Maria Schottenius: Hjälp, jag satt på bussen och hade glömt min sovande bebis i barnvagnen på stan

Den 8 mars är min bröllopsdag. Jag vet, det är en konstig dag att gifta sig på. Men det är 43 år sedan och då, 1978, var det inget större hallå om den internationella kvinnodagen.

Några år senare kom barnen. Kärleken till dem, familjen, blev det stora, överskuggande innehållet i mitt liv och är det fortfarande.

Det hindrar inte att det var lite knepigt i övergången mellan att bara ha ansvar för sig själv till att dygnet runt ha ansvar för ännu en person. Det gick inte riktigt in i huvudet.

Vi bodde i Malmö och jag hade varit på Möllevången i en liten affär som man nådde via en smal trappa. Barnvagnen stod utanför – det var inget konstigt med det på den tiden. Det stod barnvagnar överallt och ingen verkade tro att barnen skulle kidnappas. Konstigare var att jag tog bussen hem. Utan barnvagn. Efter en liten stund kom jag på att – hjälp – jag hade glömt min son! Jag störtade av och tog nästa buss tillbaka. Tack gode gud. Barnvagnen med min snällt sovande bebis stod kvar.

Minnet dyker upp när jag ser den vanvettigt roliga och intelligenta tv-serien ”Ring min agent!” och en av de totalt jobbinriktade agenterna Andréa Martel (Camille Cottin) glömmer sin lilla dotter på förskolan över natten.

Frågan om moderskap och författarskap tas upp av författaren Daphne Merkin i en essä i New York Review of Books (nr 2, 2021). Hon resonerar bland andra kring Virginia Woolf som verkligen gärna ville ha barn. Men det var, enligt författarens systerson Quentin Bell, inte hennes beslut att avstå, utan maken Leonards. Han konsulterade fyra experter i psykiatri för att höra om det med tanke på hustruns känsliga läggning var lämpligt för Virginia att bli mor. En av dem ansåg det skulle ”do her a world of good” och ännu en specialist som förestod det sjukhem där Virginia tidvis var inlagd, trodde också det skulle går bra. Två andra läkare menade att hon med sin psykiska hälsa inte skulle kunna frambringa en ”mentalt sund avkomma”.

Eftersom Woolf såg barnlösheten som en personlig tragedi anklagade hon sig själv och skriver i ett brev till en vän att hon ångrar att hon inte tvingat Leonard att ta risken.

Frågan som sedan ställs är om hon som mor hade kunnat skriva böcker som ”Mot fyren” eller ”Orlando”. Hon kommenterar själv saken i ett brev till Quentin Bell 1930: ”Hur någon kvinna med familj ens kan sätta en penna mot ett papper kan jag inte famna.”

Tanken att en flerbarnsmor utan stora ekonomiska tillgångar skulle skaffa det lugn som krävdes för att skriva romaner var närmast utopisk. Man fick axla sitt öde, vad det nu innebar. Barnlöshet eller barnaskaror. För kvinnor med andra ambitioner än att vara mor, eller för dem som måste lönearbeta, blev barn en black om foten.

Jag minns hur två av mina jämnåriga väninnor tog med sig i ena fallet en äldre dotter, i andra fallet en gammal pappa, för att ta hand om de små barnen. Så kunde de smita ut och amma i kulisserna. Detta för att frågan om moderskapet inte skulle behöva aktualiseras i deras yrkessammanhang. Men på bara några decennier har det skett ett scenskifte.

Den 8 mars 2021 har kvinnors flagg rests på flera manliga bastioner. Kristalina Georgieva har utsetts till ny chef för Internationella valutafonden efter Cristine Lagarde, som i sin tur blir chef över EU:s centralbank. Ngozi Okonjo-Iweala blir ny generaldirektör för WTO. Norge, Danmark och Finland har kvinnliga statsministrar. Och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har sju barn.

I dag firar vi att barn inte behöver vara en black om foten för kvinnor i yrkeslivet.

