isär den redan svaga offentligheten, isolerar individer och grupper, uppmuntrar starka känslor och polariserar hela nationer.

Well, det skedde även i USA under Trump och inför Brexitomröstningen.

Facebook har via sina mänskligt skapade algoritmer normaliserat propaganda, nedprioriterat fakta, uppmuntrat hat och ren fascism på global nivå. Men kidsen i Los Angeles tog inte ansvar för vad tekniken faktiskt användes till. Och många vanliga användare visste förstås ingenting.

Vadå, vem vill inte få ännu en Facebookvän?

Om allt detta berättar Maria Ressa med stort engagemang och i nördig detalj. Hon är utan tvekan en lysande stjärna, men kan låta väl präktig och självrättfärdig i text, hon är mer slagkraftig i ljud och bild.

Hennes förhistoria är lika spännande. Ressa var korrespondent för CNN i Sydostasien när kanalen expanderade på 90-talet och blev världens mest sedda tv-kanal. Som ung var hon stationerad i Jakarta och observerade hur medvetet diktaturen passiviserade befolkningen, manipulerade oppositionen och infiltrerade de etniska minoriteterna.

Till slut blev det allas krig mot alla, med fruktansvärda lokala massakrer som följd. Minnena från folkmordet på Java på 60-talet var bara en generation bort, paranoian och skräcken högst levande. Ordet amok härstammar just därifrån.

Maria Ressa tog med sig den socialpsykologiska insikten om hur massans brutala kraft kan släppas loss för att förstå hur enskilda individer framför en datorskärm eller en mobiltelefon under speciella omständigheter – påeldade av propaganda – kan uppgå i en rasande internetmobb.

Därefter undersökte hon hur 2000-talets islamistiska terrorister organiserade sig i lömska celler och med hjälp av sofistikerad teknik infiltrerade västerlandet. Oroväckande många av dem hade kopplingar till det katolska Filippinerna, där en muslimsk gerilla opererat i den södra delen av landet under flera decennier

Några år senare ledde Maria Ressa nyhetsredaktionen på Filippinernas största tv-bolag ABS-CBN.

Hon tvingades snarast att bli aktivist när makten spottade på hennes djupa yrkeskunskap. Likafullt behöll hon sin osvikliga tåga och sitt oförskämt goda humör.

Efter att ha läst ”Konsten att bekämpa en diktator” förstår man att det nog bara är kändisskapet som hindrat att hon fängslats på obestämd tid eller gått samma öde till mötes som så många andra lokala journalister: att skjutas i en mörk gränd – eller dumpas som ett kallt lik på en soptipp.

Allt för att hon och Rappler avslöjat vilka uppdaterade trollarméer och brutala tangentkrigare dagens politiker använder sig av för att befästa sin nationalistiska och reaktionära maktordning.

Läs fler texter av Jan Eklund och andra av DN:s bokrecensioner

Läs mer:

Maria Ressa: ”AI kan bli mycket mäktigare än sociala medier”